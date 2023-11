Prvi put se dogodilo da je žiri zajednički dodijelio zlatni gumb, a zbog jednog nastupa su bili zatečeni

U domove gledatelja dojmljivi kandidati i dobro raspoložen žiri donijeli su najbolji završetak tjedna. Nekim natjecateljima pošlo je za rukom ujediniti žiri kao nikad prije, dok su ih drugi iznenadili, pa i ostavili bez teksta. Povijesni zajednički zlatni gumb od svih članova žirija osvojila je svojim glasom i stasom devetogodišnja Ena Nižić. Nakon fenomenalnog nastupa, ganutih članova žirija i četiri prolazna glasa žiri je donio odluku koja će se pamtiti. „Ovo se nikad nije dogodilo kod nas u Supertalentu tako da, vjeruj mi, ovo smo se svi zajedno dogovorili“, poručila je Maja koja tijekom Eninog nastupa nije mogla zadržati suze.

„Toliko si savršena, toliko si preslatka, toliko si cijeli paket i možda Maja Šuput plače jer zna da je njezinoj karijeri odzvonio kraj“, našalila se Martina, dok je Fabijan poručio da ima apsolutno sve karakteristike za mjuzikl. Osim zavidnih vokalnih sposobnosti, ova mlada diva s juga Hrvatske raspametila je žiri samopouzdanjem i izgledom. Čim je zakoračila na pozornicu nastupilo je opće oduševljenje. „Ti si najljepše obučeni kandidat ikada na audiciji, nikad se nitko nije ovako lijepo obukao“, uskliknula je Maja kojoj je Martina odgovorila: „Pa ja nisam sigurna da si se ti ikad ovako lijepo obukla“.

Plesna skupina B residence iz Zagreba predstavila je svojih deset juniora. Za sebe kažu da su posebni po tome što stvarno puno rade i na treningu i mimo treninga. Snažnim nastupom i spretno uigranim koracima pokorili su pozornicu Supertalenta, ali i privukli dva člana žirija na pozornicu. Uz ujednačene kostime dio njihovog scenskog nastupa činila su i dva autića. Upravo oni posebno su privukli pažnju Davoru koji je poželio isprobati voziti se u njima, a zatim mu se pridružio i Fabijan. „Meni ste super, kostimirale ste se, došle s nabrijanom muzikom, dva bolida i maštom da ćete proći dalje. I samo da vam kažem imamo top fotku!“, istaknuo je Davor. Grupa B residence osvojila je nezaboravnu vožnju po pozornici i četiri prolazna glasa.

Voditeljski duo i članove žirija posebno je uposlio kandidat Benaris Šljivo. Inače se bavi proizvodnjom organske hrane, voća i povrća, a uz to iz hobija crta portrete. Upravo taj talent pokazao je na velikoj pozornici tako što ga je odlučio prenijeti na žiri i voditelje. „Beno meni je najgore od svega da sam ja znala da dolazite ne bih na manikuru išla“, požalila se Maja, a Beno se u istom tonu našalio i nasmijao cijeli studio komentirajući njezinu manikuru: „Ja mislio vi imate deset olovki, a nije ono su noktići“. Natjecateljski duh žirija Beno je odmah prepoznao pa je po završetku crtanja izabrao najbolji crtež – a to je bio Majin, uz dodatak da se Fabijan najviše potrudio. „Zaintrigirao si me i zapravo uspio si u meni potaknut svojevrstan žar da možda sad u ovim godinicama krenem učiti crtati, a to je apsolutni talent“, istaknula je Martina, no zabava i učenje crtanja ipak nisu bili dovoljno za prolaz u sljedeći krug natjecanja.

GALERIJA Liberty Barros natprosječno fleksibilnim pokretima i teatralnim nastupom šokirala žiri

Ukrajinka Veronika Hone na saksofonu je obradila poznatu pjesmu glazbene dive Whitney Houston 'I Have Nothing', inače Martininu omiljenu pjesmu, te osvojila četiri 'DA'. „Iskreno, saksofon mi nije baš omiljen, ali u ovome sam uživao. Odabrala si pravu pjesmu“, poručio je Fabijan, a Martina je nastavila: „Ovo mi je omiljena pjesma, uvijek sam je čula u vokalnoj izvedbi, a ovo je prvi put na ovaj način i moram priznati da mi se svidjelo.“

Prolazne glasove žirija osvojio je i Korejac Hakje Lee koji je prvo oduševio znanjem hrvatskog jezika, a zatim spretnim žongliranjem jojo igračkom. Usklađenost s glazbom i nevjerojatna spretnost bili su recept za uspjeh. „Jako mi se svidio tvoj nastup. I ono što mi se jako sviđa što si u par navrata baš zastao i još malo svojim izrazom lica kao ono – wow! I top mi je da si na kraju zamijenio boju jer ipak si dodao jedan mali touch, bravo“, istaknuo je Davor.

