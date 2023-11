Imao je svjetsku slavu i zaradio milijune, ali tri godine nije izlazio iz kuće, samo je jeo čips i ležao na kauču

– Borba je stvarna, tuga šokantna. Imam je cijeli život. I neće popustiti – riječi su kojima je pjevač Robbie Williams dao do znanja svojim fanovima da pati od tjelesne dismorfije. Dogodilo se to samo nekoliko dana nakon što je ovog lipnja održao dva spektakularna koncerta u našoj pulskoj Areni. Mnogi su mislili da je ova objava bila ničim izazvana, no sada je otkriveno da na Netflix dolazi dokumentarac u četiri dijela u kojem će ovaj legendarni Britanac otvoreno govoriti o svojem mentalnom zdravlju. Najava ga opisuje kao sirovo, iskreno i stvarno. Redatelj serijala je Joe Peralman.





Da Robbie ima probleme s predodžbom vlastitog tijela, njegovim fanovima koji su malo dublje ušli u značenje njegovih pjesama nije bilo teško prihvatiti kao istinu kada je to napokon priznao jer u pjesmi “Bodies” vrlo jasnim riječima govori upravo o tome. Jedan stih glasi “Sve što smo ikada željeli je da izgledamo dobro goli”. Tjelesna dismorfija je, naime, poremećaj zaokupljenosti umišljenom ili malom estetskom manom koja izaziva značajnu uznemirenost ili ometa društveno, profesionalno ili drugo djelovanje.



Zbog supruge se promijenio

– Mogao bih napisati knjigu o čistom samoprijeziru kada je posrijedi moje viđenje vlastitog tijela. Patim od tjelesne dismorfije i uz to katkad imam i 18 kg previše, možete zamisliti što moja psiha vidi. Možda i ne možete. U svakom slučaju, to je je**** katastrofa. Trenutačno sam mršav, ali takav kakav sam mislim si: “Super, Rob, uspio si postati mršav i sada si star.” Borba je stvarna, tuga šokantna. Imam to cijeli život. I neće popustiti – objavio je je glazbenik i nastavio:



– Prihvaćanje samog sebe katkad se čini teškim i nemogućim. U svakom slučaju, ne želim komplimente. I ako se netko drugi prepozna u riječima koje sam napisao, možda će nam oboma to pomoći.

To ipak nije prvi put da je Robbie govorio o svojem psihičkom stanju. Nakon što je kao tinejdžer postao dio benda Take That, postigao je svjetski uspjeh, a to ga je samo gurnulo dublje u ponor ovisnosti. Obolio je od depresije i anksioznosti, koje nije znao drukčije liječiti. U dokumentarcu, koji će na streaming platformi biti dostupan u srijedu, Robbie govori kako je u to vrijeme mislio da bi bilo bolje da je mrtav. – Znao sam što si radim i jednostavno me nije bilo briga. Smatrao sam da bi bilo bolje da samo umrem, nije me bilo briga i sve bi bilo dobro – prisjetio se i nastavio: – To je ovisnost i tamo te vodi i prirodno je u tom trenutku pomisliti: ‘’Hajdemo vidjeti do kuda će me ovo dovesti.” Ono što me uništavalo učinilo me uspješnim. Više, jače, dotakni vatru, gurni kada piše da povučeš. Sve to mi je stvorilo karijeru. No, kaže da se trebao promijeniti, a ono što bi ga najviše promijenilo bio bi susret sa smrću. – Umri ili prestani raditi to što radiš – rekao je.O njegovoj borbi s ovisnosti progovorila je supruga, glumica turskih korijena, s kojom je u braku od 2010. godine. Nitko nije vjerovao da će se Robbie, koji je imao imidž zločestog dečka koji slama srca, ikada skrasiti, no zbog nje se potpuno promijenio. Toliko da je na kraju završio i u bolnici jer je zbog zdravlja jeo puno ribe – te su mu doktori tada dijagnosticirali. Ayda i Robbie danas imaju četvero djece i ne odvajaju se jedno od drugoga, no nije uvijek bilo tako. Ona se u dokumentarcu prisjetila kako je nazvala pjevača u 2 ujutro da bi razgovarali o njegovoj ovisnosti o kokainu i odlasku na odvikavanje. Srušio se prije toga u kupaonici zbog predoziranja, a upravo ga je ona tamo pronašla na podu.

– Cijelu smo noć razgovarali. On je ponovno počeo konzumirati drogu i tu sam se prvi put susrela s pravim licem ovisnosti. Ne biste ništa primijetili, nikakve promjene u osobnosti nije bilo, ali bi povratio dok smo gledali televiziju. Nisam znala da netko može razviti takvu ovisnost koja bi ga mogla ubiti. Sjećam se da sam bila jako preplašena jer mi se vrlo sviđao – objasnila je.

Godine 2019. u medijima je odjeknulo i njegovo priznanje da je samo tri godine prije nego što je upoznao Aydu bio zarobljen u kući. Rekao je da je patio od agorafobije, bojao se otvorenih prostora. Vrijeme je proveo jedući čips na kauču.



– Tijelo mi je govorilo da nigdje ne idem, da ništa ne mogu. Pa sam doslovno samo sjedio i čekao i to je trajalo od 2006. do 2009. godine. Nosio sam kaftan od kašmira, jeo čips i puštao bradu. Riječi su to čovjeka koji je zaradio gomilu novca i prodao više od 85 milijuna albuma tijekom svoje solo karijere nakon izlaska iz boy banda. Rijetki su glazbenici koji su uspjeli postići takvu slavu, pogotovo nakon prekida suradnje s bivšim kolegama, no Robbie je cijelo vrijeme bio zarobljenik vlastitog uma i nije znao uživati u plodovima svog rada, čemu će gledatelji moći svjedočiti zahvaljujući privatnim snimkama u serijalu koje će biti prikazane prvi put.



– Nitko od nas ne voli gledati svoje fotografije i čuti svoj glas, pa ako pomnožite to s gledanjem sebe kako se borite sa psihičkim bolestima, slomovima, alkoholizmom, depresijom i agorafobijom, završite u mučnom stanju u kojem ste prisiljeni promatrati svoj život kao automobilsku nesreću u slow-motionu. Snimanje ovog dokumentarca bilo je traumatično – rekao je Williams i dodao: – Znam da su slavni samo slavni, no i oni su ljudi.

