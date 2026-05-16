Stela Rade: Glazba i automobili su očito moje najveće strasti i zato ovo neće biti tipičan koncert

Otkako se pojavila na glazbenoj sceni, Stela Rade uvijek pronalazi način kako iznenaditi i zabaviti svoju publiku, a pri tome pokazuje koliko je kreativna i talentirana. Sve navedeno; iznenađenje, zabavu, talent i kreativnost od pjevačice mogu očekivati svi koji je 29. svibnja pojave u Velikoj Gorici u blizini stadiona Radnik gdje Stela priprema pravi spektakl: najveći koncert svoje dosadašnje karijere pod nazivom "Stela Rade Music Show: Car Experience Edition". Uz vrhunski glazbeni doživljaj, publiku očekuje i posebno iznenađenje jer će jedna sretna osoba osvojiti njezin prepoznatljivi ružičasti automobil. Poznata po energičnim nastupima, svestranosti i upečatljivoj scenskoj pojavi, Stela ponovno pomiče granice. Publika je već navikla na njezine snažne emocije u baladama poput "Ostavi dušu", ali i na zaraznu energiju i ritam hitova poput "Balkan Pop". Ovaj koncert obećava iskustvo za pamćenje, a posebno za dobitnika nagradne igre koji će postati vlasnik njezina pink automobila. Pobjednik će biti proglašen tijekom večeri, a nagrada će biti dodijeljena bez obzira na prisutnost, u duhu poruke njezina hita "Može se, mora se". Stelu je publika upoznala kroz njezine nastupe na Dori te kroz brojne transformacije u glazbene legende u showu "Tvoje lice zvuči poznato" u kojem je prošle godine odnijela i pobjedu, a kakav to show sprema u Velikoj Gorici, kako se zaljubila u harmoniku i vidi li svoju glazbenu budućnost na međunarodnoj sceni, 27-godišnja pjevačica nam je ispričala u razgovoru.

Vaš nadolazeći koncert Stela Rade Music Show Car Experience Edition najavljuje se kao najveći u vašoj karijeri, što ga čini posebnijim od svih dosadašnjih nastupa?

Čini ga posebnim upravo to što nije tipičan koncert, to jest nije samo koncert, već će biti cijeli doživljaj. Od dnevnih aktivnosti i izložbi vezanih za automobile, party autobusa koji će voziti ljude na lokaciju eventa, a cijelo to vrijeme prisutnost mene kao izvođača. Fora je upravo u tome da se družim s ljudima i da stvore osjećaj da sam ista kao i oni iako sam prisutna u javnom životu.

Kako je došlo do ideje spajanja glazbe i automobilizma u ovom konceptu "Car Experience Edition"?

Glazba i automobili su očito moje najveće strasti i ovaj event je potvrda da ne želim birati, nego da mogu i hoću u svoj život uklopiti i jedno i drugo. Osim toga, htjela sam napraviti nešto drugačije i nešto svoje, ovaj event je točno ono što ja jesam, a okupit će ljude i zajedno ćemo podijeliti jednu lijepu energiju.

Koliko je zahtjevno organizirati open-air spektakl ove razine produkcije i što publika može očekivati vizualno i glazbeno?

Kad sam odlučila da ću to raditi, nisam bila svjesna koliko je tu posla i na koliko stvari treba misliti. Prvi mi je put pa je baš izazov, ali uživam u tom procesu i jedva čekam vidjeti kako će sve to izgledati i kako ću se osjećati taj dan. Publika može očekivati jedan netipični koncert jer će cijeli vizual eventa biti u znaku automobila. Ne bih otkrivala previše jer i ja sama iz dana u dan dobivam neke nove ideje i tko zna što ćemo do tog dana još realizirati, a da nije bilo u planu. U svakom slučaju, kvalitetnog zvuka i light showa neće nedostajati. Kad pričamo o repertoaru, jedva čekam da sa svojim bendom izvedem sve autorske pjesme i druge opće poznate domaće i svjetske hitove u našim aranžmanima.

