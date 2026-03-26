FOTO Pripijeno i prozirno! Ivana Knoll zagolicala maštu mnogih u čipkastom izdanju: 'Predivna si'

Naša najpoznatija navijačica i DJ-ica Ivana Knöll ponovno je privukla pozornost svojih pratitelja serijom fotografija. U objavi koja prikazuje osam pomno stiliziranih slika, Knöll pozira na sjajnoj crvenoj sofi u prigušenom, klupskom ambijentu. Iako je u opisu kratko napisala "kakav sjajan vikend u Houstonu", pozadina ovih fotografija otkriva mnogo više od usputnog putovanja - one su vizualni dokaz njezine uspješne tranzicije s tribina na svjetsku glazbenu scenu.
Fotografije, koje odišu profinjenom i pomalo provokativnom estetikom, prikazuju Ivanu u pripijenom, prozirnom kombinezonu od crne čipke, uparenom s robusnim crnim čizmama s platformom. Odvažni modni odabir, naglašen dramatičnom šminkom, daleko je od crveno-bijelih kvadratića koji su je proslavili na svjetskim nogometnim prvenstvima i učinili globalnim fenomenom. Ova promjena imidža izravno je povezana s njezinom novom karijerom.
Naime, "sjajan vikend" u Teksasu bio je zapravo njezin uspješan nastup kao DJ-ice u poznatom houstonskom noćnom klubu AFER, gdje je u subotu, 21. ožujka, publici predstavila svoj energični set house i techno glazbe. Knoll je iskoristila svoju golemu popularnost na društvenim mrežama kako bi se otisnula u glazbene vode, a nastupi diljem svijeta postali su njezina svakodnevica. Njezin je uspon dio šireg trenda u kojem poznati influenceri uspješno koriste svoje platforme za pokretanje karijera u glazbenoj industriji.
Reakcije njezinih pratitelja bile su gotovo jednoglasno pozitivne. Komentari poput "predivna si" i "goriš" preplavili su objavu, potvrđujući da njezina publika s oduševljenjem prihvaća ovu novu, odvažniju fazu. Time je Ivana Knöll dokazala da je njezina slava puno više od privremenog fenomena vezanog uz nogomet.
