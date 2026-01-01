'Da se zaljubim u nekog normalnog': Severina nasmijala mnoge iskrenom objavom, podijelila listu želja za 2026.

Hrvatska pjevačka diva Severina Vučković ispratila je 2025. godinu u velikom stilu, podijelivši s pratiteljima na Instagramu glamurozan video u kojem blista u raskošnoj, svjetlucavoj haljini. No, dok je vizualno ostavljala dojam nedodirljive zvijezde, opisom objave otkrila je svoju ranjivu, ljudsku stranu, podijelivši dugačku i vrlo osobnu listu novogodišnjih želja. Umjesto klasičnih čestitki, Severina je ponudila iskren uvid u svoje nade i planove za godinu koja dolazi, a njezine su riječi snažno odjeknule među publikom.

"Započinjem novu godinu s velikom zahvalnošću prema svima koji su mi pomogli na mom životnom putu... Želim uvijek biti ljubazna i stavljati osmijeh na lica drugih ljudi i učiniti im bar lijep trenutak, ako ne i dan. Želim oprostiti svima i nemati ljutnje prema onima koji su mi radili loše, jer to ubija mene, a ne njih. Želim još… Da se masiram svaki dan tri sata, da pijem svaki dan kavu s nekim ljudima koje dugo nisam vidjela i da šutimo..." napisala je i dodala:

"Da spavam osam sati dnevno, da se zaljubim u nekog normalnog (smijeh), da stvaram nezaboravne trenutke, da me okružuju pozitivni ljudi i pozitivna energija, da imam snage boriti se da snovi postanu stvarnost, da mi srce bude otvoreno, misli mirne i tijelo jako. Da vježbam yogu bar tri puta tjedno, a trening četiri puta. Da pročitam bar tri knjige mjesečno, da pogledam tri predstave mjesečno i da posjetim pet stranih koncerata godišnje. Da putujem na destinacije koje želim vidjeti..." zaključila je.

FOTO Zovu je kraljicom glazbene scene, pogledajte kako se Severina mijenjala tijekom godina

Objava je u kratkom roku prikupila tisuće lajkova i komentara, a obožavatelji su pjevačicu obasuli porukama podrške i divljenja zbog njezine iskrenosti. "Magična i fantastična naša kraljica, nek je sa srećom", "Draga Severina, neka ti se sve želje ostvare", samo su neki od komentara koje su joj ostavljali pratitelji.