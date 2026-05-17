JESTE LI ZNALI?

Tereza Kesovija čak se dvaput natjecala na Euroviziji, a mnoge je iznenadilo koju je državu predstavljala 1966.

Split: Tereza Kesovija oduševila publiku na Starom Placu
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
1/11
VL
Autor
Vecernji.hr
17.05.2026.
u 09:00

Velika zanimljivost i uspjeh u karijeri glazbene dive Tereze Kesovije jest da se čak dvaput natjecala na Euroviziji.

Jedna od najvećih hrvatskih glazbenih diva, Tereza Kesovija, nedavno je na Starom placu u Splitu održala emotivan oproštajni koncert kojim je obilježila više od šest desetljeća iznimno bogate karijere. Koncert je održan u sklopu proslave Sudamje, Dana grada Splita, a zbog velikog interesa publike premješten je iz prvotno planiranog Hrvatskog narodnog kazališta na Stari plac, gdje se tražila karta više. Bio je to snažan glazbeni i emocionalni trenutak, zamišljen kao oproštaj od velike pozornice i splitske publike.
Tereza Kesovija tijekom karijere izgradila je status umjetnice čiji je glas obilježio domaću i regionalnu glazbenu scenu, ali i ostavio trag izvan granica Hrvatske. Posebno je zanimljivo da se na Eurosongu natjecala dvaput, i to za dvije različite države, što je podatak koji mnoge i danas iznenadi. Prvi put na eurovizijskoj pozornici nastupila je 1966. godine, kada je predstavljala Monako s pjesmom "Bien plus fort". Iako je riječ o nastupu koji zauzima posebno mjesto u njezinoj biografiji, rezultat nije bio uspješan: pjesma nije osvojila nijedan bod te je Monako završio na posljednjem mjestu, koje je te godine dijelio s Italijom.

Šest godina poslije, 1972., Tereza je ponovno nastupila na Eurosongu, ovoga puta kao predstavnica tadašnje Jugoslavije. S pjesmom "Muzika i ti" osvojila je 87 bodova i završila na devetom mjestu. Taj je nastup ostao zapamćen kao jedan od važnih trenutaka njezine međunarodne karijere, ali i kao dio eurovizijske povijesti ovih prostora. Unatoč tome što je i sama bila dio tog natjecanja, Tereza Kesovija posljednjih godina ne skriva određenu rezervu prema današnjem Eurosongu. U emisiji "Zlatna liga" na HRT-u 2025. godine komentirala je kako smatra da se natjecanje udaljilo od svoje izvorne glazbene ideje. Istaknula je da bi se glazbu trebalo poštovati, a ne pretvarati je u spektakl koji, prema njezinu mišljenju, sve više nalikuje cirkusu.

Ipak, s mnogo simpatija govorila je o Baby Lasagni, hrvatskom predstavniku na Eurosongu 2024., koji je pjesmom "Rim Tim Tagi Dim" osvojio visoko drugo mjesto. Tereza je posebno izdvojila njegovu autentičnost, energiju i prepoznatljiv scenski pokret koji je osvojio publiku diljem Europe. Još 2024. poručila je kako se Baby Lasagna ne bi trebao opterećivati plasmanom te je pohvalila njegovu jednostavnost i posebnost. Tereza Kesovija tako ostaje jedna od rijetkih umjetnica s ovih prostora čija se karijera može promatrati i kroz prizmu domaće glazbene povijesti i kroz eurovizijski kontekst. Od Monaka i Jugoslavije do velikog oproštajnog koncerta u Splitu, njezin umjetnički put svjedoči o dugovječnosti, snazi interpretacije i neraskidivoj vezi s publikom koja je prati desetljećima.

*Uz pomoć AI

LU
Lukeruk
09:39 17.05.2026.

Nakon Eurovizije se je žurila na Brijune malo titi svirat frulicu

Medeni
09:55 17.05.2026.

Moraš hvaliti druga tita da bi stalno bio u medijima.

Fejk Njuz
09:29 17.05.2026.

pjevala za monako i dobila ravno NULA bodova!!! HAHAHAHAHAHAHAHAHA

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

