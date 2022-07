Žanamari Perčić plijenila poglede u minijaturnoj haljini s prorezima, pokazala je vitke noge: 'Jednostavno savršena'

Pjevačica Žanamari Perčić (40) redovito pratitelje počasti provokativnim fotografijama i snimkama iz teretane gdje naporno vježba, a sada je objavila fotku koja je oduševila njezine pratitelje.

Žanamari se pojavila na otvorenju jednog hotela u Makarskoj, a za ovu prigodu odabrala je minijaturnu crnu haljinu sa zanimljivim prorezima koja je istaknula njezinu vitku liniju, duge noge, ali i bujni dekolte.

''Predivna'', ''Savršena'', ''Nevjerojatno'', ''Wow'', ''Jednostavno savršena'', ''Zgodnica'', ''Goriš'', ''Ikona stila'', ''Toliko divna'', ''Ljepotica'', samo je dio komentara.

Podsjetimo, pjevačica je nedavno otvorila sezonu kupanja i zaludila pratitelje videom s plaže. U minijaturnom bikiniju snimila se kako leži na plaži na trbuhu, a istaknula je svoju stražnjicu te se u opisu videa pohvalila da je posljednjih devet mjeseci trenirala bez dana pauze, a rezultati su itekako vidljivi.

Među prvima joj se u komentarima javio njezin suprug Mario Perčić, koji je napisao: "Na ponavljanju", čime je dao do znanja da vrti video bez prestanka.

Ovim videom Žanamari je svakako opravdala titulu jedne od najseksi Hrvatica. Pjevačica je u posljednje vrijeme često isticala koliko vježba i koliko vremena provode u teretani.

Pjevačica je u posljednje vrijeme često isticala koliko vježba i koliko vremena provode u teretani. Sada je o tome progovorila i u intervjuu.

- Pa zapravo ne izlazim iz teretane, ali nije me to ponijelo toliko zbog fizičkog izgleda, nikad nisam imala problema s kompleksima, ali mi je bilo bitno zbog mentalnog balansa- ispričala je Žanamari za InMagazin te objasnila kako pazi na prehranu.

-Muž kuha, ja volim jesti odmah kad dođem iz teretane pa ga nazovem da mi spremi, ali nje to ništa komplicirano. Jedem piletinu, posni sir, jaja, ribu, dakle sve što sadrži protein. Pojedem nekad i ugljikohidrate jer ja stvarno ne želim smršavjeti - pojašnjava.

Objasnila je i da ima celulita. -Pa što je žena bez celulita! Malo masnog tkiva je dobrodošlo i nikako to cure nemojte izgubiti, to je, ako ništa drugo, sada ekstremno in – dodala je Žanamari.

