Zanosna Tina Walme oduševila makedonskog slavuja, on joj spremio iznenađenje na setu

Ljubavna priča zgodnog pjevača Davida Temelkova i plesačice Tine Walme naizgled je savršeno funkcionirala. No tijekom burnog noćnog izlaska ona pada u kušnju i prevari ga. Kad David saznaje za preljub, njihov odnos u trenu se uruši kao kula od karata. Prozre njezinu dvoličnost i odlučan je u želji da joj se osveti prevarom. Glavna je to tema nove pjesme "Ogledalo", za koju je talentirani 28-godišnji glazbenik David Temelkov snimio i videospot.

Foto: Promo

- Svatko se u životu osjetio povrijeđeno i poniženo. Svi imamo nagone, prave i pogrešne, a prevara nije dobar izbor. To je začin koji ne želim nikad konzumirati. Ni kad kuham ni kad mi kuhaju. Nisi veći muškarac ako prevariš. Naprotiv, tada prestaješ biti muškarac. Kad god nam dođe takva kušnja, treba se potruditi i pobijediti je - ističe David koji ne vidi opstanak veze nakon preljuba.

- Možemo li promijeniti kraj knjige koju smo već pročitali? Ne vjerujem da možemo pronaći drukčije zadnje poglavlje.

Ulogu prevarantice, kojoj u pjesmi govori da će obraz teško oprati i predbacuje joj sebičnu ljubav i laž, dobila je seksepilna plesačica Tina Walme.

- Jednom smo se susreli u Gundulićevoj ulici u Zagrebu, prepoznali smo se i pozdravili. Bio je to naš prvi susret. Razmišljajući o spotu, sjedio sam s prijateljem koji mi je spomenuo Tinu. Kad smo se upoznali dva tjedna prije snimanja, osjetio sam da je ona pravi izbor. I pokazalo se da me osjećaj nije prevario. Odlično je iznijela ulogu preljubnice. Cijeli dan zatvoreni u studiju, posvećeni snimanju, zaboravili smo do navečer jesti - govori David, koji je pripremio tortu iznenađenja za glavnu glumicu spota jer je upravo taj dan bio njezin rođendan.

- Zbog snimanja otkazala je dogovoreno druženje sa svojima. Vjerujem da je to početak našeg prijateljstva. Drago mi je jer svaki novi prijatelj je novi svijet, netko tko ti na osobiti način blagoslovi život - govori David koji prvi put potpisuje režiju videospota.

- Kad god pjevam, imam viziju spota. Bio sam oslobođen svih kočnica i svjestan da počinjem iz nule. Mali krug velikih ljudi uvijek je oko mene i podržali su me u ideji da režiram spot. Znao sam da mora biti plesan spot, seksepilan, ali ne vulgaran.

Otkako se regiji predstavio prije pet godina u talent showu, David uspješno gradi karijeru glazbenika. Iako u ladici čuva 12 autorskih pjesama, nije se požurio s njihovom objavom.

- Od starta radim s ljudima s iskustvom i kako da se ja guram prvi pucati penal? Skupljam iskustvo, učim i čekam trenutak kad ću ja zabiti jedanaesterac za pobjedu - govori David koji je posljednjih devet mjeseci s timom proveo u studiju snimajući materijal za drugi samostalni album. Na njemu će se, otkriva, pronaći i pjesme za koje je on napisao glazbu i stihove.

Jedino mu je žao što zbog pandemije ne može redovito posjećivati obitelj u rodnoj Makedoniji, no zato su u stalnom kontaktu.

- Volio bih više biti s njima, no vjerujem da će i to doći na svoje - da ćemo se češće viđati i da ćemo se, po makedonskom običaju, smjeti dugo grliti i ljubiti. Ako u pozdravu kod nas ne iskažeš toplu emociju, ljudi se zapitaju zašto se distanciraš - kaže David koji se dotad hrani - pjevušenjem u svakoj prilici.

- To me čisti, rehabilitira. Danas svi možemo svaki dan pjevati, pa i na ulici ispod maskice ako smo sramežljivi. Možda nas netko čuje, ali ne vidi da glas dolazi iz naših usta - zaključuje David koji sve pjesme snima na hrvatskom i materinskom jeziku - makedonskome.

Foto: Promo