Nagradna igra s vašim pink automobilom zvuči jako originalno, kakva je priča iza tog automobila i koliko vam je osobno važan?

Priča je ovakva… otkad ga imam, dublje sam zakoračila u svijet automobilizma, počela odlaziti na car meetove i općenito dobila sam volju istraživati na temu automobila. S tim autom sam također prvi put vozila na pravoj trkaćoj stazi i tako krenula voziti ozbiljnije. Ukratko, zajedno smo prošli puno kilometara i stvorili brojne uspomene pa ga nisam htjela tek tako prodati. Htjela sam da i odlazak tog auta nekome drugome ima svoju priču. kod mene ništa ne može normalno.

Volite vožnju i automobile, koja je vaša najzanimljivija vožnja ikad i zašto?

Najzanimljivija je definitivno bila moja prva vožnja u trkaćem automobilu. Puno adrenalina i želje za još. Odkad sam ga prvi put provozala - znala sam da moram nastaviti.

Pripremate i dnevni "car meet" prije koncerta, što će posjetitelji tamo moći doživjeti i zašto ste htjela uključiti taj segment?

Posjetitelji će prije koncerta moći uživati u razgledavanju starih i novih automobila, ali osim toga ću organizirati i vožnje u njima. Moći će se također upoznati s autoklubom Titan čiji sam član. Doći ćemo sa svojim trkaćim autima i malo ispričati kako to sve funkcionira, kako postati vozač itd.. Sve detalje i satnice za taj dan, ljudi mogu popratiti na mojim društvenim mrežama.

Vaše pjesme poput "Ostavi dušu" i "Balkan Pop" pokazuju različite strane vašeg stila, kako pronalazite balans između emocije i energije?

Dugo sam mislila da se moram odlučiti hoću li izvoditi ozbiljnije balade ili pak biti onaj izvođač kojeg prepoznaju po ludoj energiji. Shvatila sam da ja zaista jesam jedno i drugo i da uopće ne želim birati. Jednog dana želim da na mojim koncertima ljudi i plaču i skaču. Mislim da je sasvim u redu da od jednog izvođača dobiješ više različitih dobrih energija.

Koliko vam je važno ostati autentična u glazbenoj industriji koja često nameće trendove?

Najvažnije mi je ostati svoja i ne pasti pod pritisak tuđih mišljenja i očekivanja. Trudim se pratiti svoj unutarnji glas kad su u pitanju bilo kakvi izbori. Znam da postoje kompromisi koje bi ponekad trebalo napraviti da dođeš do željenog uspjeha, ali mislim da ja to ne mogu. Uspjeh kao takav mi nije bitan, bitno mi je da me istinski ispunjava ono što radim, da sam sretna na putu pa makar i pod cijenu "neuspjeha". Opet, što je uopće uspjeh? Za mene je to mirna duša.

Što vas najviše inspirira pri stvaranju novih pjesama, osobna iskustva, ljudi oko vas ili nešto treće?

Svaki put nešto drugo, ali najčešće pišem potaknuta svojim emocionalnim stanjima. Nekad je to tuga, nekad, bijes i ljutnja, nekad sreća. To je višak emocija koji mora postati pjesma. U zadnje vrijeme ne pišem puno, a nakupilo se svega pa mislim da će uskoro izaći svašta.

Sjećate li se svog prvog honorara zarađenog od bavljenja glazbom i kako je izgledao vaš glazbeni početak?

Da, to je bilo 200 kuna, pjevala sam u nekom kafiću uz DJ-a. Moj početak, što se tiče javnih nastupa, je bio lud. Pisala sam mailove kafićima i klubovima diljem Hrvatske i molila ih da nastupam kod njih jer želim početi nekako, rekla sam da mi ne moraju platiti i tako sam imala puno nastupa za jako male ili nikakve novce. Polako su me počeli primjećivati i zvati sami, a društvene mreže su bile dodatni alat. Kasnije sam shvatila da nastupi u klubovima i kafićima nisu ono što želim od svoje glazbene karijere, ali od nekud je trebalo početi i drago mi je da sam sve to prošla. Naučilo me puno i stvorila sam puno lijepih uspomena. Bilo je i opasnih situacija i susreta s ljudima, ali zahvalna sam i na tim iskustvima.

