Žene su godinama bile lude za ovim glumcem, a sada ih rastužila ova informacija

Obožavatelje serije "Seks i grad" glavna glumica serije Sarah Jessica Parker razveselila je nedavno objavom kako će se ekipa serije opet okupiti kako bi snimili novih 10 epizoda pod nazivom 'And Just Like That'. Ubrzo je stigla informacija kako u novim nastavcima nećemo gledati fatalnu Samanthu koju je glumila Kim Cattrall jer ona nije ostala u dobrim odnosima s Jessicom Parker niti s ostakom glumačke ekipe.

Vijest koju je objavio portal Page six dodatno je rastužio obožavateljice serije i pitaju se ima li uopće smisla nova sezona kada se u njoj neće pojaviti ni fatalni Faca kojeg je utjelovio Chris Noth. Dok se serija prikazivala za njim su bile lude žene diljem svijeta pa su mnoge razočarane što se neće pojaviti u novim nastavcima. Chris je rekao kako je trenutno zauzet drugim projektima i zato se ne može pridružiti glumačkoj ekipi.

U novim nastavcima nećemo gledati ni lik Stevea Bradyja, kojeg je glumio David Eigenberg. Snimanje novih nastavaka trebalo bi startati ovog proljeća, a emitiranje novih nastavaka gledatelji će pratiti na HBO Maxu i kako najavljuje produkcija avanture Carrie, Mirande i Charlotte će u pedesetima biti izazovnije nego u tridesetima.