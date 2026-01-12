VIDEO Boris Rogoznica zgrožen smještajem koji ga je dočekao u Indiji: Jesmo li svjesni što imamo u našoj zemlji?

Boris Rogoznica podijelio je s pratiteljima video u kojem detaljno prikazuje hotelsku sobu u Delhiju, a prizori su mnoge ostavili bez teksta. U obilasku koji traje gotovo dvije minute, glazbenik pokazuje sve nedostatke smještaja: od brave na vratima koja se ne može ispravno zaključati, preko prljave posteljine s vidljivim mrljama, do jastuka za koje tvrdi da su puni tuđih dlaka. Ni kupaonica nije u boljem stanju, jer kako navodi, tuš nema tople vode pa se mora tuširati polijevajući se vodom iz kante. "Kao što sam u ranijim objavama rekao. Nisam tu došao uživati u luksuzu. Ali nisam se nadao da negdje na svijetu može postojati ovako nizak standard?! Da li smo svjesni što imamo u našoj zemlji i zašto azilanti dolaze kod nas?", napisao je Rogoznica uz objavu, očito šokiran onim što ga je zateklo. Pjevač je u videu dodatno objasnio kako je soba hladna, a klima uređaj puše samo hladan zrak, zbog čega je morao tražiti sušilo za kosu kako bi se barem malo ugrijao.

Ova objava dolazi samo nekoliko dana nakon što je Rogoznica obznanio da napušta Hrvatsku i kreće na "ekstremno putovanje" prema Istoku. Kako je sam najavio početkom siječnja, otputovao je s kartom u jednom smjeru, tražeći "iskustvo i osobni rast", a ne luksuz i komfor. S putnom opremom svedenom na minimum, u ruksaku nosi samo najnužnije, s namjerom da putem kupuje odjeću. Iako je naglasio da nije u potrazi za raskoši, čini se da ga je stvarnost indijskog smještaja ipak neugodno iznenadila, nadmašivši i njegova najskromnija očekivanja. Ispod objave ubrzo su se zaredali brojni komentari, a mišljenja pratitelja bila su podijeljena. Dok su mu neki pružili podršku i poželjeli sreću u nastavku avanture, mnogi su bili kritični, smatrajući da je za nisku cijenu dobio upravo ono što je platio. "Jbg, platiš 10$ spavanje i što očekuješ?", jedan je od komentara s najviše reakcija.

"Kad čovjek gleda kako proći jeftinije, obično prođe skuplje", dodao je drugi pratitelj. Bilo je i onih koji su ga optužili da je otišao u Indiju samo kako bi kritizirao zemlju. "Ne znam što si očekivao u Delhiju za veoma sitne pare. Kao da nemaš net da se informiraš", poručio mu je jedan korisnik. Unatoč šoku, čini se da Boris ne odustaje od svoje avanture. Njegovo nefiltrirano iskustvo iz Delhija pokrenulo je raspravu o realnosti niskobudžetnih putovanja i sudaru očekivanja s grubom stvarnošću, a ostaje za vidjeti kakve će ga nove dogodovštine čekati na putu prema Istoku.