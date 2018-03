Mateo Pilat: Žene su definitivno bolje od nas

“Volim reći da je pjesma pronašla mene, a ne ja pjesmu. Moje autorice napišu više pjesama pa aktivno sudjelujem u odabiru one prave. Ova me i tekstom i melodijom osvojila na prvu. Mislim da je uistinu bila dobar izbor, što mi potvrđuju brojni poznati i nepoznati ljudi koji mi se svakodnevno javljaju s pozitivnim komentarima”, govori pjevač Mateo Pilat o svojoj novoj pjesmi “Između nas”, koju je predstavio prije nekoliko tjedana. Tekst i glazbu potpisuju Ines Prajo, Arijana Kunštek i Ivan Popeskić, a spot je režirala Kristina Barišić. Ta većinski ženska energija i više nego dobro utječe na Riječanina.

“Tako se posložilo, ili bolje reći, posrećilo mi se. Budući da imam tri starije sestre, stalno sam bio okružen ženskom energijom pa nije čudno što mi se i u glazbi dogodila slična situacija. Žene svemu daju poseban i samo njima svojstven štih, s njima je ugodnije i lakše raditi. Sklon sam vjerovati da su u poslu organiziranije, preciznije, ambicioznije, čak i hrabrije od nas. Promišljaju dublje i dalekosežnije, mi muškarci smo nestrpljiviji, površniji, sve bismo odmah i s nekim natjecateljskim žarom. Žene su definitivno bolje od nas”, uz osmijeh govori Mateo koji je veliki ljubitelj ljubavnih balada jer nose snažne i duboke emocije te su nepresušna inspiracija za umjetnost.

“Mislim da se snaga muško-ženskih odnosa i sve ono što nose najljepše prenosi glazbom. Film, kazalište, često i ples usmjeravaju te da priču o dvoje ljude doživiš baš tako kako su zamislili redatelj, koreograf, glumci... Glazba je medij koji dopušta vlastitu viziju i doživljaj, a to je divna mogućnost. Ne ovisiš o onom koji pjeva, stvaraš svoju sliku, prepoznaješ svoju priču ili je tumačiš na svoj način. Međuljudski odnosi nikad nisu linearni ni jednostavni kako bismo često željeli, fluidni su, promjenjivi, skokoviti. U relaciji između dvoje ljudi toliko je nijansi da ih ni milijuni pjesama ne mogu sažeti. Zato mi je to uvijek izazov. Stalan. Volim pjevati o onome što proživljavam ja ili ljudi oko mene”, opisuje mladi glazbenik koji glazbu voli odmalena.

“Već u ranom djetinjstvu pjevanjem sam zabavljao, a vjerojatno ponekad i maltretirao ukućane, susjede i širu obitelj, dok me nisu napokon, kad mi je bilo osam godina, odveli na audiciju za dječji festival Mali veliki mikrofon koji vodi Alen Poropat. Tako je sve počelo i nastavilo se na raznim dječjim festivalima u Hrvatskoj i inozemstvu. Gotovo sam uvijek osvajao nagrade i sva sreća što nas je Alan rano naučio da ih je lijepo dobiti, ali da bez rada, truda i ljubavi prema glazbi zapravo ništa ne znače”, govori Mateo koji se široj publici predstavio u showu “The Voice - Najljepši glas Hrvatske”.

“Tad sam već podulje surađivao sa svojim autorskim timom te sam znao da oni baš nisu ljubitelji reality shoowa. Uvijek su mi govorili da je najbolje početi polako, 'iz garaže' i da preko noći ništa neću postići pa sam se malo bojao njihove reakcije na odluku da se prijavim na 'The Voice'. Ipak, uistinu su me podržali, uz napomenu da ne očekujem nerealno te da budem opušten i svoj. Mislim da sam takav i bio. Nastupi na 'The Voiceu' pokazali su se kao dragocjeno iskustvo. Organizacija je bila besprijekorna, svi su bili ljubazni i susretljivi te samm upoznao puno talentiranih mladih ljudi. S nekima od njih danas me veže istinsko i pravo prijateljstvo. Dobio sam i puno korisnih savjeta od svog tadašnjeg mentora Jacquesa. Ne znam kako bih reagirao sada, no tad mi je dalo samopouzdanje i potaknulo me da se odlučim profesionalno baviti pjevanjem”, govori pjevač koji je završio studij poljoprivrede.

“Nekako se to nametnulo samo od sebe, nakon završene srednje škole u istoj struci. Želio sam to zaokružiti te podići znanje na novu razinu. Završio sam mediteransku poljoprivredu, što je lijepo i korisno zanimanje u regiji kao što je Istra, ali moj je prioritet i dalje glazba. Nadam se da će tako i ostati”, zaključuje Mateo koji najavljuje rad na novim pjesmama i svirke sa svojim bendom.