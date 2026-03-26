Ana Gruica Uglešić objavila rijetku fotografiju sestre koja živi u Americi, njena Petra radi na prestižnoj lokaciji

Splitska glumica Ana Gruica Uglešić poznata je po tome da rado dijeli trenutke iz svog profesionalnog i privatnog života, no njezina obitelj, iako joj je najveća podrška, rijetko se nađe pod svjetlima reflektora. Upravo zato je nedavna objava posvećena njezinoj mlađoj sestri Petri izazvala veliku pažnju. Ana je uz zajedničku fotografiju nasmijanih sestara uputila kratku, ali emotivnu rođendansku čestitku koja otkriva svu njihovu bliskost unatoč tisućama kilometara udaljenosti. ‘‘Sestro. Amerikanko moja. Sretan ti rođendan‘‘, napisala je glumica, dajući do znanja koliko joj sestra nedostaje, ali i koliko je ponosna na njezin život u Sjedinjenim Američkim Državama. Ove rijetke objave uvijek iznova podsjete javnost na čvrstu vezu između triju sestara Gruica - Ane, najstarije Josipe i najmlađe Petre.

Naime, Petra Gruica je prije nekoliko godina napustila rodni Split i odselila u New York, a kako je njezina sestra Ana otkrila, razlog je bila ljubav. Ondje je započela život sa svojim partnerom Sonnyjem DeJoriom, gradeći istovremeno i impresivnu karijeru. Petra radi na uistinu prestižnoj lokaciji, u slavnom Carnegie Hallu, gdje je zaposlena kao organizatorica vjenčanja i evenata. Da je u svom poslu uspješna, ali i da je njezina američka priča dobila sretan nastavak, potvrdilo se u travnju 2024. godine, kada su se ona i Sonny vjenčali u njujorškoj gradskoj vijećnici, a Ana je tada, kao ponosna sestra, pratiteljima na društvenim mrežama dala uvid u svaki detalj.

Budući da obitelj nije mogla prisustvovati vjenčanju, sve su pratili putem videoprijenosa iz Splita. Bila je to, kako je Ana opisala, moderna ceremonija za moderno doba. "Online vjenčanje direktno iz NY vijećnice. Ajde neka smo i to doživjeli", napisala je tada, dijeleći snimke na kojima se vidi kako cijela obitelj nazdravlja mladencima preko ekrana. Posebno dirljiv trenutak bio je onaj kada je otac Špiro zaplakao od sreće gledajući svoju najmlađu kćer kako uplovljava u bračnu luku. "Otac plače kao i obično", otkrila je glumica, a potom uputila i javnu čestitku paru. "Dragi Petra i Sonny, gledamo vas preko oceana, no s vama smo u mislima i željama. Želimo vam sretan i ispunjen život, kojim god putem da odaberete kročiti skupa. I zadnja ptičica odletjela je iz gnijezda... Sretno, sestro, bila si prekrasna", poručila je tada emotivna Ana.

Iako ih razdvaja ocean, sestre Gruica koriste svaku priliku kako bi provele vrijeme zajedno. Njihova povezanost, kao i poštovanje prema roditeljima Silvani i Špiri, nešto je što Ana često ističe kao temelj svog života. U jednoj ranijoj objavi, povodom 42. godišnjice braka svojih roditelja, glumica je podijelila fotografiju sve tri sestre i napisala dirljivu posvetu. "Nije poanta ove objave praviti se važna lijepim i pametnim sestrama, nego se praviti važna roditeljima koji su nas izveli na pravi put i trudili se da nam omoguće sve što su mogli. Sve su to učinili krvavim i napornim radom, sa svojih 20 prstiju", istaknula je, pokazavši koliko cijeni obiteljske vrijednosti.

Petra je, unatoč životu u Americi, ostala snažno vezana za Hrvatsku, a u Split se vraća kad god joj to obveze dopuste.

Čak je i njezin suprug Sonny, kako je otkrila, veliki zaljubljenik u Hrvatsku, a posebno u Split. Tijekom pandemije koronavirusa, kada je event industrija u New Yorku stala, Petra se na dulje vrijeme vratila u rodni grad. Taj je period iskoristila kako bi provela što više vremena s obitelji, a posebno sa sestrom Anom s kojom dijeli veliku strast prema vježbanju. Sestre su tada postale nerazdvojni tandem u teretani. "Ona je moja motivatorica, a ja njena trenerica. Dobro plovimo u toj petomjesečnoj simbiozi", ispričala je svojedobno Ana, koja je diplomirala na Kineziološkom fakultetu.