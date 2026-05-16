Evo kako fanovi iz Hrvatske mogu glasati u finalu Eurovizije: Za Lelekice ne vrijedi isto kao za ostale

Večeras je finale 70. Eurovizije na kojem se za pobjedu bori i Hrvatska. Hrvatski gledatelji večeras za svoje favorite mogu glasati na tri načina. Prva opcija je telefonski poziv na broj 06155, uz koji se dodaje dvoznamenkasti redni broj pjesme (01-25). Druga je slanje SMS poruke s rednim brojem na broj 666777. Treća mogućnost, sve popularnija posljednjih godina, jest online glasanje putem službene platforme esc.vote. Najvažnije pravilo ostaje nepromijenjeno - publika iz Hrvatske ne može glasati za svoje predstavnice, grupu Lelek, koje nastupaju trinaeste po redu.

Cijena poziva iz fiksne mreže je 0,50 eura, a iz mobilne 0,67 eura. Cijena SMS poruke i online glasa iznosi 0,49 eura, s uključenim PDV-om. Važno je znati da je uveden i novi limit koji ograničava broj glasova s jednog broja telefona ili jedne bankovne kartice na maksimalno deset, što je upola manje nego ranije. Linije za glasanje otvorile su se odmah na početku prijenosa i ostat će otvorene tijekom cijele večeri.

Pobjednika zajednički odlučuju publika i nacionalni stručni žiriji. Glasovi gledatelja čine 50,7 posto ukupnog rezultata, dok glasovi žirija vrijede 49,3 posto. Važnu ulogu imaju i gledatelji iz zemalja koje ne sudjeluju na natjecanju. Njihovi se online glasovi zbrajaju u kategoriju “Ostatak svijeta” (“Rest of the World”), koja zatim dodjeljuje vlastiti set eurovizijskih bodova.