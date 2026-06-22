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DAVD DOBRIK

Hit video! Na YouTubeu ga prate milijuni, a on je sada posjetio Hrvatsku i odmah mu je za oko zapela jedna Hrvatica

Exclusif - Les célébrités arrivent au restaurant "La Maison du Caviar" à Paris
Foto: Tiziano Da Silva - Pierre Peruss
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VL
Autor
Vecernji.hr
22.06.2026.
u 15:17

U videu nazvanom "Vlog #685", koji je u kratkom roku prikupio više od dva milijuna pregleda, David Dobrik je prikazao kako je s dvanaest prijatelja proveo nezaboravne dane na Jadranu, unajmivši luksuznu superjahtu

Jedan od najpoznatijih svjetskih digitalnih kreatora, David Dobrik, stigao je u Hrvatsku sa svojom grupom prijatelja, poznatijom kao "Vlog Squad", a cijelo je iskustvo zabilježio u svom prepoznatljivom, energičnom stilu. U videu nazvanom "Vlog #685", koji je u kratkom roku prikupio više od dva milijuna pregleda, Dobrik je prikazao kako je s dvanaest prijatelja proveo nezaboravne dane na Jadranu, unajmivši luksuznu superjahtu.

Putovanje je počelo kao iznenađenje koje je organizirala njegova dugogodišnja prijateljica i suradnica Natalie Noel, a grupa je ubrzo shvatila da će njihov privremeni dom biti impresivna jahta "Cristal". Dobrik je svojim gledateljima detaljno predstavio plovilo, navodeći kako jahta Cristal ima čak četrnaest spavaćih soba, kuhinju, kino dvoranu, sobu za masažu, teretanu te palubu s jacuzzijem. Prema njegovim riječima, cijelo iskustvo, koje uključuje boravak na jahti s punom posadom i putovanje kroz više zemalja, koštalo je pet tisuća dolara po osobi zahvaljujući charter tvrtki specijaliziranoj za luksuzna putovanja Jadranom.

Kadrovi hrvatske obale poslužili su kao spektakularna pozadina za kaotične i humoristične scene koje su se odvijale na brodu. Vlog, koji traje više od 16 minuta, odudara od njegovog starog, kraćeg formata, što su fanovi u komentarima pohvalili. "Ovo ima atmosferu starih vlogova, ali s nekoliko milijuna dolara više", napisao je jedan od gledatelja, dok je sam Dobrik komentirao kako mu je "ovo jedan od najdražih videa do sada".

Prije više od 15 godina glumila je Sašku u 'Najboljim godinama', a sada živi daleko od gradske vreve
Exclusif - Les célébrités arrivent au restaurant "La Maison du Caviar" à Paris
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Vrhunac vloga bili su brojni izazovi i spačke. Dobrik je s prijateljima pokušao uvjeriti vlasnicu jahte, Tatianu, da na brodu organiziraju "orgije", postavljajući skrivene kamere i kreirajući bizarne situacije kako bi dobili njezinu reakciju. U međuvremenu, članovi ekipe John i Adam natjecali su se u kartaškim igrama i "flip cupu" za okladu od 1000 dolara. Jedna od oklada završila je neslavno za Johna, koji je usred igre doživio probavnu nezgodu, što je izazvalo salve smijeha ostatka grupe.

Osim ludih oklada, pažnju gledatelja privukao je i trenutak tijekom boravka u Splitu, kada je Dobriku za oko zapela nepoznata Hrvatica. Youtuber je bio toliko očaran njezinom ljepotom da ju je usporedio sa slavnom glumicom Natalie Portman te je skupio hrabrost i prišao joj, a cijeli je susret zabilježen kamerom.

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Exclusif - Les célébrités arrivent au restaurant "La Maison du Caviar" à Paris
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Ključne riječi
video Youtuber YouTube david dobrik Hrvatska showbiz

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