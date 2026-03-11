Sin glazbene ikone Cher uhićen dva puta u 48 sati: Provalio u kuću, vlasnica se skrivala u ormaru

Elijah Blue Allman, 49-godišnji sin glazbene ikone Cher, ponovno se našao u središtu skandala nakon što je u New Hampshireu uhićen čak dva puta u kratkom vremenu. Naime, samo 48 sati nakon što je pušten iz pritvora ponovno je uhićen, ovoga puta zbog teške provale u obiteljsku kuću u Windhamu, piše The Independent. Prema policijskom izvješću, vlasnica kuće nazvala je policiju skrivajući se u ormaru nakon što je čula razbijanje stakla na stražnjim vratima. Policajci su po dolasku zatekli Allmana kako mirno sjedi na kauču u dnevnom boravku i puši cigaretu. Iako je tvrdio da ima dopuštenje za ulazak, vlasnici su to oštro demantirali.

Ovaj incident uslijedio je nakon njegovog prvog uhićenja 27. veljače u elitnoj privatnoj školi St. Paul's u Concordu. Policija je intervenirala zbog dojave o "nepoželjnom gostu" koji se agresivno ponašao u školskoj blagovaonici. Navodno je štapom gurnuo jednog zaposlenika, zbog čega je optužen za dva napada, neovlašteni ulazak na posjed, prijetnje i remećenje javnog reda i mira. Tada je pušten uz obećanje da će se pojaviti na sudu.

Zbog drugog incidenta, sin pjevačice Cher sada se suočava s puno ozbiljnijim optužbama, uključujući tešku provalu, uništavanje imovine i kršenje uvjeta jamčevine. Procijenjena šteta na kući iznosi oko 2700 dolara, a uključuje oštećena vrata i tragove gorenja od cigarete na tepihu. Sudac mu je nakon drugog uhićenja odredio preventivni pritvor bez mogućnosti jamčevine te se trenutno nalazi u zatvoru okruga Rockingham, gdje čeka ročište zakazano za 11. ožujka.

Ovi događaji bacaju svjetlo na dugogodišnju borbu Elijaha Bluea s ovisnošću i problemima s mentalnim zdravljem. Njegova majka Cher je krajem 2023. godine zatražila skrbništvo nad njim i njegovim financijama, tvrdeći da nije u stanju samostalno upravljati imovinom i da mu je život ugrožen. Izrazila je zabrinutost da će novac iz zaklade potrošiti na drogu. Ipak, sud je početkom 2024. odbio njezin zahtjev nakon što je Allman na sudu tvrdio da je na dobrom putu, da prima liječenje i da se pomirio sa suprugom.