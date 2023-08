Žanamari se javila s plaže i oduševila obožavatelje: 'Goriš'

Glazbenica Žanamari Perčić (41) na svojim društvenim mrežama često se hvali svojom figurom za koju naporno trenira, a sada je podijelila još novih fotografija. Žanamari je pozirala u morskom plićaku, a za ovaj fotošuting odabrala je crveni dvodijelni kupaći kostim kojim je već jednom raspametila svoje pratitelje.

Žanamari je na plaži nosila i sunčane naočale, a kosu je splela u pletenicu. U zavodljivim pozama istaknula je svoje utrenirane obline, a istaknula je i da je zbog uživanja u moru skoro propustila trening. Pratitelji su joj uputila brojne komplimente. ''Krojen po tebi'', ''Goriiiš'', ''Uvijek predivna'', ''Kako si zgodna'', pisali su joj.

Inače, Žanamari na Instagramu prati preko 200 tisuća ljudi, a ona ih redovno časti svojim izazovnim fotografijama i hvali se svojom figurom. Pjevačica je i u jednoj emisiji govorila i o svom vježbanju te koliko joj je trening važan.

- Pa zapravo ne izlazim iz teretane, ali nije me to ponijelo toliko zbog fizičkog izgleda, nikad nisam imala problema s kompleksima, ali mi je bilo bitno zbog mentalnog balansa - ispričala je Žanamari za InMagazin te objasnila kako pazi na prehranu.

- Muž kuha, ja volim jesti odmah kad dođem iz teretane pa ga nazovem da mi spremi, ali nije to ništa komplicirano. Jedem piletinu, posni sir, jaja, ribu, dakle sve što sadrži protein. Pojedem nekad i ugljikohidrate jer ja stvarno ne želim smršavjeti - pojašnjava. Objasnila je i da ima celulita.

- Pa što je žena bez celulita! Malo masnog tkiva je dobrodošlo i nikako to cure nemojte izgubiti, to je, ako ništa drugo, sada ekstremno in – dodala je Žanamari.

Osim besprijekornom figurom, Žanamari se može pohvaliti i natprosječnom inteligencijom, ima IQ 156.

