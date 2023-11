Žestoka svađa između Martine i Davora u Supertalentu: Nisi dovoljno inteligentan da to shvatiš

Andrea Kočić ne voli biti u centru pažnje pa ju je na Supertalent prijavila mama. Već 23 godine je mažoretkinja, a u taj svijet otišla je za sestrom. U teškim trenucima života, kada joj je preminuo otac izvukao ju je mažoret ples, a sve te godine rada i truda nisu ostale neprimijećene, pa ju je žiri nagradio svojim prolaznim glasovima. - Najteži trenutak u životu mi je bio kad mi je tata umro, imala sam 15 godina. Mažoret ples u tim teškim trenucima me izvukao zato što sam tu mogla ispucati svu tu lošu energiju, svu tugu iz sebe, jednostavno sam se osjećala bolje. Tata mi još uvijek puno znači, bio je jako dobra osoba i sigurna sam da je ponosan na mene - otkrila je Andrea sinoć u Supertalentu. Od svih članova žirija dobila je prolaz dalje, a nakon njezinog nastupa došlo je do ozbiljnog verbalnog sukoba između članova žirija Martine Tomčić i Davora Bilmana.

- Na samom početku nastupa pomislila sam ajme kul, sad ću prvi put gledati uživo mažoretkinju, a da nije skupina, i onda moram priznati kako je nastup išao dalje malo mi je to počelo faliti toga da nema skupine, promatram pozornicu, tvoj nastup definitivno zaslužuje biti na ovoj pozornici, ali ako bi išla dalje ja bi voljela da se malo povećaš - uputila je Martina svoj komentar Andrei. Na to je Bilman uzvratio: Samo bih rekao kolegici da je težina figure jednaka ako je radiš sama ili u grupi, ali dobro, to moram njoj reći i malo kasnije. Ovaj smjer razgovora je iznenadio Martinu te je kolegi Bilmanu brzo poručila:

- To slobodno možeš reći i nasamo, ne moraš komentirati javno moje iskaze kao što ne komentiram ni ja tvoje. Davor je rekao kako je to dokaz da ju on prati i uvažava što kaže. Maja Šuput je Andrei rekla kako je njoj super što je na nastup došla sama i nitko joj nije falio pored nje.

- Mislim da je vaša koreografija bila prezahtjevna, toliko je toga bilo, da se čovjeku zavrtjelo u glavi. Namučili ste se bezveze da nas ostavite bez daha, moglo je to i s manje napora, fakat ste top - rekla je Maja. Dok je Fabijan Pavao Medvešek kazao: Pridružit ću se svojim kolegama s četvrtim da i rado bih vidio koliko visoko štap može letjeti van. Kada je Andrea otišla iza pozornice, prepirka između članova žirija se nastavila. - Je l' ti znaš što si ti meni jučer rekla? - upitao je Davor Martinu koja mu je odgovorila: - Ti nisi dovoljno inteligentan da to uopće shvatiš. Ući ćemo u nešto što se neće tebi sviđati. Situaciju je pokušao najprije smiriti Fabijan i rekao je kako misli da sve skupa uopće nije tako velika situacija da bi se tako raspravljali.

- Ok, kažem, dozvoljavam da osmi put nije, ali znaš, natoči se čaša - rekla je Martina. I Maja Šuput je pokušala smiriti napetost između Martine i Davora, ali ni njoj to nije baš pošlo za rukom.

- Mene sad zanima jeste vi ćoravi, ili se pravite ćoravi? Ono što ona sebi dozvoljava, pričanje, ona je najpametnija... - pitao je Davor, a Maja mu je uzvratila da su ovaj put stali na njegovu stranu. Voditelj Frano Ridjan je poručio kako su ovakve situacije uobičajene nakon nekin nastupa te da među članovima žirija nema zle krvi i uvijek se pomire.

