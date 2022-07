Vedrana Rudan: 'Žena ostala bez muža bogataša. Znala je s kim ima posla, ne žalim je ni najmanje'

Spisateljica Vedrana Rudan na svojoj je stranici Rudan.info objavila novi tekst pod nazivom "Prljavo rublje prljavih ljudi", a koji je napisala s glavnom ulogom "žene koja je ostala bez muža bogataša".

"Ovih dana na svim portalima pratimo sapunicu iz života. U glavnoj je ulozi žena koja je ostala bez muža bogataša. Nažalost, na ovim 'našim' prostorima pravde nema pa postoji velika vjerojatnost da će jadna ili 'jadna' žena ostati bez onoga što misli da joj pripada. Mnoge 'javne' žene stale su u njezinu obranu. Nju se, samo zato što je ostala sama, preko portala prostački cipelari, kapo porodice u koju je ušla prijeti joj da će ostati bez svega jer je u porodicu i ušla bez ičega. Smije li on to? Je li to u skladu sa zakonom?

Znamo da nitko normalan ovdje gdje živimo ne može računati na “zakon”. Svaki sudac ima svoju cijenu, neke su i javno objavljene, na “pravdu” imaju pravo samo bogati. Ali, vratimo se onoj “sirotici”. Žena je visoko obrazovana, pametna, lijepa. Je li moguće da nije znala kad je ušla u familiju s kakvim ljudima ima posla?" piše Rudan na svojoj stranici i nastavlja:

"Gospođa o kojoj pišem trenutačno je Žrtva, gospodin koji joj je protivnik trenutno je Zločinac. Je li moguće da je to postao preko noći? Je li moguće da ga je popularna gospođa upoznala u njegovom punom 'sjaju' tek ovih dana? Naravno da nije. Znala je s kim ima posla, ali je bila u boljoj poziciji.

Stjecajem nezgodnih okolnosti njen se položaj u igri promijenio. Više nema asa u rukavu u ratu s prebogatim gospodinom o kome smo mi 'obični' tek ovih dana doznali s kim je za vrijeme rata trgovao, s kim se družio, koliko je usluge naplaćivao… Mi 'obični' s takvim nekim sigurno ne bismo popili kavu, još manje ulazili u njegovu familiju. 'Obični' ljudi su pristojni ljudi, ne vole ni suspektne kriminalce ni suspektne ratne zločince, paze s kim se druže."

Na kraju je poručila da je ne žali.

"Gospođa o kojoj pišem plaća svoj izbor. Mi drukčije plaćamo svoj. Ne kažem da je naš izbor pravi. Ne kažem ni da je bolji. Želim reći da sve žene koje je danas žale zapravo je vrijeđaju. Ne žalim je ni najmanje. Ima utakmica u nogama. Izvući će se iz ove frke, nije joj prva. Ona je neobična žena", napisala je.

Rudan je uz tekst poručila i da će se u hrvatskim knjižarama uskoro moći kupiti njena nova knjiga "Doživotna robija" u izdanju VBZ-a.

