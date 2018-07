Dvojac koji je zavodio i konobarice i glumice

Jedan je crnomanjast, a drugi svijetle puti. Jedan je odani suprug i otac blizanaca, a drugi razveden i poprilično očajan. No osim što su dobri prijatelji i sjajni glumci, još nešto im je zajedničko: George Clooney i Brad Pitt bez ikakve sumnje slove kao najveći zavodnici novog doba.

- Odrastao sam okružen ženama, u njihovu društvu uvijek mi je najugodnije. Otkad znam za sebe, slab sam na samouvjerene, jake žene koje znaju što hoće – govorio je svojedobno Clooney, danas predan obiteljskom životu i samo jednoj ženi, Amal Alamuddin. No do ovakvog raspleta burnog, pa i raskalašenog života trebalo je proći 50 godina, tijekom kojih je često znao reći kako se nikada neće smiriti.

Korijene ovakve odluke o cjeloživotnom soliranju valja potražiti u mladenačkom i ishitrenom braku s Talijom Balsam s kojom je, s nekoliko prekida, bio u vezi od 1984. godine, a u braku od 1989. do 1992. godine. Vjenčali su se u Las Vegasu, no razišli su se zbog žestokih svađa oko novca, zbog čega je zajednički život dugo nazivao “bračnim okovima”. Ogorčena Talia, iako iz imućne obitelji, žestoko se borila za svaki njegov dolar pa i za kućnog ljubimca, samo da bi mu napakostila. “Siguran sam da se nisam tada trebao ženiti”, iskreno je priznao godinama kasnije.

U pauzi između dvije svađe epskih razmjera s Talijom, prohodao je s lijepom glumicom Kelly Preston koja je danas u sretnom braku s Johnom Travoltom. Par je tijekom 1988. godine zajedno živio na Hollywood Hillsu sa svojim poznatim ljubimcem, praščićem Maxom, a nakon prekida, ljubimac je ostao živjeti s Clooneyem. No nakon toksičnog braka Clooney je 1994. stekao svjetsku slavu ulogom dr. Douga Rossa u tada planetarno popularnoj seriji “Hitna služba”. Jedna od prvih djevojaka koju je predstavio javnosti nakon što ga je ova uloga lansirala među zvijezde bila je glazbena urednica MTV-ja Karen Duff, njegova pratilja na dodjeli nagrada Emmy 1995. godine, no veza nije dugo potrajala. Kao ni mnoge nakon nje.

Foto: DPA/Pixsell

Premda je oduvijek isticao kako su vitke dugonoge brinete njegov tip, bilo je i plavuša, crnki, visokih i sitnijih, glumica, zabavnih konobarica, fatalnih manekenki. No nijedna s dugog popisa nije ga uspjela vezati. Celine Balitran ime je djevojke koja je stanovala u Clooneyjevu srcu od 1996. do 1999. godine. Riječ je o konobarici i studentici prava koju je glumac upoznao u Parizu tijekom snimanja filma “The Peacemaker” 1996. godine. Celine je otputovala s njim u Los Angeles i uživala u pažnji i strastvenoj vezi koja je trajala svega tri godine. Te 2000. godine holivudski ljepotan hodao je s britanskim modelom Lisom Snowdon s kojom je snimao reklamu u Španjolskoj.

Zgodni se par nekoliko puta pojavljivao na crvenim tepisima na filmskim premijerama te je prekidao i ponovno se zaljubljivao nekoliko idućih godina. Od 2002. godine pa sve do 2007. George je hodao i prekidao vezu s glumicom Kristom Allen. Iako su cijelo vrijeme tvrdili kako su samo dobri prijatelji, svima oko njih je bilo jasno kako među njima ima mnogo više. Clooney joj je čak dao i ulogu u svom redateljskom prvijencu, filmu “Confessions of a Dangerous Mind”. Od 2007. do 2008. Georgeovo srce je pripadalo konobarici Sarah Larson, opet samo nakratko. Par se upoznao na njegovoj rođendanskoj proslavi i zabavljao se godinu dana. Upravo ona bila je prva djevojka koju je Clooney odveo na dodjelu nagrada Oscar, no ubrzo su prekinuli, u svibnju 2008. godine.

Foto: Reuters/PIXSELL

Dogodine je otpočeo vezu s Talijankom Elisabettom Canalis zbog čega su paparazzi doslovno opsjedali Clooneyevu vilu na jezeru Como, gdje su njih dvoje rado sjedali na skuter i uživali u vožnjama u tom predivnom kraju. Premda se činilo da je George pronašao onu pravu, Talijanka je ovu vezu dokrajčila emocionalnim ucjenama jer je željela djecu, a on nije. Štoviše, znao je govoriti kako mu je dovoljno pogledati glasni dječji čopor svojih prijatelja Angeline Jolie i Brada Pitta da ih nikada ne poželi imati. Posljednja u dugom nizu ljepotica u Clooneyevoj postelji bila je bivša hrvačica Stacy Kiebler. “Vrlo je visoka. Može me prebiti”, izjavio je slavni glumac na početku njihove veze. Iako se govorkalo kako je Stacy idealna žena za njega, par je ipak prekinuo 2013. nakon dvije godine veze.

