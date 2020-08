Ženio se osam puta, život ga nije mazio, a prije tri tjedna doživio je najteži gubitak

“Ni jedan roditelj ne bi trebao pokopati svoje dijete. Moja obitelj i ja zahvaljujemo vam na podršci i dobrim željama”, napisao je nedavno u dijelu izjave legendarni američki voditelj Larry King nakon iznenadne smrti dvoje od petero njegove odrasle djece; 65-godišnjeg sina Andyja i 51-godišnje kćeri Chaie King koji su preminuli u samo tri tjedna proteklog mjeseca. Nenadoknadiv je to gubitak za bilo koga, a za 86-godišnjeg veterana američkih radiopostaja i osvajača dva Peabodyja, Emmyja i deset Cable ACE nagrada, ostavit će veliku prazninu.

“Andy je iznenada preminuo od srčanog udara 28. srpnja, a Chaia je preminula 20. kolovoza, ubrzo nakon što joj je dijagnosticiran rak pluća. Izgubiti ih je takva pogreška”, poručio je na Facebooku King koji je sina Andyja posvojio 1962., nakon što se oženio njegovom majkom Alene Akins, bivšom Playboyevom zečicom koja je 2017. preminula u snu. No, njegov život neće obilježiti samo bolni gubici poput ovih, već i upisivanje u sam vrh uspješnih radijskih i televizijskih voditelja. Naime, u svojoj emisiji “Larry King Live” na američkom CNN-u ugostio je predsjednika Rusije Vladimira Putina, što mu je pošlo za rukom čak dva puta. Prvo 2000. godine i onda deset godina poslije, kada mu se Putin, tada u ulozi ruskog premijera, javio videolinkom iz Moskve, u zadnjem mjesecu emitiranja njegove emisije.

U tih 6120 epizoda koliko ih je snimio tijekom 25 godina emitiranja, od 1985. do 2010., ugostio je mnoge prominentne individualce, pa su na njegova vješto postavljena i škakljiva pitanja odgovarali pojedinci iz svijeta šoubiznisa, političari u usponu i oni s dugogodišnjim iskustvom te često omraženi poduzetnici. Milijunsko gledateljstvo svake je večeri četvrt stoljeća slušalo njegove intervjue te je završio kao CNN-ov najgledaniji i najpostojaniji program, a kada je 29. lipnja 2010. najavio da će show u prosincu završiti, nitko nije mogao pojmiti da će se tijekom finalne epizode pojaviti bivši američki predsjednici Barack Obama i Bill Clinton, zajedno s brojnim CNN-ovim voditeljima, i postići trostruko veću gledanost od prosjeka, odnosno imati čak 2,24 milijuna gledatelja. – Ne znam što bih vam rekao osim, moja publiko, hvala vam. Umjesto “zbogom”, neka bude doviđenja! – poručio je na kraju epizode Larry kojeg je u istom terminu zamijenio Britanac Piers Morgan, ali samo nakratko jer je 2014. njegov show otkazan.

Rođen u New Yorku kao jedno od dvoje djece u obitelji ortodoksnih Židova, vrlo rano suočio se gubitkom oca. Njegov otac Aaron Zeiger u 44. godini preminuo je od srčanog udara, pa su on, majka i brat dulje vrijeme živjeli od socijalne pomoći. Bio je mladi Larry pogođen očevim preranim odlaskom te je izgubio i interes za školu, a odmah nakon što ju je uspio završiti zaposlio se kako bi pomogao majci. Odmalena je King, čije je pravo prezime Zeiger, a promijenio ga je nakon kritike da je “preetničko i teško za zapamtiti”, pokazivao želju za rad na radiju. Želja mu se ostvarila na Floridi kada je kao 24-godišnjak za 50 dolara tjedno radio kao DJ na maloj radiopostaji WAHR, danas poznatijoj kao WMBM, i otad je njegovo djelovanje na radiju povijest. Zbog stila intervjuiranja, rekli su mu da je jedan od najnježnijih novinara, a na to je imao samo jedan komentar: – Samo sam pokušao postaviti najbolja pitanja i slušati odgovore. Nikoga ne napadam. To nije moj stil – objasnio je Larry jednom prilikom, a čuvenom Conanu O’Brienu otkrio je tajnu dobrog intervjua, jer su puno puta hvalili njegovo domišljato postavljanje otvorenih pitanja.

