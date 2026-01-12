Evo s kim Hana Huljić Grašo uživa na zimovanju, sve je iznenadila objavom: 'Prekrasno jutro kod nas'

Splitska glazbenica Hana Huljić Grašo poznata je po samozatajnosti, no ovoga puta iznimku je napravila njezina bliska prijateljica. Viktorija Rađa je na svom Instagram Storyju podijelila snimku Hane kako se opušta na snijegu. Uz prizor nasmiješene Hane, Viktorija je kratko napisala: - Prekrasno jutro kod nas - otkrivši tako da zajedno provode vrijeme na odmoru.

Poznato je da su obitelji Grašo i Rađa dugogodišnji prijatelji, a veza im je okrunjena i dvostrukim kumstvom. Viktorija i njezin suprug, proslavljeni košarkaš Dino Rađa, bliski su s Haninim suprugom Petrom Grašom, koji im je bio vjenčani kum. Dino je Petru čast uzvratio na vjenčanju s Hanom u veljači 2022., stoga ne čudi što obitelji zajedno provode zimski odmor.

Foto: Instagram screenshot

Samozatajni par vjenčao se u Splitu, a ubrzo su postali i roditelji. U srpnju 2022. godine na svijet je stigla njihova kći Alba, a obiteljsku sreću u listopadu 2024. upotpunio je sin Toni. Supružnici se rijetko pojavljuju u javnosti i brižno čuvaju svoju intimu, pa je svaki trenutak podijeljen s javnošću prava rijetkost.

Iako se na snimci ne vide Petar Grašo i Dino Rađa, pretpostavlja se da su i oni dio vesele ekipe. Zajednički odmori postali su tradicija za ova dva splitska para, a obožavatelji s nestrpljenjem iščekuju još poneku fotografiju koja će otkriti djelić zimske idile.