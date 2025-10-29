Naši Portali
SVLADALE GA EMOCIJE

VIDEO Naš pjevač rasplakao se na koncertu u Beogradu! Slomili su ga stihovi ove pjesme, a svi pričaju o reakciji publike

29.10.2025.
u 16:01

Mladi vinkovački glazbenik Jakov Jozinović održao je svoj prvi veliki koncert u beogradskoj MTS dvorani i doživio trenutak koji će pamtiti cijeli život

Mladi glazbeni fenomen iz Vinkovaca, Jakov Jozinović, sinoć je održao svoj prvi solistički koncert pred krcatom MTS dvoranom u Beogradu, a večer je obilježio trenutak koji je dirnuo cijelu regiju. Tijekom izvedbe pjesme Zdravka Čolića "Kuća puna naroda", dvadesetogodišnjeg pjevača svladale su emocije. Prestao je pjevati i briznuo u plač, no tisuće glasova iz publike preuzele su stihove, pružajući mu podršku uz gromoglasan pljesak. Snimka ovog prizora munjevito se proširila društvenim mrežama, a podijelio ju je i sam Jakov na svom Instagram profilu.

U opisu videa napisao je: - Beograde, jučer ste me podsjetili zašto ovo volim i želim raditi, kad ni sam ne mogu biti svjestan svega što mi se događa, uhvati me trenutak kao ovaj jučer. Hvala vam najviše, volim vas i pamtit ću ovo zauvijek - na što su se u komentarima javili njegovi mnogobrojni fanovi s komplimentima. - "Obožavam činjenicu da tako mlad muškarac ima hrabrosti pokazati nježnost, emocije, ljubav i iskrenu duhovnu zahvalnost!", "Ajde u guzicu Jakove, rasplakah se na ovo", "Sve ovo si zaslužio!!! Čekamo Arenu!!" - samo su neke od pohvala.

Uspjeh koncerta bio je očit i prije početka, budući da su ulaznice rasprodane u rekordnom roku od samo sat vremena. - Nisam očekivao ovoliki odziv i popularnost, zahvalan sam što pratite moj rad - poručio je skromni Slavonac. Emotivnom trenutku svjedočila je i pjevačica Aleksandra Prijović, koja je koncert pratila iz prvog reda. 

FOTO Naš pjevač koji je preko noći postao zvijezda TikToka, raspametio je publiku u Beogradu
Beograd: Jakov Jozinović održao je prvi nastup u mts Dvorani
1/12

Jakovljev put do rasprodane dvorane započeo je na platformi TikTok, gdje je stekao golemu popularnost obradama hitova regionalnih velikana poput Olivera Dragojevića i Gibonnija. Njegove izvedbe osvojile su srca mlađe publike, a snaga društvenih mreža ovog ga je ljeta lansirala u orbitu, pretvorivši ga u glazbenika koji s lakoćom puni dvorane. Šira javnost Jozinovića je upoznala u "Zvjezdicama", no mnogi ga se sjećaju po nastupu u Supertalentu 2021. godine, gdje je stigao do polufinala. Na beogradskom koncertu pokazao je da je spreman za iskorak, premijerno izvevši i tri svoje autorske pjesme, čime je najavio novo, zrelije poglavlje u karijeri koja očito ide samo uzlaznom putanjom.

SI
Sivooki
17:03 29.10.2025.

Tako dirljivo!! Tako emocionalno! Slomio se, publika plakala i klicala! Možda je među njima bilo i onih koji su htjeli u Vinkovce 91. ...?

LU
Lukeruk
17:02 29.10.2025.

Sram te bilo, sad fino i ostani tam, seljačino

