Zaboravite radnju, upoznajte novu sablasno uvjerljivu tehnologiju

Kada pročitate da neki film radi Ang Lee a da je jedan od scenarista David Benioff, pomislite 'pa, to sigurno mora biti nešto jako dobro'. Jer, prvi potpisuje niz sjajnih filmova poput Tigar i zmaj, Planina Brokeback, Life of Pi, ili barem blockbustera poput Hulka. Dok je drugi jedan od dvojice autora Igre prijestolja. I onda još tome dodate globalno popularnu zvijezdu, prošlogodišnjeg hrvatskog gosta Willa Smitha, trebali biste imati univerzalan uspjeh. Međutim, u slučaju Blizanca to nije baš tako. Odnosno, vjerojatno je to i najslabiji Leejev film a od scenarija koji potpisuje netko poput Benioffa očekivali bismo znatno više. Priča o profesionalnom ubojici koji se želi umiroviti no kada doznaje da njegovi šefovi nisu sasvim vjerodostojni i sam postaje metom, nije nešto zbog čega bismo iz ovih stopa otišli do kina. Viđeno x puta na velikom i malom ekranu te niti takva imena kojima treba dodati i Clivea Owena ne bi uspjeli u tome da nas se na to nagovori. Štoviše, jedino je Owen glumački na nekom nivou, Will Smith razočaravajuć s vidljivom krizom karijere gdje se doista teško sjetiti kada je zapravo imao dobar film. Dobro, Concussion je tu za koji je osvojio nominaciju za Zlatni globus a onda se treba spustiti sve do Ja sam legenda a tome ima već više od desetljeća. Niti Blizanac neće osobito pomoći Fresh Princeu iz Bel Aira. Zašto bismo onda uopće pisali o ovom filmu kada je jedino što možemo napisati jesu reci razočaranja. Razlog je – tehnologija. Naime, Henryja Brogana ubojicu u potrazi za osobnim mirom proganja njegov – klon. U redu, i to smo već vidjeli. No, ono što nismo vidjeli jest daje taj klon sam glumac, odnosno Will Smith, podmlađen za nekih 30-tak godina. I to izgleda nevjerojatno uvjerljivo, gotovo sablasno. I to bilo da se radi o zasebnim scenama bilo da se radi o zajedničkoj sceni, pa čak i onima u kojima se dvojica likova bore. A te su scene borbe iznimno dinamične, odvijaju se doista neobično brzim ritmom. Ovakva uvjerljivost postignuta je novom tehnologijom koja svoj početak ima, a gdje bi drugdje, u Disneyju no nekako se dogodilo da tamo nisu bili zainteresirani da je do kraja razviju što je doista neobično za tu kuću. No, potencijal je prepoznao netko drugi, a to je Jerry Bruckheimer koji je prihvatio da sa Skydance Mediom napravi film koji je donio revoluciju na veliki ekran. Bit će tako sasvim sigurno jer Skydance Media je kuća koja iza sebe ima Nemoguću misiju, Jacka Reachera, Terminatora 5, Zvjezdane staze: S one strane a ni to nije baš sve. Dakle, ako su preuzeli nešto ovakvo onda s time misle i nastaviti. Riječ je o računalnoj animaciji ali takvoj kakvu još nismo vidjeli na filmu. Zato jedva čekamo jedan naslov od kojega se puno očekuje a koristi ovu novu tehnologiju, riječ je o Netflixovom The Irishmanu gdje je podmlađen Al Pacino.