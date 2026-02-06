Maturant Đuro briljirao u 'Milijunašu'! Biste li znali odgovore na pitanja koja su mu postavljena u emisiji?

U najnovijem izdanju kviza "Tko želi biti milijunaš?" briljirao je maturant Đuro Hameršak. Zahvaljujući staloženosti, mudroj taktici i hrabrim potezima, osvojio je 34.000 eura i osigurao nastup u idućoj emisiji. Prije njega, natjecanje je otvorio inženjer elektrotehnike iz Šibenika, Barislav Poparić Grgas. On je pokazao izvrsno znanje, no na 13. pitanju o glazbenoj umjetnosti odlučio je odustati i kući ponijeti 18.000 eura. Barislav je svoj put započeo od sedmog pitanja, a točnim odgovorom o mjernoj jedinici Ah za napunjenost akumulatora stigao je do 600 eura.

Uz pomoć džokera "zovi", koji mu je potvrdio da je Christian Bale za ulogu Dicka Cheneyja zahvalio Sotoni, dosegnuo je 10.000 eura. Posljednji džoker, "pola-pola", pomogao mu je da točno locira Bahame kao polazište migranata prema Floridi, čime je osvojio 18.000 eura. Ipak, na pitanju o autoru djela "Večer osvijetljene žarom ugljena" nije želio riskirati; iako bi pogrešno ponudio Delibesa, točan odgovor bio je Debussy. Nakon njega, Đuro Hameršak bio je najbrži u poretku filmova po godinama izlaska. Ovaj svestrani zagrebački gimnazijalac, koji se bavi hrvanjem i streljaštvom, prvi je put zatrebao pomoć na pitanju o Spomeniku otkrićima u Lisabonu, gdje je uz džoker "pola-pola" točno eliminirao Giovannija Cabota.

Drugi prag od 5.000 eura prešao je uz pomoć oca Filipa, koji je znao da se na 5,96 svjetlosnih godina od Zemlje nalazi Barnardova zvijezda. Na 12. pitanju o dubrovačkim knezovima, Đuro je zatražio pomoć publike. Iako su glasovi bili podijeljeni, odlučio je riskirati s Ivanom Gundulićem, što mu je donijelo 18.000 eura i ovacije u studiju. Vrhunac večeri bio je odgovor na 13. pitanje o ukinutom geološkom periodu. Unatoč nesigurnosti, Đuro je hrabro odabrao tercijar i osvojio 34.000 eura. Voditelj Tarik Filipović, oduševljen njegovim nastupom, poručio mu je da će postati prava senzacija, a Đuro će u sljedećoj emisiji otvoriti 14. pitanje za visokih 68.000 eura.