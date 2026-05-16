Svećenik blizak braniteljima stao u zaštitu Jakova Jozinovića: 'Ovo nije ispravan način postupanja'

Poznati isusovac, pater Ivan Ike Mandurić, na svojim je društvenim mrežama jasno stao u obranu mladog pjevača Jakova Jozinovića. Njegovu objavu, u kojoj se dotakao koncerta "Progledaj srcem", Jozinovića, Tonyja Cetinskog, utemeljiteljice Laudato televizije Ksenije Abramović i braniteljske populacije, kojoj je blizak, prenosimo u cjelosti.

"O KONCERTU PROGLEDAJ SRCEM

Dragi branitelji,

Vidim da se ovih dana zaoštrava rasprava oko nastupa mladog Jakova Jozinovića na koncertu Progledaj srcem te javni pritisak na organizatore da izmijene program u kojem izvodi određenu pjesmu, zbog njegova nastupa u SPENS areni u Novom Sadu — navodno povezanoj sa zločinima iz vremena Domovinskog rata.

To je nastavak kampanje u kojoj se prije nekoliko mjeseci i Tonija Cetinskog prisiljavalo da otkaže koncert u spomenutoj dvorani. Na to Toni jest pristao, dok Jakov Jozinović nije — i upravo mu se to sada zamjera. Nakon svega, i Kseniji Abramović pripisuje se bezosjećajnost prema braniteljima jer ga ne želi u zadnji čas ukloniti s programa.

Kao branitelj i svećenik, moram reći da ovo nije ispravan način postupanja — ni tada kada je bio u pitanju nastup Tonija Cetinskog, ni sada kada je riječ o koncertu Progledaj srcem. Nije pravedno da pojedinci snose posljedice zato što su prihvatili određeni angažman u trenutku kada taj prigovor nije bio opće poznat, pogotovo zato što ta dvorana još uvijek nije službeno kvalificirana kao mjesto logora niti je cijeli događaj dovoljno istražen.

Nije pravedno da netko tko je u neznanju dogovorio takav nastup mora snositi posljedice zbog postojećih sumnji i optužbi. Štoviše, lako se može steći dojam da se upravo preko javnih pritisaka na ove glazbenike pokušava pitanje SPENS arene dovesti u fokus, bez obzira na financijsku i osobnu štetu koju pritom trpe — a to je moralno neprihvatljivo.

Prije svega, ni Toni Cetinski ni Jakov Jozinović nisu morali, a možda ni mogli znati što se tijekom rata događalo u toj sportskoj dvorani. Uostalom, ni danas to nije potpuno razjašnjeno, niti se SPENS nalazi u službenoj evidenciji srpskih logora. Prema informacijama do kojih sam uspio doći, ondje doista nije postojao logor.

FOTO Grupa LELEK zasjala na Tirkiznom tepihu Eurosonga, pogledajte kako je bilo

Ako bi se jednoga dana ipak pokazalo i dokazalo da je ondje postojao logor, ni tada se ne smije osuđivati one koji su tamo nastupali, osobito zato što su spomenuti glazbenici neslužbene informacije o mogućim događajima u toj dvorani doznali tek nakon što su koncerti već bili ugovoreni.

Još manje smijemo sebi dopustiti da Kseniju Abramović — osobu koja neizmjerno cijeni branitelje i značaj Domovinskog rata, i koja je toliko toga učinila za branitelje, kako privatno tako i kroz Laudato TV — progonimo, difamiramo i javno prozivamo te je zbog pitanja o kojem legitimno može imati drukčije mišljenje tako olako diskvalificiramo.

Ako budemo tako brutalni u svojim osudama, tko će na kraju ostati?

Poštovani branitelj Zlatko Penković — kojega osobno nisam stigao upoznati — zbog svog angažmana u Domovinskom ratu i patnje koju je podnio u srpskim koncentracijskim logorima zauvijek ima moje poštovanje i zahvalnost.

No smatram da je ovakav oblik pritiska pogrešan i da može proizvesti nove nepravde. Moramo imati puno više obzira prema nekome tko je toliko dobra učinio i bezbroj puta jasno pokazao svoje stavove, kao što je to Ksenija Abramović tijekom cijelog života, a osobito kroz svoj rad na Laudato TV.

U tom duhu prisjetimo se riječi iz Mudrih izreka:

Šest je stvari koje Gospod mrzi,

a sedam ih je gnusoba njegovu biću:

ohole oči, lažljiv jezik,

ruke koje prolijevaju krv nevinu,

srce koje smišlja grešne misli,

noge koje hitaju na zlo,

lažan svjedok koji širi laži

i čovjek koji zameće svađe među braćom.

Stoga sve koji su planirali ići na koncert Progledaj srcem, kao branitelj i kao svećenik, potičem i pozivam: idite na koncert i slavite Gospodina kako ste i planirali", napisao je Ivan Ike Mandurić u objavi na Facebooku i dobio veliku podršku.

- "Hvala pater Ike. Uvijek mudar i razborit", "Velika podrška! Mi dolazimo slaviti i hvaliti našega Gospodina!", "Bravo", "Hvala ti Ike. Tvoje mišljenje uvijek cijenim i iskreno sam se nadala i molila da izraziš svoje mišljenje na ovu temu. Puno meni osobno znači a vjerujem i mnogim drugima. Bogu hvala na daru mudrosti!" - pisali su njegovi mnogobrojni pratitelji u komentarima.