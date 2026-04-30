Marijana Mikulić javila se iz Vatikana i otkrila što joj se dogodilo: Cijeli život ću biti zahvalna ljudima koji su mi ovo omogućili

Poznata glumica Marijana Mikulić podijelila je s pratiteljima na društvenim mrežama radosnu vijest iz Vatikana, otkrivši kako je njezina obitelj primila papinski blagoslov. "Ovih dana dogovaramo hrpu novih predstava, uzimam veliku ljetnu stanku da se posvetim svojoj obitelji, ali i projektima koje sam započela prije predstave, tako da će dio predstava biti prije ljeta, dio nakon ljeta, a jedna jedina će biti usred moje stanke i posebno se veselim nju vam najaviti, jer će ona obradovati posebno moje Auslandere. Ovih dana moje misli su bili okupljene nečim drugim. Velika želja na mom srcu je bila da za 20 godina braka moju obitelj blagoslovi papa i ta želja mi se danas ostvarila", izjavila je ispred Bazilike svetog Petra.

"Upravo smo izašli od tamo. To uzbuđenje, taj osjećaj, ja vam ne mogu to opisati, još je posebno stavio ruke na Jakova, za njega se pomolio. Cijeli život ću biti zahvalna ljudima koji su mi ovo omogućili, molit ću se za njihove obitelji. Vratit ću se sigurno ovih dana i objaviti vam gdje i kada se družimo, ali do tada želim samo uživati u ovoj milosti koja se spustila ne mene i moju obitelj, šaljem dio nje i vama", nadodala je Marijana, čija je objava izazvala oduševljenje njezinih obožavatelja.

Uz videozapis je napisala: "Danas je ispunjena velika želja srca moga. Izazova je bilo milijun s Jakijem sve to proći, čekanja, protokoli, gužve... Ali uspjeli smo!! Zahvalna, presretna, punog srca! Riječima neopisivo". Podsjetimo, Marijana i njezin suprug Josip u braku su već dva desetljeća te su roditelji trojice sinova - Ivana, Andrije i Jakova.

Glumica Marijana Mikulić, čija autobiografska monodrama "MARE #zenamajkaglumica" niže rasprodane izvedbe diljem Hrvatske, redovito na društvenim mrežama dijeli isječke iz svog privatnog života, otvoreno govoreći o izazovima roditeljstva. U jednoj od posljednjih objava, koja je dirnula mnoge, prikazala je intiman trenutak rada sa svojim sinom Jakovom, koji je na spektru autizma.

Video, snimljen iz ptičje perspektive, prikazuje Marijanu i Jakova kako za drvenim stolom slažu šareni mozaik. Dok dječak vrijedno postavlja drvene oblike na ploču kako bi rekreirao sliku palme, čuje se njihov razgovor. Marijana ga strpljivo potiče da vježba govor i sastavlja pune rečenice, pitajući ga koje oblike treba. "Ja hoću crveni kvadrat", čuje se Jakovljev glas, a ovaj naizgled jednostavan trenutak igre zapravo je dio terapije i vježbe koja stoji iza svakog njegovog napretka. No, prava snaga objave leži u iskrenom i sirovom opisu koji je glumica podijelila uz video, ogolivši sve slojeve majčinstva djeteta s teškoćama.

- Već 4 mjeseca tek tu i tamo doma s njim radim. Terapije ide redovito, a sad pred polazak u školu i podebljano. Ja sam nakon puno godina pisanja brisanja premišljanja konačno počela raditi stvari koje tinjaju dugo u meni. I sve se zarolalo tako nadrealno, naraslo veće od svih mojih očekivanja, vece od mene same. Ali ta grižnja savjesti… neumoljiva. Na dane ne da ni misliti kamoli uživati malo u sebi i svemu što mi se događa, satire, ne da spavati. napisala je glumica i dodala da onda smanji tempo i svaki slobodan trenutak koristi za rad sa sinom.

Satrana odgovaram na zaostale mailove i vraćam poruke koje cekaju danima, mnoge poruke i pozivi ostaju neodgovoreni.. Dijete je samo tri sata u vrticu. A ima i braću koju gotovo ne vidim a isto me trebaju, svatko na svoj način. Pa budem zahvalna da imam snage i živaca uopće vise drljati sve te vjezbe, da on napreduje.

- Pa pomislim koliko samo uzimamo zdravo za gotovo kada dijete prirodno, spontano usvaja stvari. Pa mi se plače od tuge jada bijesa. Pa otresem to i kažem Gospodine hvala! Na mojoj volji snazi ustrajnosti, na njegovim pomacima malim, velikim. Ali da je lako, bome nije, krvnički je teško. I prezirem kad mi kažu: posebni ljudi dobiju posebnu djecu, lako tebi kad on hoće raditi, imaš sreće…., nastavila je Marijana i dodala kako je puno suza proliveno da se dođe do ovog trenutka.

- Ali kako sam pročitala u toj divnoj divnoj knjizi “most ponad burne rijeke” - “puno smo se i od početka odmakli”! JAAAAKO PUNO! I to daje snagu za dalje, volju! NIKAD ODUSTATI, NIKAD!! Bože hvala ti na svakom novom danu i svakoj novoj prilici. Na svemu što si mi da Hvala na snazi upornosti ustrajnosti. I na svakoj rijeci koja izađe iz ovih malih usta. Na svakom bistrom pogledu malih zelenih očiju. Hvala što me čini boljom osobom. Zato si mi ga sigurno i dao. Hvala, zaključila je Marijana Mikulić.