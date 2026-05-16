FOTO Ova Lelekica svojim urnebesnim izjavama privlači najviše pažnje! Obožavatelji su ludi za njom

Korina Olivia Rogić, jedna od članica glazbene skupine Lelek, posljednjih tjedana privlači sve više pažnje javnosti, osobito na društvenim mrežama. Osim što je dio grupe koja ove godine predstavlja Hrvatsku na Euroviziji, Korina je publiku osvojila i svojom neposrednošću, humorom te opuštenim načinom komunikacije s pratiteljima. Na svom službenom profilu na TikToku redovito objavljuje duhovite videozapise u kojima prati svoj profesionalni put, pripreme za nastupe, ali i svakodnevne situacije koje prikazuje na zabavan i simpatičan način. Upravo takav sadržaj posebno se svidio publici, koja u njezinim objavama može vidjeti i onu spontaniju, manje formalnu stranu eurovizijskih priprema. Korina često dijeli i “behind the scenes” trenutke s probama, putovanja i druženja s ostalim članicama grupe, pokazujući kako izgledaju dani ispunjeni pripremama za veliko glazbeno natjecanje. Njezini videozapisi otkrivaju koliko truda, energije i uzbuđenja stoji iza nastupa, ali i koliko smijeha i dobre atmosfere vlada među članicama Leleka.

Jedan od videa koji je privukao pozornost bio je onaj u kojem se Korina na šaljiv način pripremala za polaganje ispita uz pjesmu “Andromeda”. Pjevajući stih “Uzmi me sebi, kraljice zemljo”, nasmijala je pratitelje i još jednom pokazala da zna spojiti svakodnevne studentske obveze s eurovizijskim duhom i vlastitim smislom za humor.

Posebno je zabavila publiku i objavom iz muzeja. Tijekom posjeta, Korina je rekla kako je “najljepša slika u muzeju” upravo ona koju gleda, a zatim otkrila da se zapravo radi o njezinu odrazu u ogledalu. Taj simpatičan trenutak brzo je privukao reakcije pratitelja, koji joj u komentarima redovito upućuju podršku i pohvale. Svojim objavama Korina je pokazala da, osim glazbenog talenta, ima i izraženu osobnost koja se lako povezuje s publikom. Njezina energija, duhovitost i prirodnost dodatno su pridonijele popularnosti grupe Lelek, koja iz dana u dan privlači sve više zanimanja. Ostaje vidjeti koliko će se daleko djevojke iz grupe Lelek plasirati na ovogodišnjem izdanju Eurovizije te hoće li svojim nastupom osvojiti europsku publiku jednako uspješno kao što su već osvojile brojne pratitelje na društvenim mrežama.