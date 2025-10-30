Zagrebačka glazbenica indijanskih korijena objavila je novu pjesmu, a priprema se i za nastup na Chansonfestu

Zagrebačka glazbenica indijanskih korijena Yoshka je krajem ljeta nastupila na festivalu Dalmatinske šansone u Šibeniku sa skladbom "Letim".

- Užitak je izvoditi vlastitu pjesmu na mjestu kakvo je šibenska pozornica, na tako cijenjenom festivalu. Brinula sam se da me ne ometaju neke zdravstvene tegobe koje sam imala, ali nije se previše odrazilo na izvedbu. Tremu nisam imala jer mi nije bio prvi nastup na tom festivalu, prošle sam godine bila debitantica i osvojila nagradu žirija - govori glazbenica o nastupu te dodaje da je pjesmu skladala na engleskom jeziku te joj je namjera bila da pjesma bude ljubavna.

- Mislila sam da bi mogla dobro zvučati i na hrvatskom te sam je dala piscu i novinaru Krešimiru Butkoviću, uz naputak da je glavni osjećaj toplina, vraćanje domu, nečemu (nekome) svome. I napisao je odličan tekst, dodajući i nove elemente - pojašnjava i dodaje da je na spotu surađivala sa snimateljem Ivanom Namjesnikom.

- Bilo je naporno, ali i lijepo, na kraju je ispala je prava pjesma "sunca i mora". Snimali smo na crikveničkoj rivijeri - u mojem dragom Jadranovu, na plaži Kačjak u Dramlju te pokraj crkvice u Jurandvoru na Krku -, opisuje Yoshka koja se sada priprema za nastup na Chansonfestu u Zagrebu u studenom. Inače, ova glazbenica svoju ljubav prema ovoj umjetnosti njeguje od djetinjstva.

- Već sam tada smišljala skladbe za klavir te uglazbljivala stihove, smišljala melodije i klavirske skladbe. Nastupala sam u triju pjevajući flamenco i pjesme Gipsy Kingsa, potom fado s gitaristom Pedrom Abreuom, između ostalog u predstavi "Femme Fadal" s Jelenom Radan. Sve to vrijeme sam skladala svoje pjesme, poneku i snimila u studiju, ali na engleskom. Napokon sam pronašla i izdavača i dobre tekstopisce, pa sam počela objavljivati vlastite skladbe - prisjeća se ova profesorica glazbene kulture koja sluša i komentare svojih učenika.

- Učenici mi često kažu "Vidjeli smo vas na televiziji"... ili: "Puštajte nam svoje pjesme" (što, naravno, ne radim). Odmah nakon studija počela sam raditi u školi, dugo sam vodila ritmiku i ples te glazbene radionice u privatnoj školi. Već sam dugo učiteljica glazbene kulture u osnovnoj školi - ističe Yoshka koja ima zanimljivu obiteljsku priču. Naime, otac joj je pripadnik naroda Inka, a majka Hrvatica. Tijekom godina imala je priliku živjeti u raznim gradovima i upoznati različite kulture.

- Prvo smo živjeli u Barceloni, a onda je mama došla zbog posla u Beograd. Uoči rata doselile smo u Zagreb - govori te dodaje da joj je mama i najveća podrška. U slobodno vrijeme, pak, voli uživati u prirodi i družiti se.