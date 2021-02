Nikolina Pišek dva tjedna nakon trovanja plinom: 'Zalihe detektora za CO u Zagrebu su potrošene'

TV voditeljica Nikolina Ristović prije dva tjedna doživjela je pravu dramu zbog neispravnih plinskih instalacija. Nikolina i njezina petogodišnja kći Una pronađene onesviještene u stanu u Zagrebu. Razlog tomu je, kako nam je Nikolina tada pojasnila, trovanje ugljičnim monoksidom uslijed puknute plinske cijevi u zgradi na kojoj se vrši sanacija.

Foto: instagram

Dva tjedna nakon šokantnog događaja Nikolina se oglasila na svom Instagramu i otkrila da se trenutno osjeća dobro.

- Zahvaljujem svima koji su pitali, a nisam stigla odgovoriti. Dobro smo, pazimo na sebe i uživamo u nadolazećem proljeću.

I zahvalna sam na slučajnom i dobro odradjenom prvom influenserskom zadatku. Slučajno sam saznala da su zalihe detektora za CO u Zagrebu potrošene. Bravo za sve vas koji ste ih nabavili! I ne, nemam nikakav lukrativan interes po ovom pitanju... Naša sigurnost u ovom slučaju mi je nagrada - napisala je Nikolina.

Podsjetimo, nakon što su ih pronašli onesviještene, Nikolinu su odvezli u Vinogradsku bolnicu, a njenu kćer Unu u dječju bolnicu u Klaićevoj.

Foto: instagram

- Mojoj kćeri Uni je ustanovljeno teško trovanje. Ne znamo još kakve će biti posljedice. Morat će na neurološka ispitivanja, a ja moram obaviti pretrage srca i pluća - rekla je voditeljica koju su spasili prijatelji provalivši u stan nakon što više nije odgovarala na pozive supruga Vidoja, koji je u tom trenu bio u Beogradu.

- Kad sam rekla da se ne osjećam dobro, nakon što je Una počela povraćati, njemu je to bilo sumnjivo. On je počeo agresivno sve zvati da provjere što se događa jer se više nisam javljala na telefon nakon tog razgovora. To je već bilo oko pola 3 ujutro. Naš prijatelj koji živi nedaleko od nas je zvao policiju i objasnio im da mora provaliti u kuću jer nitko ne odgovara, ali psi laju - prepričala je Ristović ističući da su ih samo minute dijelile od kobnog scenarija.