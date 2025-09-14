Naši Portali
foster

Ženski trio iz Splita nedavno je objavio novi singl 'Bite Your Tongue', evo kako zvuči!

Foto: Promo
Davorka Ćuk
14.09.2025.
u 23:45

Foster čine Sara Mihaela Dedić na gitari i vokalu, Lana Beović na bas gitari i back vokalima, i Ivana Županović na bubnjevima.

Splitski trio Foster nedavno je objavio singl "Bite Your Tongue" kojim je želio uputiti direktan, duhovit i ironičan odgovor na nepromišljene komentare s kojima su se kao ženski bend susrele.

- Ideja je došla iz jedne vrste frustracije koja je isplivala jer smo se kao "ženski" bend do sada susrele s velikim brojem nepromišljenih komentara. Međusobno smo pričale o takvim izjavama i došle do zaključka kako nešto negativno uzeti i iskoristiti najbolje kako znamo, a to je kao inspiraciju za tekst nove pjesme - ističu djevojke koje su na pjesmi surađivale s Ivanom Božanićem.

Pjesmu prati i spot koji je sniman u Šibeniku - u Kući umjetnosti Arsen i RatCat tunelu. Produkciju potpisuje Red Candy, za snimanje i montažu zaslužni su Noa Jejina i Dvaespe, dok dodatne kadrove donosi Off Psycho. U radu na snimanju spota sudjelovali su i Nika Marin i Petra Vranjić (make-up), BUNT (hairstyling), te Dolores Lorena Sabljić (styling).

- Snimanje je prošlo izvrsno, uspjeli smo snimiti sve u jedan dan, te smo za vanjske kadrove uhvatili golden hour u prirodi na šibenskim Meterizama. Momci iz Red Candy agencije imaju profesionalan, a opet opušten pristup, što nam je puno značilo kod ovog snimanja, i nadamo se da je ta opuštenost vidljiva u spotu - ističe Foster te dodaju da su reakcije na njihov rad jako pozitivne.

Inače, Foster čine Sara Mihaela Dedić na gitari i vokalu, Lana Beović na bas gitari i back vokalima, i Ivana Županović na bubnjevima.

- Ivana i Lana se znaju dugi niz godina i bile su zajedno ritam sekcija u raznim bendovima, a posljednji prije Fostera je bio Tate Romanova, u koji je Sara došla na audiciju za potencijalnog vokala. Kliknule smo i odlučile nastaviti zajedno stvarati autorsku glazbu u novom projektu, Sara se iz tog razloga preselila u Split i tako je nastao Foster - pojašnjavaju pa dodaju da su ime dugo tražile.

- U tom razdoblju nam je sve bilo potencijalno ime. Tako da kad su Sara i Ivana pričale o filmovima Jodie Foster 90-ih, prirodno nam se nametnulo "Foster". Sve tri jako volimo Jodie, a naknadno smo saznale da je i posjetila Split krajem 70-ih. Fotografiju nje na splitskoj rivi autora Feđe Klarića smo odlučile staviti na prvi službeni merch benda - kažu.

Djevojke trenutačno rade na spotu za novi singl koji planiraju objaviti ove jeseni, a rade i na drugim novim pjesmama. Publika ih može čuti u šibenskom Azimutu 27. rujna, a nakon toga i u Tvornici Kulture u Zagrebu 10. listopada. Djevojke ističu i da uz glazbu rade i stalne poslove.

- Voljele bismo imati više vremena za sviranje i stvaranje, ali od nečega se mora živjeti - zaključuju Foster.

Split glazba grupa novo lice Foster showbiz

