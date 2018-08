Za vrijeme seksa s Madonnom slušali  smo samo  njezinu  glazbu

Ljudi još ne znaju koliko sam dobra. Ali uskoro će saznati. Za nekoliko će godina svi to znati. Zapravo planiram postati jedna od najvećih zvijezda ovog stoljeća... Ovako je, sada već davne 1983. govorila u to doba pjevačica u usponu, stanovita 25-godišnjakinja koja se od svih umjetničkih imena drznula odabrati upravo ime Madonna.

Taj rijetko bahat stav među novinarima je izazvao podsmijeh koji će im, kako se pokazalo, ubrzo nestati s lica. Već nekoliko godina poslije ovjenčali su je titulom kraljice popa, kao ženski pandan neprijepornom kralju Michaelu Jacksonu, a s današnje distancije posve je jasno da je riječ o najvećoj ženskoj pjevačkoj zvijezdi svih vremena.

Pritom, ona je i jedna od najvećih svjetskih zavodnica, čemu je uvelike pridonijelo njezino često koketiranje sa seksom na pozornici i oko nje, ali i medijski izvještaji koji su protekla tri desetljeća pomno pratili brojne Madonnine veze s poznatim i uspješnim muškarcima (i ponekom ženom), kao i dva propala braka.

Rođena je kao Maria Louise Veronica Ciccone 16. kolovoza 1958. u gradiću Bayu, u državi Michigan. S očeve strane, njezinim venama teče talijanska krv, dok joj je majka bila francuska Kanađanka. Roditelji su bili praktični katolici i u tome duhu su nastojali odgajati djecu.

Godinama poslije, pjevačica će u intervjuima svoju majku često nazivati “religioznim čistuncem”, dodajući kako je u vrijeme odrastanja njihova kuća bila prepuna svećenika i redovnica. Ne samo da je život u kući bio prožet konzervativnim duhom, ispričala je Madonna, nego je i sama kuća bila uređena u tom stilu, a ukućani su se molili pred pravim, kućnim oltarom.

Skromni obiteljski dom, u kojem je osim Madonne odrastalo još sedmero braće i sestara, vrvio je i knjigama s religioznom tematikom, križevima i kipovima Djevice Marije, što će se tijekom karijere često naći kao tema, pa i opsesija, njezina glazbenog stvaralaštva.

Dakako, buduća pop-kraljica pohađala je katoličku osnovnu školu, a njezine prve fotografije prikazuju djevojčicu odjevenu u ružičaste haljinice na putu do nedjeljne mise. Kako je onda takva krotka djevojčica postala trn u oku Crkve, pape, Vatikana i tisuća puritanaca, kojih u Americi nije nikada nedostajalo?

Ključni događaj dogodio se 1963. kada je od raka umrla Madonnina majka, što će iz korijena izmijeniti život njezine obitelji. Otac Silvio ponovo se oženio, i to obiteljskom domaćicom Joan Gustafson, s kojom je dobio još dvije kćeri, Jennifer i Mariju.

Osjećaj koji ju je pritom obuzimao Madonna je poslije nazvala “sindromom Snjeguljice”, koja je u vlastitoj kući morala raditi kućanske poslove i brinuti se o mlađoj braći i sestrama. “Nisam podnosila svoju maćehu… Jednostavno sam htjela raditi nešto drugo i pobjeći od svega toga.

Odrastajući u katoličkoj obitelji na Srednjem zapadu, gledala sam kako moja braća mogu raditi što god žele, ali mi djevojke smo se uvijek morale odijevati i ponašati na određeni način. Morale smo nositi suknje do koljena i dolčevite, pokrivati se i ne koristiti šminku te ne činiti ništa što bi privlačilo pozornost.

Foto: Lionel Hahn/Press Association/PIXSELL

Jedna od omiljenih rečenica mog oca, a ja njega volim neopisivo, iako je on vrlo, vrlo staromodan, bila je da bi svijet bio puno bolji da je na njemu više djevica”, ispričala je Madonna u intervjuu za Harper’s Bazaar genezu vlastitog buntovništva koje je eksplodiralo u megahitu identičnog naslova: Like a virgin.

