Ženski trio iz Splita nedavno je objavio novi singl 'Bite Your Tongue', evo kako zvuči!

Splitski trio Foster nedavno je objavio singl "Bite Your Tongue" kojim je želio uputiti direktan, duhovit i ironičan odgovor na nepromišljene komentare s kojima su se kao ženski bend susrele.

- Ideja je došla iz jedne vrste frustracije koja je isplivala jer smo se kao "ženski" bend do sada susrele s velikim brojem nepromišljenih komentara. Međusobno smo pričale o takvim izjavama i došle do zaključka kako nešto negativno uzeti i iskoristiti najbolje kako znamo, a to je kao inspiraciju za tekst nove pjesme - ističu djevojke koje su na pjesmi surađivale s Ivanom Božanićem.

Pjesmu prati i spot koji je sniman u Šibeniku - u Kući umjetnosti Arsen i RatCat tunelu. Produkciju potpisuje Red Candy, za snimanje i montažu zaslužni su Noa Jejina i Dvaespe, dok dodatne kadrove donosi Off Psycho. U radu na snimanju spota sudjelovali su i Nika Marin i Petra Vranjić (make-up), BUNT (hairstyling), te Dolores Lorena Sabljić (styling).

- Snimanje je prošlo izvrsno, uspjeli smo snimiti sve u jedan dan, te smo za vanjske kadrove uhvatili golden hour u prirodi na šibenskim Meterizama. Momci iz Red Candy agencije imaju profesionalan, a opet opušten pristup, što nam je puno značilo kod ovog snimanja, i nadamo se da je ta opuštenost vidljiva u spotu - ističe Foster te dodaju da su reakcije na njihov rad jako pozitivne.

Inače, Foster čine Sara Mihaela Dedić na gitari i vokalu, Lana Beović na bas gitari i back vokalima, i Ivana Županović na bubnjevima.

- Ivana i Lana se znaju dugi niz godina i bile su zajedno ritam sekcija u raznim bendovima, a posljednji prije Fostera je bio Tate Romanova, u koji je Sara došla na audiciju za potencijalnog vokala. Kliknule smo i odlučile nastaviti zajedno stvarati autorsku glazbu u novom projektu, Sara se iz tog razloga preselila u Split i tako je nastao Foster - pojašnjavaju pa dodaju da su ime dugo tražile.

- U tom razdoblju nam je sve bilo potencijalno ime. Tako da kad su Sara i Ivana pričale o filmovima Jodie Foster 90-ih, prirodno nam se nametnulo "Foster". Sve tri jako volimo Jodie, a naknadno smo saznale da je i posjetila Split krajem 70-ih. Fotografiju nje na splitskoj rivi autora Feđe Klarića smo odlučile staviti na prvi službeni merch benda - kažu.

Djevojke trenutačno rade na spotu za novi singl koji planiraju objaviti ove jeseni, a rade i na drugim novim pjesmama. Publika ih može čuti u šibenskom Azimutu 27. rujna, a nakon toga i u Tvornici Kulture u Zagrebu 10. listopada. Djevojke ističu i da uz glazbu rade i stalne poslove.

- Voljele bismo imati više vremena za sviranje i stvaranje, ali od nečega se mora živjeti - zaključuju Foster.