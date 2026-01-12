Naši Portali
ZIMSKA IDILA

Evo s kim Hana Huljić Grašo uživa na zimovanju, sve je iznenadila objavom: 'Prekrasno jutro kod nas'

Foto: Instagram screenshot
1/13
VL
Autor
Vecernji.hr
12.01.2026.
u 17:00

Supruga pjevača Petra Graše rijetko dijeli privatne trenutke, no njezina prijateljica sada je otkrila da glazbenica uživa na zimovanju

Splitska glazbenica Hana Huljić Grašo poznata je po samozatajnosti, no ovoga puta iznimku je napravila njezina bliska prijateljica. Viktorija Rađa je na svom Instagram Storyju podijelila snimku Hane kako se opušta na snijegu. Uz prizor nasmiješene Hane, Viktorija je kratko napisala: - Prekrasno jutro kod nas - otkrivši tako da zajedno provode vrijeme na odmoru.

Poznato je da su obitelji Grašo i Rađa dugogodišnji prijatelji, a veza im je okrunjena i dvostrukim kumstvom. Viktorija i njezin suprug, proslavljeni košarkaš Dino Rađa, bliski su s Haninim suprugom Petrom Grašom, koji im je bio vjenčani kum. Dino je Petru čast uzvratio na vjenčanju s Hanom u veljači 2022., stoga ne čudi što obitelji zajedno provode zimski odmor.

Foto: Instagram screenshot

Samozatajni par vjenčao se u Splitu, a ubrzo su postali i roditelji. U srpnju 2022. godine na svijet je stigla njihova kći Alba, a obiteljsku sreću u listopadu 2024. upotpunio je sin Toni. Supružnici se rijetko pojavljuju u javnosti i brižno čuvaju svoju intimu, pa je svaki trenutak podijeljen s javnošću prava rijetkost.

Hana Huljić otkrila kakav je Petar Grašo kao otac i kako će njihov sin Toni proslaviti prvi rođendan
1/15

Iako se na snimci ne vide Petar Grašo i Dino Rađa, pretpostavlja se da su i oni dio vesele ekipe. Zajednički odmori postali su tradicija za ova dva splitska para, a obožavatelji s nestrpljenjem iščekuju još poneku fotografiju koja će otkriti djelić zimske idile.
Ključne riječi
showbiz zimovanje Viktorija Rađa Hana Huljić Grašo

Komentara 1

Pogledaj Sve
TR
tranica
17:38 12.01.2026.

Ne mogu te dvije nikako spojit - Hanicu i Viktoriju...🙄

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