Došavši iz provincije, New York joj se isprva svidio, zbog svojeg kozmopolitizma i sveopćeg šarenila. No, velegrad je ujedno bio i vrlo opasan grad koji je nije dočekao otvorenih ruku, koji joj je “za dobrodošlicu” priuštio najmračniju i najbolniju tajnu s početka njezine životne avanture.

Već prve godine silovana je na krovu zgrade dok su joj držali nož uperen u leđa, a u stan su joj provalili tri puta. No, nije odustajala, štoviše, osjećala je da je na pravom mjestu i da jedino tu može uspjeti.

Radila je sve poslove koji su joj bili ponuđeni ne srameći da za novac pozira gola za akt u umjetničkim školama, a 1980. je za stotinu dolara glumila u soft-porno filmu “A Certain Sacrifice”, gdje je sudjelovala u sceni orgija i bila silovana u kafiću.

Sve su to bili, zapravo, pokušaji da preživi. Pritom je nastupala s bendovima različitih glazbenih žanrova, svirajući čak i bubnjeve u jednom od njih. No, već onog trenutka kada je čvrsto odlučila otpočeti solo muzičku karijeru, odmah se vinula u zvijezde.

Dance pjesmica “Everybody” tijekom 1982. stigla je na vrhove top-lista, a već dogodine snimit će i svoj prvi album “Madonna”, koji neće polučiti instant uspjeh, ali će korak po korak stići do srca i publike i muzičke kritike. Ipak, nakon izlaska albuma “Like a Virgin”, kritičari su povikali: zvijezda je rođena!

Tijekom tri desetljeća karijere, Madonna će mijenjati svoj stil iz korijena svake dvije-tri godine, od slatke kopije Marilyn Monroe iz sredine osamdesetih, preko sotonine sestre iz doba kada je stvorila kontroverzni i zabranjivani “Like A Prayer”, u kojem ljubi crni kip Isusa, pali križeve i sablažnjava Vatikan, pa do sofisticirane Madonne u doba kada je snimila “Ray of light”, album koji je posvetila propitivanju odnosa s majkom.

Već do 1990. Madonna je prodala 70 milijuna albuma i imala bruto zaradu od 1,2 milijarde dolara.

Snimila je 12 albuma, nekoliko manje-više uspješnih filmova i trudila se uvijek iznova šokirati i uvijek biti nova. “Budi jak, vjeruj u slobodu i Boga, voli sebe, shvati svoju seksualnost, imaj smisao za humor, masturbiraj, ne sudi o ljudima na temelju njihove religije, boji kože ili seksualnim navikama, voli život i svoju obitelj”, životni je moto pjevačice koja je neusporedivo bolje prošla na sceni no u svom privatnom, intimnom životu.

S golemom popularnošću stigla je i njezina prva velika ljubav, nagađa se, ujedno i ljubav njezina života, ona sa Seanom Pennom. Madonna i buntovni glumac upoznali su se u veljači 1985. i vjenčali iste godine u kolovozu, na njezin rođendan.

Zajedno su iduće godine glumili u kriminalističkoj drami “Šangajsko iznenađenje” Jima Goddarda, a iste je godine Madonna svoj treći studijski album “True Blue” posvetila voljenom suprugu. Njihova je veza bila burna i prožeta temperamentnim svađama, a Madonna je prvi put zahtjev za razvod braka podnijela u prosincu 1987. godine.

Ubrzo je zahtjev povukla, no razvod je ponovno zatražila 1989. godine. Bio je to jedan od najturbulentnijih hollywoodskih brakova koji je sve četiri godine braka punio novinske stupce, a Pennov temperament i tešku ruku Madonna je i te kako osjetila na svojoj koži, no nije mu ostala dužna.

Penn ju je navodno više puta istukao, no Madonna je ta nagađanja opovrgnula 2015. opisavši te navode kao uvredljive, pretjerane, zlobne i lažne. U posljednjoj godini braka bili su najveći neprijatelji, no s godinama je bijes polako jenjavao i prerastao u prijateljstvo.

