Nikolina Pišek zaustavila promet u Zagrebu, a ovo je bio razlog: Malo su nam trubili i negodovali

Voditeljica Nikolina Pišek velika je zaštitnica životinja, što je pokazala i nedavnim primjerom kada je u Zagrebu spasila ježa kojeg je pronašla na cesti. Objavila je video snimku na Instagram storyju kako je pronašla ježa te je u opisu napisala: "Ovog smo ježonju spasili s ceste u Vrapču. Zaustavili promet, malo su nam trubili i negodovali, ali jež je koliko toliko na sigurnom. Svibanj je sezona parenja, ježevi su jako aktivni i dosta ih je za vidjeti na cestama, a puno ih i strada. Zaustavite se, prebacite ih na sigurno, jer negdje ih u nekoj jazbinici zacijelo čekaju bebe. A one bez njih ne mogu.", napisala je voditeljica. U rujnu prošle godine Nikolina se priključila i akciji spašavanja psa Milene, koja je danima lutala. Kako je izgledala potraga za Milenom Nikolina je tada podijelila na društvenim mrežama.

"Nakon što smo dobili dojavu da je Milena viđena u dvorištu, grupica entuzijasta skupila se u trenutku. Od divnih djelatnika, dobili smo kartonske kutije za postavljanje zamke i krenuli u akciju", napisala je u jednoj objavi tijekom potrage. Ubrzo je objavila i ovo: "Diverzanti u akciji. Milena se, prema našim saznanjima, nalazi ozlijeđena ispod kombija. Ne znamo u kakvom je stanju, budući da potraga za njom traje 10 dana". Kasnije je dodala kako su dobili potvrdu da je Milena ranjena.

"Potvrđeno. Milena je ranjena. Vjerojatno je udarena automobilom. Dehidrirana je i gladna. Leži ispod dostavnog vozila.Veterinarski fakultet je već obaviješten, čekamo samo ulov. Krećemo!", napisala je. Na kraju je ova potraga imala sretan kraj i Milena je predana na liječenje u Veterinarski fakultet. "Teško je ne voljeti životinje. Barem meni. Na djecu i životinje sam posebno slaba! Moram li dodati da sam već dvanaestak godina vegetarijanka?, istaknula je Nikolina jednom prilikom objašnjavajući svoju ljbav prema životinjama.