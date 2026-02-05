Maja je sigurna, Anastasia nije: 'Naš razgovor imao je veću težinu od jedne ruže'

Stiglo je novo pismo. Na spoj s Karlom pozvane su Antonela, Anastasia i Nuša, a s Petrom su se družile Smiljana, Maja i Maša. Na zanimljivom snimanju najviše su pozornosti privukle Anastasia i Maja koje su se nastavile družiti s Gospodom Savršenima, no na kraju večeri u vilu se samo Maja vratila s ružom. Nakon prvotnog ogovaranja Anastasije pa ispričavanja, Nuša je sada sretna što idu zajedno na spoj. „Skužila sam da svaka ima svoju igru za Karla tako da mislim da ćemo jedna drugoj dozvoliti da se svaka bori na svoj način pa se nadam da neće doći do svađe“, komentirala je. Dečki su otkrili da će imati zanimljiv photo session, uvjereni da će se dobro zabaviti. „Možda nećemo moći doći do riječi od Maje“, rekla je Smiljana i nastavila: „Ja sam komunikativna, ali znam kad treba stati.“ Smiljani Maja ima mušku energiju, a ona misli da Petar više voli ženstvenije djevojke.

U međuvremenu, u vili su djevojke uživale uz bazen i ogovarale Nušu jer još nije sjelo to što je ona Karlu na prvom cocktail partyju poklonila zaručničko prstenje. Andrei je to bio najmanji problem pa je rekla: „Pljuje Anastasiju, pa pomirenje, pa dogovor da neće biti prijateljice pred Karlom, a u kući će se družiti…“ Naposljetku su djevojke zaključile da će se one sigurno posvađati zbog Karla. Dečki su oduševili djevojke kao Superman i Batman, a neke su za potrebe snimanja završile i u naručju: Karlo je držao Nušu, a Petar Maju. „Ne smatram se nametljivom osobom tako da u ovoj situaciji mi je malo teško prihvatiti to sve. Nije se probudila ljubomora u meni, jednostavno smatram da su one opuštenije i da se bolje snalaze u ovakvoj situaciji“, komentirala je Anastasia. Maša je bila oduševljena snimanjem: „Petar je moj najdraži junak, on je meni više od Batmana!“ Karlo je primijetio da je Anastasia bila malo sramežljiva na snimanju, a ona kaže: „Mora shvatiti da ja nisam kao druge cure i mora me prihvatiti takvu kakva jesam.“

Katarina, Maria, Veselka i Ana razgovarale su o tome kako druge djevojke pričaju da su neke dobile spojeve jer su 'najslabija karika' te misle da će ispasti Ana. „Ne uzimam to srcu, niti se obazirem na to - kao da i ne postoji“, rekla je ona i dodala da se naviknula da takve komentare žena i u stvarnom životu te da želi nešto naslikati Karlu. Katarina je najavila djevojkama da će i ona malo zapapriti stvari. Poslije je Karlo išao na spoj s Anastasijom, a Petar s Majom. Maja je utjelovila Juliju Roberts iz filma 'Zgodna žena' dok su Anastasia i Karlo bili u James Bondovu filmu. „Petar mi izgleda kao pravi mačak koji meni treba“, zadovoljno je komentirala Maja kad ju je Gospodin Savršeni dočekao ispred butika u kojem je isprobavala haljine da bi joj naposljetku poklonio onu koja joj se najviše svidjela. „Ako s djevojkom osjetim energiju, povezanost, volim da se osjeća ugodno i da radi ono što najviše voli“, govorio je Petar i obasipao komplimentima Maju dok je isprobavala haljine. „Osjećala sam se kao prava diva dok me promatrao dok isprobavam odjevne kombinacije“, rekla je, zadovoljna što se Petru sviđaju riđokose žene. „Smatram da je on moj“, samouvjereno je dodala. Nazdravili su za predivnu večer, a na kraju spoja dobila je ružu.

Ostale djevojke vratile su se sa spoja i oduševljeno prepričavale svoj dan, otkrile da je Karlo pozvao Anastasiju na spoj jer imaju „neraščišćene stvari“, a i da je bila povučena tijekom snimanja. Andrea i Rubina kažu da je i inače takva; tužna, povučena i neraspoložena. Karlo je u to vrijeme hvalio Anastasijin izgled, bila mu je kao James Bondova djevojka i odmah joj se popravilo raspoloženje. Priznala je i da je malo nervozna, ali i da je to dobar znak jer joj se sviđa. „Ti si meni jako privlačna“, iskren je bio Karlo. No premda mu je intrigantna, zapravo nije bio siguran što misli o njemu - stekao je dojam da je prvo bilo super, pa se naljutila, a sad je sve opet dobro… „To je moja možda moja jedna mana jer konstantno tražim potvrdu“, rekla je, a Karlo je to bilo slatko i znak da joj je stalo. Anastasiju muči je li Karlo došao u show iz pravih razloga, a on kaže da ne bi treći put išao na spoj s njom da nije tako. „Ne mogu ti odmah vjerovati, ali sviđaš mi se i pružit ću ti priliku, nadam se da me nećeš iznevjeriti“, iskreno je rekla dok je Karlo objašnjavao da ne može samo njoj davati pažnju.

Željela je znati hoće li mu nakon showa biti dovoljna ljubav i pažnja samo jedne žene jer je ovdje naučio dobivati više, a Karlo je jasno rekao da želi ozbiljnu vezu i obitelj. „Mislim da je naš razgovor imao višu težinu od te jedne ruže“, zaključila je Anastasia dok je Karlo to objasnio kako je jedan od većih razloga to što ona nije sigurna u njega, a ne zato što mu nije privlačna. „Mislim da je naš razgovor imao višu težinu od te jedne ruže“, zaključila je Anastasia. Karlo je objasnio da razlog zašto ružu nije dobila nije nedostatak privlačnosti, nego to što ona nije sigurna u njega. Hoće li se tenzije smiriti, tko će prvi napustiti show i hoće li razgovori biti jači od ruža - ne propustite pogledati već sada na platformi Voyo, a od ponedjeljka, 2. veljače u 21.15 sati na RTL-u.