Kako je pjevačica jednom prilikom i sama rekla, bili su “dvije srodne duše s divljim karakterom koje zbog nezrelosti i slave nisu dugo izdržale zajedno”.

Jedna od medijskih atraktivnijih veza bila je ona Madonne i glumca Warrena Beattyja, koja je otpočela 1991. skupa s prvim kadrovima filma “Dick Tracy” koji su zajedno snimali, a završila otprilike skupa s premijerom. No, teških riječi nije bilo ni tada ni danas, kada Beatty o njoj govori kao o “spektakularnoj umjetnici”.

Tri godine nakon glumca, 1994. spetljala se s Dennisom Rodmanom, zločestim dečkom američke košarke. Premda je veza trajala samo dva mjeseca, mediji su ga u to vrijeme žestoko kritizirali smatrajući da se jurcajući za pjevačicom “defokusirao” u ključnim trenucima kada su njegovi San Antonio Spursi jurišali na titulu u doigravanju NBA lige.

Kasnije će Rodman u svojoj autobiografiji s javnošću podijeliti jedan pikantni detalj iz njihove intime. Naime, napisao je kako ga je Madonna nazvala jedne noći iz Las Vegasa tražeći od njega da sjedne na prvi avion i vodi ljubav s njom zato što ovulira.

“Očajnički je željela dijete”, napisao je. Što je zamislila, to je i ostvarila.

Ubrzo je upoznala Kubanca Carlosa Leona, koji je najprije postao njezin osobni trener, a potom, u listopadu 1995., i ocem njezina prvog djeteta, kćeri Lourdes. Ova veza, očekivano, nije potrajala, što joj i nije bilo u cilju.

Svoj drugi brak sklopila je nekoliko godina poslije, nakon fatalnog susreta s britanskim redateljem Guyem Ritchiejem, kojeg je 1998. upoznala na večeri kod pjevača Stinga. Pop kraljica i redatelj vjenčali su se dvije godine poslije u škotskom dvorcu, tri dana prije Božića.

Njihov sin Rocco tada je nosio identični kilt kao i Guy, a Madonnina kći Lourdes identičnu haljinu kao mama. Premda je izgledalo da je Madonna naposljetku zauvijek bacila svoje nemirno sidro, nakon devet godina su se razveli. Razvod je bio vrlo prljav, pa je Britanac s javnošću podijelio i ponešto od njezinih seksualnih navika.

U intervjuu za časopis Girl rekao kako je pjevačica ropkinja svog alter ega. “Ona je egocentrična i površna. A ima i čudne seksualne navike. Umišljena je, a za vrijeme seksa sam smio slušati samo njezinu glazbu.

Voljela se seksati na posebnoj fotelji opremljenoj audiosustavom, što je značilo da sam za vrijeme vrlo neudobnog seksa morao slušati i glasnu, uvijek istu glazbu. Nije normalna. Tijekom seksa slušali smo pjesme poput ‘Vogue’ ili ‘Holiday’.

Znam sve njezine pjesme napamet”, žalio se Guy.

Posljednjeg desetljeća, Madonna svako malo zagolica javnost svojim vezama s mladim i naočitim muškarcima, no nerijetko se ispostavi da oni imaju svoju svrhu i rok trajanja. Sudbina je htjela da su ljubav života ipak njezina djeca. Ima ih čak šestero, a osim biološke djece Lourdes i Rocca, usvojila je Davida, Mercy James i blizanke Ester i Stellu.

Sve četvero mališana posvojila u Malawiju, siromašnoj afričkoj zemlji u kojoj ne bi imali ni približno bezbrižno djetinjstvo kao u njezinu domu, a nedavno je ondje financirala otvaranje prve dječje kirurgije.

Nesumnjivo puna ljubavi koju nije imala kome dati, kraljica popa odlučila je donijeti dobro onima kojima je to najpotrebnije i pružiti im spokojno djetinjstvo kakvo sama nije imala.