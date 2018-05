Zbog Oscara su me u Francuskoj tretirali kao nekog iz kraljevske obitelji

Duboko sam povezana sa svojim uspomenama i iskustvima. Sviđa mi se ideja da se svaka žena želi skrasiti u vezi ispunjenoj ljubavlju i poštovanjem i gdje je jako bitno da se osjeća zaštićeno.

Tako i lik Isabelle nastoji naći muškarca koji će joj sve to pružiti, ona je hrabra i skače u veze nasumice jer je uvjerena da će barem jednom pronaći onog pravog – otkrila je 54-godišnja francuska glumica Juliette Binoche na premijeri filma “Let the Sunshine In” u Walter Reade Theatreu u New Yorku. U filmu, koji su zajednički napisali redateljica Claire Denis i književnica Christine Angot, Binoche glumi umjetnicu Isabelle, svježe razvedenu i željnu ljubavi, koja se u potrazi za “pravim” upušta u različite veze: s oženjenim bankarom Vincentom, s bivšim suprugom Françoisom, s kazališnim glumcem, s radnikom Sylvanom i s muzejskim kustosom Marcom. Film je lani premijerno prikazan u Cannesu, a redateljica i glumica nastavile su suradnju i u znanstveno-fantastičnoj drami “High Life” u kojoj uz Binoche glumi i britanski glumac Robert Pattinson.

– Na svu sreću nikada nisam osjetila krizu srednjih godina, ni privatno ni poslovno, uvijek sam imala ponuda za dobre uloge. Tako da nisam baš najbolja osoba za komentare o tome želi li Hollywood ili ne glumice u zrelim godinama. Uostalom, nisam ni hollywoodska glumica, nego i francuska i europska. A kažu da francuske glumice procvjetaju u četrdesetima. Kada me zovu za uloge, najvažnije je da imate poštovanja prvenstveno prema sebi, onda će vas i drugi gledati s poštovanjem – rekla je glumica iza koje je više od 60 uloga, od Čokolade do Požude, među kojima je i Oscarom ovjenčana najbolja sporedna ženska uloga u Engleskom pacijentu. Zbog tog Oscara u Francuskoj su je tretirali kao nekog iz kraljevske obitelji ili nogometnog junaka, prisjetila se. No nisu baš svi poklonici njezine glume, Gerard Depardieu o njoj je rekao: “Zbilja me zanima zašto je ona toliko cijenjena jer zbilja nema ništa, apsolutno ništa.” Da ironija bude veća, njih dvoje zajedno glume u filmu “Let the Sunshine In”.

– Ne znam zašto je Gerard bio tako grub i zloban. Znam ga od malih nogu, kada su me roditelji doveli na set i kad me pitao što tu radim, a ja mu sramežljivo odgovorila da bih htjela biti glumica. Susrela sam ga na tržnici u Parizu i pitala zašto je zločest prema meni, što sam mu napravila? Mislim da je razlog njegova ogorčenja što sam baš tada dobila Oscar i nagrade na Cannesu i ostalim festivalima. Na snimanju ovog filma bio je drag, ufurao se da ima neke vidovnjačke sposobnosti pa je vrtio viskom po stolu i htio mi čitati budućnost – rekla je J. Binoche koja trenutačno snima dramu “All That You Know” i glumi 50-godišnju razvedenu učiteljicu koja na Facebooku otvara lažni profil 24-godišnje djevojke i stavlja sliku zgodne, mlade brinete. Binoche se osjeća jako dobro u svojoj koži i ne žali za minulim danima.

– Jedini je način da ostanete mladi da prihvatite da je vaša mladost za vama i ne živite u prošlosti. Otkrit ćete novu mladost u sebi kroz sve slojeve i iskustva, to će vam uvijek zadržati mladenački duh. Glumica živi na relaciji Pariz – Los Angeles s dvoje djece, Raphaelom Halleom i Hanom Magimel, te pet godina mlađim partnerom, glumcem i glazbenikom Patrickom Muldoonom.