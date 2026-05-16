POSTPOROĐAJNA DEPRESIJA

Nevjerojatna transformacija! Imala je 108 kg, a evo kako je uspjela skinuti čak 51 kg i održati to 16 godina

16.05.2026.
u 09:00

Do svojih tridesetih dobila je više od 50 kilograma i težila preko 108 kilograma. Visoka tek 162 centimetra i prirodno sitne građe, Stella se više nije prepoznavala u ogledalu, a počeli su je mučiti i problemi sa zglobovima te disanjem

Nakon što se u dvadesetima suočila s postporođajnom depresijom, Stella Jane Thomas iz Kenta utjehu je potražila u hrani. Kilogrami su se gomilali sve dok nije dosegla konfekcijski broj 52. Do svojih tridesetih dobila je više od 50 kilograma i težila preko 108 kilograma. Visoka tek 162 centimetra i prirodno sitne građe, Stella se više nije prepoznavala u ogledalu, a počeli su je mučiti i problemi sa zglobovima te disanjem. Postala je povučena i osjećala je snažan sram zbog svog izgleda. Prisjeća se kako se osjećala zarobljeno u krugu emocionalnog prejedanja, zbog čega je izlazila samo kad je morala, posramljena zbog gubitka vlastitog identiteta.

Isprobala je brojne dijete koje su nudile samo privremene rezultate uz neizbježan jo-jo efekt. Stella objašnjava kako su joj drugi uvijek govorili što da jede, ali nitko nije objašnjavao uzroke njezine potrebe za hranom, zbog čega joj je vaga postala najveći neprijatelj. Preokret se dogodio u ožujku 2010., neposredno prije njezinog 40. rođendana, kada joj je instruktor tjelovježbe preporučio program koji kombinira dijetu sa savjetovanjem. Iako je na prvi sastanak došla skeptična, tamo su je potaknuli da vizualizira svoj cilj crtajući u radnu bilježnicu kako želi izgledati i osjećati se.

Godinama kasnije, pronalazak tog crteža ganuo ju je do suza jer je ono što joj se tada činilo kao nedostižan san postalo njezina stvarnost. Iako se u početku nadala konfekcijskom broju 44, Stella je na kraju došla do broja 38. U samo četiri mjeseca izgubila je 27 kilograma, a uz još godinu dana zdrave prehrane njezina se težina stabilizirala na 57 kilograma, što održava već 16 godina. Shvatila je da hrana nikada nije bila pravi problem, već način na koji je njome pokušavala potisnuti emocije.

Završila je i tečaj nutricionizma kako bi bolje razumjela potrebe svog tijela. Danas živi zdravo i redovito vježba, a kroz smijeh se prisjeća kako je promjena bila toliko drastična da su je vlastita djeca znala izgubiti iz vida u supermarketu. Za Stellu, gubitak kilograma donio je mnogo više od fizičke promjene; donio joj je vjeru u sebe i slobodu, jer je promjenom načina razmišljanja osigurala da njezina transformacija postane trajna.

IZA JEDNOG OSMIJEHA

Večeras projekcija dokumentarnog filma o emotivnom putovanju dječaka koji bježi od rata

Film tematizira odrastanje, izbjeglištvo, pripadanje i zajedništvo te otvara prostor za razgovor o iskustvima maloljetnika bez pratnje i pitanjima koja se izravno tiču djece, mladih i društvene odgovornosti. U središtu priče nalazi se četrnaestogodišnji dječak koji, pokušavajući izbjeći regrutaciju i smrt, bježi iz ratom razorenog Aleppa i prolazi opasnu balkansku rutu, pritom odrastajući iz ranjivog dječaka u simbol nade svojoj obitelji

