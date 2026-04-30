objavila slike

Marija iz 'Života na vagi' skinula je 60 kg, a evo kako izgleda u kućnom izdanju bez šimnke: 'Bolesna sam i jedva gledam'

Premda je od njezina boravka u emisiji prošlo dosta vremena, Marija i dalje aktivno objavljuje crtice iz svakodnevice, a njezine objave vjerno prati stotine obožavatelja

Marija Novak, nekadašnja sudionica popularnog showa 'Život na vagi' koju publika pamti po njezinoj autentičnosti i dubokim emocijama, ponovno se našla u središtu pozornosti na društvenim mrežama. Premda je od njezina boravka u emisiji prošlo dosta vremena, Marija i dalje aktivno objavljuje crtice iz svakodnevice, a njezine objave vjerno prati stotine obožavatelja. U svojim najnovijim objavama Marija je prezentirala dva sasvim oprečna izdanja, ono uređeno i ono posve prirodno.

Dok na jednoj fotografiji djeluje nasmijano, dotjerano i puno samopouzdanja, u drugoj je iskreno priznala da prolazi kroz lošiji period. "Bolesna sam i jedva gledam, ali ja sam sebi lijepa jer sam rasplela pletenice i super mi stoji", poručila je uz objavljenu sliku. Upravo je tom nesklonošću glumljenju savršenstva Marija tijekom natjecanja osvojila srca gledatelja. Njezina upornost, osjećajnost i transparentnost učinili su je jednom od onih osoba koje ostaju u dugom sjećanju publike.

Iako danas više ne živi pod svjetlima reflektora, vidljivo je da je sačuvala ono najbitnije, optimizam i dar da i u teškim trenucima nađe povod za osmijeh. Po završetku showa, Marija je nastavila s osobnim rastom i radom na sebi, ali bez nametnutog imperativa savršenstva. To je jasno vidljivo i u njezinom online nastupu; nema uljepšavanja stvarnosti ni pretvaranja, već samo prikaz realnog života sa svim njegovim izazovima. Dok se mnogi trude prikazati isključivo idealne trenutke, Marija ide korak dalje i hrabro otkriva i onu manje glamuroznu stranu svakodnevice. U emisiji se pojavila sa 163,1 kilogramom. Na posljednjem vaganju je imala 104,8 kilograma, što znači da je u 6 mjeseci izgubila gotovo 60 kilograma.