– Tajna je u tome da gost govori o sebi, a ja odlazim u pozadinu i nema me – rekao mu je King koji je nerijetko u svojim emisijama govorio o paranormalnom, religiji i izvanzemaljcima. Gostovali su kod njega vidovnjaci, skeptici i ini, a poznat je i po orkestriranom sukobu vjernika protiv skeptika koje bi pozvao na raspravu u svoj studio te ih provocirao pitanjima. Nije izbjegao ni optužbe poput onih da je senzacionalist koji voli kontroverzu. Pa je tako nakon smrti Playboyeve zečice Anne Nicole Smith 2007. izgubio puno sugovornika s kojima je dogovorio intervjue, a među kojima je najglasniji bio filozof Christopher Hitchens s kojim je trebao raspravljati o situaciji u Iraku. Kada bi netko od slavnih osoba preminuo, King bi emitirao dio epizode u kojima su gostovali ili bi pozvao članove njihovih obitelji i bližnje da o pokojniku posljednji put govore za javnost.

Zapamtit će ga mnogi i po neslavnom gostovanju kod Joan Rivers u rujnu 1990. kada je na pitanje o najružnijoj sudionici na natjecanju za Miss Amerike, bez imalo premišljanja odgovorio da je to Miss Pennsylvanije Marla Wynne, kojoj je kasnije uputio isprike poslavši desetke dugih ruža i brzojav. Žene ga oduvijek vole, ali i on voli njih. Jer da nije tako, 86-godišnjak se ne bi ženio osam puta za sedam žena. Jednu je od njih dvaput odveo pred oltar, i to upravo Andyjevu i Chaianu majku, pokojnu Playboyevu zečicu Alene Akins. Prvi put su se vjenčali 1962.. I premda su se razišli nakon samo godinu dana bračne idile, par je odlučio pokušati ponovno 1967. godine te su tijekom drugog bračnog putovanja 1969. godine dobili Chaiu. King i Chaia zajedno su potpisali dječju knjigu “Daddy Day, Daughter Day” 1997. godine, a priča je to o rastavi Larryja i Alene Akins iz obje perspektive namijenjena mlađoj djeci koja prolaze kroz rastavu roditelja.

Nakon što je Alene preminula, Larry se tada od nje oprostio na društvenim mrežama. “Tako sam tužan zbog smrti Alene Akins, koja je mirno umrla u društvu naše djece, Chaie i Andyja. Bila je velika osoba i velika dama”, napisao je tada na Twitteru. U ljubavi je često išao glavom kroz zid pa se tako između dva braka s Alene, uspio oženiti i s Mary Francis Stuphin 1963. godine. S tradicijom turbulentnih romantičnih veza nastavio je i sa šestom suprugom, Julie Alexander, koju je zaprosio na prvom spoju 1989. Par je pred oltar stao samo dva mjeseca poslije, u listopadu iste godine, a brak su održavali na daljinu zbog posla i rastali se 1992. godine. Njegovo je srce za tri godine osvojila glumica Deanna Lund, koju je Larry zaprosio samo pet tjedana nakon prvog sastanka.

Od braka su ipak odustali, a on se s posljednjom suprugom, Shawnom Southwick, oženio 1997. u bolničkoj sobi gdje je čekao operaciju srca. S njom je dobio sinove Chancea (20) i Cannona (21). Od Shawne se pokušao razvesti dvaput – jednom 2010. što je rezultiralo pomirbom i konačno u kolovozu 2019. godine kada im je rastava finalizirana. Osim njih, ima i sina Larryja Juniora iz braka s Annette Kaye kojeg nije upoznao sve do njegovih kasnih tridesetih. Sve su njegove romantične eskapade mediji stavili pod povećalo, a u intervjuu s Andersonom Cooperom otkrio je: “Ne žalim ni za čim. Volim biti zaljubljen”, kazao je King koji se u devetom desetljeću može pohvaliti s četvero unučadi i devet praunučadi.