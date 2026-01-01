Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 90
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DOČEK NOVE GODINE
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
BREAKING
Proglašeno izvanredno stanje: Nekoliko desetaka poginulih i stotinjak ranjenih u poznatom skijalištu
Uoči požara na skijalištu prošla je pored bara: 'Ovdje je kaos, pripremamo se za najgore'
Svjedokinje požara: Konobari su nosili svijeće blizu stropa, sve je brzo planulo
Poslušaj
Prijavi grešku
SIMPATIČNO

'Da se zaljubim u nekog normalnog': Severina nasmijala mnoge iskrenom objavom, podijelila listu želja za 2026.

Karlovac: Severina održala koncert povodom Dana žena
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
1/12
VL
Autor
Vecernji.hr
01.01.2026.
u 13:40

Umjesto klasičnih čestitki, Severina je ponudila iskren uvid u svoje nade i planove za godinu koja dolazi, a njezine su riječi snažno odjeknule među publikom

Hrvatska pjevačka diva Severina Vučković ispratila je 2025. godinu u velikom stilu, podijelivši s pratiteljima na Instagramu glamurozan video u kojem blista u raskošnoj, svjetlucavoj haljini. No, dok je vizualno ostavljala dojam nedodirljive zvijezde, opisom objave otkrila je svoju ranjivu, ljudsku stranu, podijelivši dugačku i vrlo osobnu listu novogodišnjih želja. Umjesto klasičnih čestitki, Severina je ponudila iskren uvid u svoje nade i planove za godinu koja dolazi, a njezine su riječi snažno odjeknule među publikom.

"Započinjem novu godinu s velikom zahvalnošću prema svima koji su mi pomogli na mom životnom putu... Želim uvijek biti ljubazna i stavljati osmijeh na lica drugih ljudi i učiniti im bar lijep trenutak, ako ne i dan. Želim oprostiti svima i nemati ljutnje prema onima koji su mi radili loše, jer to ubija mene, a ne njih. Želim još… Da se masiram svaki dan tri sata, da pijem svaki dan kavu s nekim ljudima koje dugo nisam vidjela i da šutimo..." napisala je i dodala: 

"Da spavam osam sati dnevno, da se zaljubim u nekog normalnog (smijeh), da stvaram nezaboravne trenutke, da me okružuju pozitivni ljudi i pozitivna energija, da imam snage boriti se da snovi postanu stvarnost, da mi srce bude otvoreno, misli mirne i tijelo jako. Da vježbam yogu bar tri puta tjedno, a trening četiri puta. Da pročitam bar tri knjige mjesečno, da pogledam tri predstave mjesečno i da posjetim pet stranih koncerata godišnje. Da putujem na destinacije koje želim vidjeti..." zaključila je. 

FOTO Zovu je kraljicom glazbene scene, pogledajte kako se Severina mijenjala tijekom godina
Karlovac: Severina održala koncert povodom Dana žena
1/28

Objava je u kratkom roku prikupila tisuće lajkova i komentara, a obožavatelji su pjevačicu obasuli porukama podrške i divljenja zbog njezine iskrenosti. "Magična i fantastična naša kraljica, nek je sa srećom", "Draga Severina, neka ti se sve želje ostvare", samo su neki od komentara koje su joj ostavljali pratitelji. 

Anđa Marić otvorila dušu: 'Moj sin je alkoholičar, bolesnik i ovisnik. Sada je u istražnom zatvoru'
Ključne riječi
želje Instagram Nova godina Severina Vučković Severina showbiz

Komentara 3

Pogledaj Sve
LU
Lukeruk
13:55 01.01.2026.

Kaj je to na slici stara murva? Ili kak se još veli za murvu, dud

BL
Bloomberg
14:14 01.01.2026.

Zaljubljuju se mlade djevojke , a žene od 54 godine i zaljubljivanje- nemaju nikakve veze. To može samo biti neki ugovor o dosmrtnom npr.

Avatar Krupe
Krupe
13:55 01.01.2026.

Kako zračiš tako privlačiš

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!