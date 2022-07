Željko Bebek: Svaka karijera sastavljena je od uspona i padova, a moja je dokaz da sam više bio 'gore'

Ugodna ljetna večer i predivan novouređeni vrt Croatia Recordsa u Makarskoj ulici u Dubravi bili su idealna kulisa za predstavljanje autobiografije legendarnog rokera Željka Bebeka "U inat svima", koja je izašla u izdanju Večernjeg lista. Knjiga je to u kojoj je legendarni glazbenik otvorio dušu i čitateljstvu podastro sve svoje snove i emocije, uspone i padove, životne prekretnice i sve što ga je definiralo tijekom života.



Kako kaže Bebek, rođen je na kraju strašnog rata i na početku jednako strašnog mira, djetinjstvo mu nije bilo ispunjeno veseljem, no uvijek je sanjao o drukčijem životu, glazbi i svojem bendu, a to je i ostvario. I nakon gotovo 50 godina karijere publiku oduševi svakim novim hitom, svakim novim nastupom, a tako je bilo i na promociji knjige, koja je za njega bila poseban dan. Željko je na promociju stigao u društvu supruge Ružice i sina Zvonimira, koji mu se i pridružio na pozornici.



– Ovo je velik događaj u mom životu, na neki način zaokružio sam priču koja sa zadnjom stranom knjige možda nije kraj života, ali jest svega što događalo u mom životu. Svaka karijera sastavljena je od uspona i padova, to pokazuju dugačke karijere, a moja je dokaz da sam više bio ''gore''. Ekipa iz Večernjeg lista predstavila mi je ideju koja me oborila s nogu. Robert Bubalo izvrstan je dramatičar, napravio je zanimljivo i zabavno štivo. Komentari su sjajni, knjiga je savršeno napravljena – kazao je Bebek pa dodao:



– Sretan sam i ponosan što ovdje u Zagrebu imam fantastične goste poput Ćire Blaževića. Cijenim njegov rad. Posebno mi je što se imamo priliku sresti i što mogu čuti neki njegov kompliment, a najljepše što je mogao dati jest to što je danas ovdje s nama. Složio se s njim i direktor Croatia Recordsa i autor predgovora Želimir Babogredac.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL 20.07.2022., Zagreb - U vrtu Croatia Recordsa u odrzan je garden party, koncert i predstavljanje knjige Zeljka Bebeka. Zelimir Babogredac, Zeljko Bebek, Drazen Klaric, Zarko Ivkovic, Robert Bubalo Photo: Matija Habljak/PIXSELL

– Željko i ja smo jedno 50 godina u različitim ulogama, različitim misijama, ali najvažnije je ono što je danas. Danas smo obojica živi i zdravi, živimo neke pozitivne dobre živote i, evo, Večernji list ujedinio nas je u knjizi koja će dugo, dugo imati svoj odjek. Važno je ono što je sada, a sada je trenutak kada trebamo Željku zapljeskati i reći: "Samo je jedan Bebek!" – rekao je Babogredac, a na njegove riječi nadovezao se i urednik Večernjeg lista Dražen Klarić, koji je rekao da se uz Željka osjeća kao dječarac.



– Željko Bebek je institucija. Mnogi su bili institucija, ali 50 godina biti institucija velika je stvar. Bebek je preživio i nekoliko ideologija i država, još uvijek nastupa i pun je energije. Veseli me suradnja s Babogredcem, i jedan i drugi proizvode domaći sadržaj. Ulaskom u Europsku uniju pripadamo jednom velikom svijetu, ali mi moramo graditi sebe da bismo bili prepoznati – kazao je Klarić.



Knjiga ima 36 poglavlja, a čitatelji će je čitati s guštom, prava je to autobiografska proza u kojoj se dinamično izmjenjuju priče iz profesionalnog i privatnog života Željka Bebeka pa ne čudi što urednik knjige Žarko Ivković kaže da mu je ovo jedna od najdražih knjiga koje je uredio.



– Ova knjiga ima emotivnu vrijednost i nisam joj pristupio samo kao profesionalac. Razlog je što sam ja bio veliki fan Bijelog dugmeta, no onog u kojemu je bio Bebek. Bio mi je veliki gušt uređivati ovu knjigu, uložio sam i trud i emocije, a ovo mi je bila jedna od najdražih knjiga koje sam uredio u Večernjem listu – kazao je Ivković.



Robert Bubalo ili "ghostwriter", kako su ga predstavili na promociji, kazao je da je knjiga nastajala tijekom cijelog razdoblja pandemije COVID-19, a u njemu je proces pisanja probudio posebne emocije.



– Uz pomoć Željka i ja sam se počeo prisjećati svog djetinjstva, i meni je to bio emotivan proces. Kada prepričava dijaloge koji su se vodili i koji su se vodili u njihovim glavama... To mi je fantastično. A druga mi je najdraža stvar što je Željko rekao da voli svaku pjesmu uprljati rock'n'rollom. Rock nije mrtav, malo je ostario, ali jako se puno uljudio – poručio je Bubalo.



Vrhunac divne večeri u predivnom ambijentu koji je i sam Bebek nazvao komadićem raja te malim dijelom Hyde parka koji je iz Londona preseljen u Zagreb bio je nastup Željka i benda, a na pozornici mu se pridružio i njegov sin Zvonimir. Uz dobro raspoloženu publiku otpjevali su neke od najvećih hitova poput ''Ono nešto naše'', ''Ako voliš ovu ženu'', ''Oprosti mi što te volim'', ''Na zadnjem sjedištu moga auta'', ''Ne spavaj mala moja muzika dok svira'' i ''Laku noć svirači'' za kraj divnog druženja. Jedan je Željko Bebek, glazbenik koji svojim iznimnim vokalom i svakim novim nastupom oduševi publiku, bez obzira na generaciju.

VIDEO Promocija knjige Željka Bebeka 'U inat svima'