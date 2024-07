Žanamari objavila snimke požara u Tučepima: Hvala vatrogascima na nadljudskim naporima da sačuvaju naše živote

Veliki požar prošle je noći buknuo kod Gornjih Tučepa zaprijetio je i lokalnom stanovništvu i vatrogasci su se cijelu noć borili s vatrom. U Tučepima s obitelji živi i pjevačica Žanamari Perčić koja se oglasila na Instagramu i javila obožavateljima kako su ona i njezina obitelj dobro i ništa im nije stradalo u požaru.

"Ljudi da se javim, pitate me jesam li ok. Moja obitelj je ok, tučepska šuma nije ok, ljudi koji gase cijelu noć su jedva ok. Znači, svaka vam čast, hvala vam što ste nam spasili i kuće i živote, hvala na tim nadljudskim naporima da sačuvate naše živote i naše mjesto. Mislim da se vatrogasci danas, pogotovo u Hrvatskoj za vrijeme ljeta, trebaju puno, puno više cijeniti u svakom pogledu jer doslovno spašavaju živote, oni su naši zaštitnici'', rekla je te je na Instagram storyju objavila i potresne snimke požara. Prisjetila se da i požara u Trogiru prošle godine.

''Prošle godine sam se našla isto usred nekog požara u Trogiru s djetetom, ali duplo je strašnije kad ti se to događa doslovno iza kuće i kad gledaš kako bukti požar. Vidjeti to gore preko ceste je strašno. Ljudi koji ste bili gore i koji ste tu vatru cijelu noć obuzdavali hvala vam od srca, nemam riječi za to osim hvala. Nadam se da će danas to do kraja biti riješeno, jer koliko vidim još nije riješeno i još bukti i iscrpljuje ljude. Ljudi molim vas pazite na šume, ovo nije humano'', dodala je.

GALERIJA Ovako izgledaju Tučepi nakon katastrofalnog požara

Rekla je kako je prva stvar koju je jutros napravila je pogledala prema Biokovu ali nije ga vidjela od količine dima i nije se moglo razaznati što se događa. - Cijeli život šetam tom šumom, koje više nema. To je strašno. Ne znam kako se ovo dogodilo, možda se nikada neće ni saznati - rekla je pjevačica u videu koji je objavila na Instagramu. Objavila je i jednu fotografiju vatrogasnog vozila i još jednom zahvalila svima koji su sudjelovali u gašenju ovog požara.

