Na farmi se rađa ljubav: 'Došao je i rekao da mu se sviđam'

Čini se kako se rađa ljubav na farmi, a Kupid je svojom strelicom odlučio pogoditi Silvija i Maju. Noć prije odlaska u izolacijsku kućicu Silvio je odlučio Maji otvoriti dušu i priznati svoje osjećaje, a u kamp kućici napisao joj je pismo koje je poslao po Princeu.

''Dobila sam danas pismo informativno edukativnog sadržaja i jako me to razveselilo. Ima nekih intimnih i emotivnih momenata također. Imali smo jedan razgovor tu u hemoku i onda je on u tom razgovoru došao i rekao da mu se ja sviđam'' kazala je Maja i dodala kako se osjeća nakon što je pročitala pismo: ''Ne znam kako bih sebe opisala u tom pogledu. Sve sam jednostavno - i romantična i nježna, i divlja i strastvena, i luda. Ja sam miks totalni!'' Silvio je, kaže, pismo pisao iz srca te dodao kako je zahvalan što mu je pomogla preispitati sebe, a da se nešto događa između ovo dvoje farmera, primijetio je i Prince: ''Ja mislim da Maja voli Silvija, ali neke stvari ne voli na njemu. Mislim da on voli nju isto. Ako bi se nešto između njih dogodilo, bilo bi super!''

Silvijevo pismo privuklo je pozornost nekih drugih znatiželjnih farmera. ''Mislim da Silvio u pismu opravdava neke svoje postupke Maji, za koje smatra da je ona možda krivo shvatila ili da bi mogla biti povrijeđena. To nije tipična muška reakcija, i to bi značilo da mu je stalo do žene kojoj takvo nešto piše'' zaključila je Dora, a u kojem smjeru će se nastaviti ova romansa te hoće li Maja Silviju uzvratiti osjećaje, ostaje nam za vidjeti!