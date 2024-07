Tatjana Jurić otkrila da je požar bio i u blizini njene kuće: 'Ovo je gusti dim koji pokazuje koliko je situacija teška'

Gužve na cestama, turistička posjećenost i požari. Tri su to teme koje se javljaju svakog ljeta, a brojnim stanovnicima Dalmacije ova zadnja čini veliku prijetnju. Ne prođe ni jedna godina, a da brojni vatrogasci ne spašavaju neki dio Lijepe Naše. Ove godine vatrena stihija gutala je sve pred sobom na tri mjesta: kod Skradina, Zemunika i Tučepa. I dok se vatrogasci bore s vatrom, na društvenim mrežama se javila voditeljica Tatjana Jurić koja je pokazala kako život s požarom izgleda iz prve ruke. Tatjana je objavila fotografiju svoje kuće iznad koje se vidi oblak dima i poručila:

- Naša kuća danas tijekom dana. Nije bilo ugroze za nas, ovo je gusti dim iz obližnjih sela, koji pokazuje koliko je situacija teška - istaknula je pa zahvalila svim vatrogascima. Tatjana se javila nakon toga ponovno i pokazala da prati situaciju na terenu. Podijelila je video i požara iz jednog sela te pored poručila: "Tatine Dubravice".

Inače, voditeljica se trenutno nalazi na zasluženom godišnjem odmoru te se druži s obitelji. Na društvenim mrežama često dijeli razne situacije druženja s nećakinja i ocem, kao i uživanje na terasi. Osim toga, Tatjana je nedavno priznala i da ima posebnu osobu u životu. U intervjuu je kazala da će njih dvoje krajem ove godine proslaviti drugu godišnjicu, ali nije otkrivala identitet muškarca.

- Više nema potrebe kriti da je tako, mojoj široj okolini to više nije novost, jer u sretnoj sam vezi već godinu i pol. Ipak, želim to što je više moguće zadržati od medija, ne želim ni velike najave ni puno priče o tome. Zbog svega što mi se događalo u prethodnim vezama, ovaj put sam jako oprezna. Bitno mi je graditi odnos s partnerom daleko od javnosti, komentara, daleko od Instagrama. I uspjelo nam je to, na čemu sam zahvalna. Krajem ove godine tako ćemo zaokružiti našu drugu zajedničku godinu, a to je dovoljno da znam u što sam se i s kim upustila - priznala je Tatjana Jurić za Gloriju.

Dodajmo i da Tatjana jako voli putovati, a osim boravka na Jadranu, početkom ljeta otkrila je i kako je dio odmora provela u Grčkoj te s pratiteljima na društvenim mrežama podijelila što ju je tamo oduševilo. "Ako nešto volim, to je turistički bauljat po gradovima za koje ne znam što me čeka iz ugla, a sve lijepo! Koji je dan, ne znam. Koliko je sati, ne znam", napisala je Tatjana pored selfieja, a potom je podijelila i snimku vreve na ulicama. Ulični glazbenici koji zabavljaju prolaznike, odlično raspoloženi lokalci koji su i zaplesali na ulici te smijeh i veselje preuzeli su ovaj video. "Kad vidim ovo, pa dođe mi da dam otkaz i nikad se više ne vratim", poručila je pa dodala da je to Grčka i da je moraš voljeti.

