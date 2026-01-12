FOTO Sjećate li se? Evo kako je Ella Dvornik izgledala prije 10 godina: 'Nisam pratila tuđe trendove'

Ella Dvornik-Pearce, jedna od najutjecajnijih domaćih influencerica, svojim je pratiteljima na Instagramu priredila pravo malo putovanje kroz vrijeme. U svojoj najnovijoj objavi, tridesetpetogodišnja kći legendarnog Dine Dvornika podijelila je seriju fotografija nastalih 2016. godine. Uz nostalgične prizore, Ella je dodala kratak, ali znakovit opis: "2016.. Trend (verzija: nisam pratila tuđe trendove.)". Ovim riječima jasno je dala do znanja kako je njezin modni izričaj oduvijek bio rezultat osobne kreativnosti, a ne slijepog praćenja onoga što je u tom trenutku bilo popularno na društvenim mrežama ili modnim pistama.

Fotografije prikazuju Ellu u njezinim dvadesetima, u razdoblju kada je njezin život izgledao znatno drugačije nego danas. Sudeći po komentarima i vizualnom identitetu fotografija, čini se da je riječ o vremenu koje je provela u Londonu, gradu koji je imao ogroman utjecaj na njezino sazrijevanje i stil. Na slikama se mogu vidjeti odvažne modne kombinacije koje uključuju upečatljivu žutu haljinu te razne kapute koji su odmah zapeli za oko njezinim obožavateljima. Njezin stav na fotografijama odiše samopouzdanjem mlade žene koja istražuje svijet i vlastiti identitet u velikom gradu, daleko od svjetla reflektora pod kojima je odrastala u Hrvatskoj.

Povratak u 2016. godinu za Ellu ne predstavlja samo modno sjećanje, već i podsjetnik na jedno sasvim drugo životno poglavlje. Upravo je u tom periodu njezin život bio usko vezan uz Veliku Britaniju, gdje je upoznala i svog uskoro bivšeg supruga, Charlesa Pearcea. Danas, deset godina kasnije, njezina stvarnost izgleda bitno drugačije. Ella trenutačno prolazi kroz dugotrajnu brakorazvodnu parnicu koja je započela još u travnju 2023. godine. Iako su tada najavili sporazumni razlaz, proces se zakomplicirao te je popraćen brojnim sudskim ročištima i odgodama.

Unatoč privatnim izazovima, Ella je krajem 2025. godine izjavila kako je to bila njezina najsretnija godina, ističući da su se mnoge stvari konačno posložile na svoje mjesto. Njezin trenutačni život u Istri obilježen je specifičnim dogovorom oko skrbništva nad kćerima, Balie Dee i Lumi Wren. Naime, Ella i Charles i dalje dijele istu kuću, izmjenjujući se u njoj svaki drugi tjedan kako bi brinuli o djeci. Influencerica je otvoreno govorila o apsurdnosti takve situacije i sporosti pravnog sustava, no istovremeno nastoji zadržati pozitivan duh, što dokazuju i njezine objave na društvenim mrežama.

Ova nostalgična objava dolazi nedugo nakon što je Ella Dvornik podijelila i seriju emotivnih fotografija sa svojim pokojnim ocem, Dinom Dvornikom, prisjećajući se djetinjstva uz kralja funka. Čini se kako je početak 2026. godine za Ellu u znaku refleksije i prisjećanja na ključne trenutke koji su je oblikovali u osobu kakva je danas. Nedavno se suočila i s teškim uvjetima na cestama putujući prema Istri, upozoravajući pratitelje na snijeg i opasnost, što je bio nagli povratak u stvarnost nakon listanja albuma iz prošlosti.

Njezina vjerna publika, koja broji stotine tisuća pratitelja, s oduševljenjem je dočekala ovaj modni vremeplov. Mnogi su se u komentarima složili kako je Ella oduvijek bila ispred svog vremena kada je u pitanju moda. "Modna ikona oduvijek", glasi jedan od komentara koji najbolje sažima mišljenje većine. Drugi su pak primijetili specifične detalje, poput žute haljine koja je dobila brojne pohvale: "Wow ta žuta haljina je predivna na tebi". Osim komplimenata na račun izgleda, pratitelji su se prisjetili i atmosfere tog vremena. Komentar "Meni je London fantastičan" potvrđuje da su njezine londonske avanture bile rado praćene i tada. Neki su se prijatelji prisjetili i osobnih trenutaka, spominjući prva druženja, što je objavi dalo dodatnu dozu topline i bliskosti. Pohvale nisu izostale ni za njezin fizički izgled, s komentarima poput "Izgledaš fantastično na svim slikama" i "Brutalno ti stoji", potvrđujući da Ella i nakon deset godina i dvije trudnoće i dalje plijeni pažnju svojom pojavom.

Dodajmo i da je sjećanje na 2016. godinu trenutačno globalni hit na društvenim mrežama na kojima svi objavljuju trendove iz te godine te kako su izgledali.