Kakve su bile reakcije publike, a kakve kolega glazbenika kada ste počeli nastupati s harmonikom?

Smijali su mi se i nisu to skrivali, govorili su da mi to ne treba i neka se držim mikrofona. Ipak, teško je bilo razumjeti moju viziju svega toga i što točno želim. Danas, sve je ispalo kako sam i htjela. Moj vokal je glavna stvar na koju se fokusiram, ali harmonika je super alat za povezati različite glazbene stilove koje volim u jednu priču. Nisam vrhunski harmonikaš niti pokušavam biti; ja sam samo artist koji se pokušava izraziti na neki svoj, čudan način.

Kako se uopće rodila ta ljubav prema harmonici, koju mnogi doživljavaju kao instrument koji se može slušati samo u kafanama?

Kao mala sam slušala puno sevdaha i općenito narodne glazbe i fascinirao me zvuk harmonike i emocija koju nosi dok izvodi taj žanr. Pomislila sam kako bi bilo lijepo znati svirati sam sebi uz jutarnju kava i još uz to zapjevati. To je bila motivacija, a kasnije sam počela otkrivati što sve zaista harmonika može odsvirati i koliko je dobar alat za izvoditi nešto drugačije, a tome sam oduvijek težila.

Negativni komentari na društvenim mrežama su postali učestala pojava, kako se nosite s njima i jesu li vas obeshrabrivali na početku?

Tu i tamo znam vidjeti nešto što me pogodi do mjere da poželim odustati i samo se odseliti u neku šumu. Ponekad ne mogu podnijeti toliku izloženost negativnim energijama sa svih strana. Kakav je to svijet i želim li biti dio njega na takav način ili je bolje živjeti miran život u prisutnosti svojih najbližih? Ipak, uvijek dođem do istog odgovora, a to je da postoji i druga strana priče. Uvijek postoji crno i bijelo, dobro i zlo. Osjećam da je moja uloga da širim ljubav upravo kroz glazbu. Zato, fokus prebacujem na ljude koji vole i podržavaju ono što jesam i što radim. Zbog tih ljudi doživljavam najljepše emocije na nastupima, ali i općenito u javnosti kad mi priđu. Zato, hrabro dalje jer nekako se treba izboriti protiv tog zla, a glazba je uvijek dobar alat.

Kakvu glazbu Stela sluša kad je dobre volje, a kakvu kad nije baš u veselom elementu?

Kad sam dobre volje, najčešće slušam neki old school hip-hop, a kad sam tužna ili sjetna, najčešće Olivera Dragojevića.

Često vidimo na društvenim mrežama da se družite s mamom i sestrom i nećakinjom, koliko vam je važna njihova podrška i je li vam obitelj uvijek oslonac?

Njihova podrška mi je najvažnija i upravo one su mi motivacija da budem bolja osoba, ali i uspješnija. Moj uspjeh je i njihov uspjeh, međusobna smo podrška i zajedno možemo puno. Naravno da svaka od nas živi za sebe, ali nećemo dopustiti da nas nešto razdvoji jer, na kraju dana, ljubav je sve i bez ljubavi ne vrijedi ovo ostalo.

Gdje vidite svoj glazbeni put u sljedećih nekoliko godina, više regionalno ili ciljate i na širu, međunarodnu scenu?

Iskreno, sve više osjećam da želim ciljati na međunarodnu scenu jer se ovdje ne mogu do kraja izraziti. Zapravo, izražavam se ja, ali moguće da me ne razumiju onako kako bih ja to voljela. Imam poteze koje planiram, ali vidjet ćemo, sve je u tom svijetu jako nepredvidivo. Kako god, nastavljam pjevati i svirati, ostalo nek se slaže…