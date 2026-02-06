Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 22
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KVIZ

Maturant Đuro briljirao u 'Milijunašu'! Biste li znali odgovore na pitanja koja su mu postavljena u emisiji?

Foto: HRT
1/11
VL
Autor
Vecernji.hr
06.02.2026.
u 08:15

Drugi prag od 5.000 eura prešao je uz pomoć oca Filipa, koji je znao da se na 5,96 svjetlosnih godina od Zemlje nalazi Barnardova zvijezda

U najnovijem izdanju kviza "Tko želi biti milijunaš?" briljirao je maturant Đuro Hameršak. Zahvaljujući staloženosti, mudroj taktici i hrabrim potezima, osvojio je 34.000 eura i osigurao nastup u idućoj emisiji. Prije njega, natjecanje je otvorio inženjer elektrotehnike iz Šibenika, Barislav Poparić Grgas. On je pokazao izvrsno znanje, no na 13. pitanju o glazbenoj umjetnosti odlučio je odustati i kući ponijeti 18.000 eura. Barislav je svoj put započeo od sedmog pitanja, a točnim odgovorom o mjernoj jedinici Ah za napunjenost akumulatora stigao je do 600 eura.

Uz pomoć džokera "zovi", koji mu je potvrdio da je Christian Bale za ulogu Dicka Cheneyja zahvalio Sotoni, dosegnuo je 10.000 eura. Posljednji džoker, "pola-pola", pomogao mu je da točno locira Bahame kao polazište migranata prema Floridi, čime je osvojio 18.000 eura. Ipak, na pitanju o autoru djela "Večer osvijetljene žarom ugljena" nije želio riskirati; iako bi pogrešno ponudio Delibesa, točan odgovor bio je Debussy. Nakon njega, Đuro Hameršak bio je najbrži u poretku filmova po godinama izlaska. Ovaj svestrani zagrebački gimnazijalac, koji se bavi hrvanjem i streljaštvom, prvi je put zatrebao pomoć na pitanju o Spomeniku otkrićima u Lisabonu, gdje je uz džoker "pola-pola" točno eliminirao Giovannija Cabota.

FOTO Evo koga je sve ljubila glumica Jelena Perčin: Iza nje su dva braka
1/28

Drugi prag od 5.000 eura prešao je uz pomoć oca Filipa, koji je znao da se na 5,96 svjetlosnih godina od Zemlje nalazi Barnardova zvijezda. Na 12. pitanju o dubrovačkim knezovima, Đuro je zatražio pomoć publike. Iako su glasovi bili podijeljeni, odlučio je riskirati s Ivanom Gundulićem, što mu je donijelo 18.000 eura i ovacije u studiju. Vrhunac večeri bio je odgovor na 13. pitanje o ukinutom geološkom periodu. Unatoč nesigurnosti, Đuro je hrabro odabrao tercijar i osvojio 34.000 eura. Voditelj Tarik Filipović, oduševljen njegovim nastupom, poručio mu je da će postati prava senzacija, a Đuro će u sljedećoj emisiji otvoriti 14. pitanje za visokih 68.000 eura.
Ključne riječi
HRT TV televizija emisija tko želi biti milijunaš? milijunaš kviz showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

2
Novosti

HRT objavio kako će se ove godine odlučivati o pobjedniku Dore

O najboljima u polufinalnim večerima odlučit će isključivo gledatelji televotingom (sms porukama i pozivima), a u finalu će o najboljoj pjesmi odlučiti podjednako glasovi ocjenjivačkih sudova (žirija) i glasovi gledatelja. Hrvatsku pjesmu predstavnicu za Eurosong i ove će godine birati četiri hrvatska žirija iz HRT- ovih centara: Zagreb, Osijek, Rijeka i Split, ali i četiri međunarodna žirija iz zemalja sudionica Eurovision Song Contesta: San Marino, Ujedinjeno Kraljevstvo, Norveška i Luksemburg

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!