Omiljeni kantautor vraća se u Hrvatsku, imat će prvi veliki koncert u Zagrebu

Britansko-talijanski kantautor i miljenik publike Jack Savoretti, u utorak 22. rujna po prvi puta stiže u Zagreb u Koncertnu dvoranu Vatroslava Lisinskog u sklopu velike turneje "We Will Always Be The Way We Were".

Jack Savoretti autor je brojnih hitova poput "What More Can I Do?", "Candelight", "Breaking the Rules" i drugih, a u gotovo dva desetljeća na sceni objavio je osam studijskih albuma. Sada u 41. godini predstavlja novo poglavlje karijere i u Zagreb dolazi nakon objave devetog studijskog albuma "We Will Always Be the Way We Were".

Novi album donosi introspektivan i osoban pristup, obilježen temama samoprihvaćanja, ljubavi i životnog iskustva. Nakon eksperimentalnijih, konceptualnih izdanja, Savoretti se vraća svojim korijenima i iskrenom kantautorskom izrazu, stvarajući glazbu koja odražava „lijepu sredinu“ života; razdoblje u kojem se preispituju odluke, ali i slave odnosi koji nas oblikuju.

Posebno se ističe naslovna pjesma, posvećena njegovoj supruzi i njihovoj dugogodišnjoj vezi, kao i singl "Do It for Love", koji otkriva njegovu temeljnu motivaciju, a to je ljubav prema glazbi i publici. Album donosi i suradnje s KT Tunstall te Steph Fraser, dodatno naglašavajući spoj iskustva i novih glazbenih glasova.

Savoretti ovim izdanjem potvrđuje status jednog od rijetkih izvođača koji je kroz godine ostao vjeran svom autorskom izričaju, a istovremeno zadržao snažnu povezanost s publikom. Zagrebački koncert bit će jedinstvena prilika za doživjeti njegov prepoznatljiv emotivni stil uživo u večeri ispunjenoj snažnim baladama, bezvremenskim melodijama i intimnom atmosferom koja je osvojila publiku širom svijeta. Ulaznice potražite na www.lisinski.hr.