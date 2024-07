FOTO Ivana Knoll objavila fotku sa svjetski poznatim DJ-em: 'Hvala na gostoprimstvu'

Najpoznatija hrvatska navijačica Ivana Knoll (31) svoj ljetni odmor provodi na španjolskoj Ibizi. Osim što preko dana fanove časti atraktivnim izdanjima u minijaturnim kupaćim kostimima, u noćnim terminima Ivana uživa u koncertima svjetskih glazbenih zvijezda. Sada je u poznatom noćnom klubu 'Ushuaïa' bila gošća na nastupu švedske house grupe Swedish House Mafia, nakon čega se fotografirala s jednim od članova.

Naime, Knoll je na svom Instagram profilu, gdje je prati preko tri milijuna ljudi, objavila fotografiju sa Steveom Angellom. - Hvala vam na gostoprimstvu - napisala je u opisu objave u kojoj se infleuncerica pojavljuje u još jednom izazovnom izdanju. Na sebi je nosila vruće crne hlačice i gornji dio koji više otkriva nego pokriva. Također je objavila video u kojem maše kameri koja pak zumira na njezin vrat i veliku dijamantnu ogrlicu.

- "Ti si tako slatka", "Sve ljepša i ljepša", "Ti si božica", "Prekrasne fotografije, ti si uvijek najljepša princeza s najljepšim osmjehom", "Sjajan DJ", "Jedna jedina" - pisali su oduševljeni pratitelji.

Podsjetimo, novopečena DJ-ica nakon što je prvi put nastupila na Ultra Europe festivalu u Splitu otišla je na Ibizu, jednu od najpoznatijih europskih party destinacija. Tamo je gažu na plaži Playa d'en Bossa imao jedan od najboljih svjetski DJ-a David Guetta. - Legenda David Guetta i ja - poručila je Knoll uz zajedničku fotografiju na Instagramu. Nakon toga se fotografirala i s brazilskom nogometnom legendom Ronaldom Nazariom.

Inače, Ivana je na početku nastupa na Ultri imala tehničkih poteškoća i morala je zatražiti pomoć, a najvjerniji fanovi su iz publike vikali: "Ivana, Ivana". Za nastup na Ultri izabrala je izazovnu kombinaciju. Pojavila se u kombinezonu crne boje s prozirnim dijelovima.

Prije nastupa komentirala je da je od srednje škole htjela postati DJ. - Jako sam uzbuđena. Prvi put sam na Ultri kao DJ. Ljubav prema glazbi se davno rodila, još dok sam bila u srednjoj školi. Tada sam govorila svojima da želim biti DJ i napustiti fakultet. U to vrijeme je to bila nemoguća misija. Sada kada sam ostvarila u životu sve što sam htjela, od fakulteta koji sam magistrirala, otvorila svoj bikini brend,postala najpraćeniji influencer u Hrvatskoj, onda sam rekla da mi treba nešto novo, jer me prestalo ispunjavati. Tada sam rekla, idem u moju najveću ljubav, a to je DJ-ranje - izjavila je Knoll za dalmatinskiportal.hr. Na Ultri je bila već ranije, te je jednom prilikom došla podržati prijatelja DJ Snakea.