Svestrani Osječanin Karlo Delić dobio je nakon nastupa titulu najbržeg prsta bisernice, a time i prolaz u daljnje natjecanje. Žiri mu je predvidio sjajnu tamburašku budućnost te mu je Fabijan poručio: „Itko tko se ikad bavio nekim instrumentom znat će prepoznat tvoju vještinu koja ja ne ozbiljno razini, ali zaista ozbiljnoj.“ Mladi rokeri koji su prema Supertalentu svoju skupinu nazvali Superbend nastupom punim uzbuđenja zapalili su pozornicu i publiku u studiju uz pjesmu 'Zbunjena' grupe Negativ. „Uvjerite nas da imate energiju i kad vam energija malo padne. Zvučite izuzetno moćno i to me zapravo veseli“, ocijenila je Maja, a s njom su se složili Fabijan i Martina, pa se Superbend u Gračanicu vraća s tri prolazna glasa.

Kad je uzbuđen Phillip Bull postane ili bolji ili gori u onome što radi. Na ovom nastupu bio je bolji, a to su potvrdili komentari i glasovi žirija. Iako mu se na putu do Hrvatske izgubila prtljaga i morao je preraditi cijelu točku, Phillip je na pozornici zablistao spojivši u jednom nastupu akrobacije, pjevanje i sviranje. „Količina tvoje energije stvarno je respektabilna. Jako sam impresionirana, učinio si mi dan zabavnim i sretnim“, istaknula je Martina.

Andrea Kočić ne voli biti u centru pažnje pa ju je na Supertalent prijavila mama. Već 23 godine je mažoretkinja, a u taj svijet otišla je za sestrom. U teškim trenucima života izvukao ju je mažoret ples, a sve te godine rada i truda nisu ostale neprimijećene, pa ju je žiri nagradio svojim prolaznim glasovima. „Pridružit ću se svojim kolegama s četvrtim da i rado bih vidio koliko visoko štap može letjeti vani“, zaključio je Fabijan.

Ivan Cornerreto predstavio se kao Ivan iz Hrvatske s talentom pokretanja predmeta energijom. Na pozornici je imao asistenticu, a za dio točke potreban mu je bio i Davor. Dobru zabavu priuštio je svima u studiju. „U moru ozbiljnih talenata doći i ovako pomesti konkurenciju zaista ne može svatko“, istaknula je Maja, a Davor je odmah dodao: „Ja mogu reći da ste nam među boljim kandidatima koji su nam došli ovaj put“. Njihovo mišljenje nije dijelila Martina koja je Ivanu dala 'X'.

Umjetnik Mark Šircel izveo je pjesmu 'People Help The People' i doveo žiri u probleme jer predivan vokal nije uspješno spojio uz matricu. „Velikim talentima se mogu događati velike greške, ali to i dalje ostaje veliki talent koji treba dobiti priliku pokazati svoju veličinu“, poručila je Martina i započela niz prolaznih glasova. Uz četiri 'DA' Mark je dobio novu priliku pokazati raskoš svog talenta.

Posljednja u šestoj audicijskoj emisiji predstavila se Beatrice McQueef – kirurška asistentica čiji su baka, djed i otac također bili doktori. Svi u njezinoj obitelji bili su glazbeno nadareni, pa su i nju poticali da uči svirati. Tako je u osnovnoj školi počela s flautom, no učiteljica joj je rekla da za nju nema nade, a Beatrice je s vremenom otkrila da flautu može svirati – spolovilom. Ovim talentom začudila je publiku i žiri koji je ostao zatečen i bez teksta, no Maja je unatoč tome uspjela prepoznati da se radi o melodiji pjesme 'Ide maca oko tebe'. Iako iznenađeni viđenim, Fabijan i Davor dodijelili su prolazne glasove, dok su Maja i Martina ovaj nastup ocijenile s 'NE'. „Biti ovdje je bilo predivno iskustvo. Puno vam hvala što ste me primili“, kazala je doktorica Beatrice na odlasku.

