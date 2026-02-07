Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 131
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

VIDEO Natali Rade u dva tjedna išla na dva estetska zahvata: 'Trebalo je ići sve'

Foto: Instagram
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
07.02.2026.
u 21:15

Cijelo iskustvo, uključujući razloge za zahvate, proces oporavka i prve dojmove, Natali Rade podijelila je u videu objavljenom na svom Instagramu

Sestra naše poznate pjevačice Stele Rade, Natali Rade, odlučila je biti potpuno iskrena sa svojim pratiteljima te otvoreno progovoriti o estetskim zahvatima kojima se podvrgnula u posljednja dva tjedna. Naime, Natali, koja je na društvenim mrežama poznata kao Mama Drama, prvo je operirala kapke, a nedugo zatim odlučila se i na operaciju nosa.

Cijelo iskustvo, uključujući razloge za zahvate, proces oporavka i prve dojmove, podijelila je u videu objavljenom na svom Instagramu. U videu je naglasila kako su odluke bile promišljene te da su zahvati rađeni isključivo zbog nje same i osjećaja samopouzdanja. ''Trebalo je ići sve u jednom terminu, ali smo ipak odvojili na dva'', otkrila je u jednoj objavi.

Inače, Natali je zahvaljujući svojem duhovitom i iskrenom pristupu majčinstvu na TikToku je prati više od 138 tisuća ljudi. Svoj sadržaj temelji na humorističnim prikazima svakodnevnih situacija iz života majke, često koristeći sarkazam i autoironiju, a u videima joj se često pridruži i njezina kći Jelena Eli.

Šira javnost mogla ju je upoznati u showu "Tko to tamo pjeva?" gdje se predstavila kao Influencerica i osvojila maksimalnih 5000 eura. Simpatičnoj natjecateljici za oko je zapeo jedan tajni glas – lutkar kojeg je birala dodatno provjeravati u čak četiri izazova, unatoč savjetima panelista da je on dobar pjevač te da radije odabere nekog drugog. U posljednjem izazovu, ''intervjuu'', u kojem natjecatelj odabire jednog tajnog glasa kojemu unutar 30 sekundi želi postavljati pitanja, između lutkara i imitatorice Abbe, Natali je odabrala lutkara. ''Natali, s njim ćeš poslije razgovarati, a sad razgovaraj s njom!'', pokušala ju je odgovoriti Alka Vuica, no bezuspješno. U tom izazovu eliminirala je imitatoricu Abbe koja se u razotkrivanju pokazala kao dobar glas, da bi na kraju lutkar zapjevao finalni duet s gošćom panelisticom Frankom, i svojim dobrim glasom Natali donio 5.000 eura.

Ključne riječi
Stela Rade Tko to tamo pjeva? Natali Rade showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!