Čini se da je to bila dobra odluka: Stacy se nakon samo deset mjeseci udala za biznismena s kojim danas ima dvoje djece, a i George je idućih mjeseci pronašao ljubav svoga života, lijepu, pametnu i uspješnu odvjetnicu, Libanonku Amal Alamuddin.

U showu Davida Lettermana nedavno je prvi put otkrio detalje njihova prvog susreta. “Naša je ljubav bila suđena, a da bi se to realiziralo, nisam morao ni izaći iz kuće”, kazao je 57-godišnji glumac pa ispričao kako se tog srpnja 2013. odmarao u svojoj kući na jezeru Como kada ga je nazvao prijatelj i agent koji je bio na putu za Cannes i rekao da će navratiti u goste. Usput je pitao može li povesti prijateljicu Amal s kojom putuje i dodao: “Sa mnom će doći žena kojom ćeš se jednom oženiti.”

Clooney je priznao da u početku nije bio siguran što Amal koja ga je oborila s nogu svojim šarmom misli o njemu. “Najsmješnije je bilo to što su mi roditelji bili u posjet upravo toga dana. Amal i ja smo razgovarali, ostali smo budni cijelu noć. Izmijenili smo e-mail adrese kako bi mi poslala fotografije mojih roditelja koje je napravila te večeri. Onda smo se počeli dopisivati. Nisam bio siguran želi li izaći sa mnom, mislio sam da smo samo prijatelji.” Pa, ipak, nekoliko tjedana kasnije Clooney i Amal otišli su na prvi spoj u Londonu, a samo šest mjeseci kasnije glumac je zaprosio odvjetnicu. “Napravio sam sve što sam trebao, pa i kleknuo na jedno koljeno”, ispričao je Clooney.

Prije prosidbe skuhao joj je večeru, a zaručnički prsten s dijamantom od sedam karata i postoljem od platine dizajnirao je sam. Dotad “vječni neženja” oženio se u rujnu 2014. u hotelu Aman Canal Grande u Veneciji jer su se tamo i upoznali. Tri godine kasnije, u lipnju 2017. dobili su blizance Ellu i Alexandera, premda je uvijek govorio kako “potomci nisu dio njegovog DNK”. “Za Amal bih apsolutno dao život. Njezin život mi znači više nego moj. Nikad nisam iskusio takvo što”, priznao je glumac, dodajući kako ne može biti sretniji sa svojim životom koji je potpuno drukčiji nego prije no što je upoznao Amal.

Danas je George rame za plakanje svome prijatelju Bradu Pittu koji je još donedavno, kako se činilo, živio u idiličnom braku s Angelinom Jolie i gomilom vlastite i usvojene djece. Put do lijepe i posebne Angie bio je dug i vjetrovit. Jedna od Bradovih prvih javno popraćenih veza bila je ona s bivšom suprugom Mikea Tysona, glumicom Robin Givens (51). Bivši boksački prvak za vezu Robina i Brada saznao je usred njihova razvoda, a i danas Hollywoodom kruži nikad potvrđena priča o Bradovom “gologuzom” bijegu pred Tysonovim bijesom.

Nakon veze s Robin koja je trajala godinu dana, nakratko se smirio s britanskom pjevačicom Sinittom, koja je tada prekinula dugogodišnju vezu s glazbenim mogulom Simonom Cowellom. S Bradom se zadržala kraće vrijeme. Nakon prekida, pjevačica je imala samo lijepe riječi za svog bivšeg. “Bio je seksi. Imao je najnevjerojatnije tijelo koje sam ikad vidjela. Bio je jako zabavan i drag”, rekla je Sinitta.

Nakon nje zaljubio se u glumicu Jill Schoelen tako snažno da su se na mah zaručili. Nakon tri mjeseca veze natjerala ga je da posljednji novčić investira u avionsku kartu za Budimpeštu gdje je snimala film “Fantom iz opere”, da bi mu u lice rekla da je u vezi s drugim muškarcem. Slomljeno srce 1989. liječila mu je Christina Applegate koju je upoznao tijekom snimanja druge sezone serije koja ju je proslavila, “Bračne vode”. Tada 18-godišnjakinja, Brada je dovela kao svoju pratnju na MTV-jeve filmske nagrade, no (i) Applegate ga je ostavila usred spoja - zbog drugog muškarca.

Sve je promašaje, međutim, zaboravio kada je upoznao glumicu Juliette Lewis kojoj je tada bilo samo 16 godina. Počeli su se viđati, a potom su snimili dva filma zajedno, “Too Young to Die” 1990. i “Kalifornija” tri godine kasnije. Brad ju je nakratko ostavio i zaveo manekenku Jitku Pohlodek koja se odmah uselila k njemu. No tijekom veze s manekenkom Pitt je još razmišljao o Juliette koju nije bio prebolio. “Još uvijek volim tu ženu. Ali problem je u tome što ljubav ne pobjeđuje sve”, rekao je u jednom intervjuu 1994. godine.

Sve je to bila uvertira za prvu pravu veliku ljubav, onu s glumicom Gwyneth Paltrow. Hollywoodski zlatni par zajedno je proveo tri godine, pa su snimili i odličan film “Sedam”. Par se zaručio, ali uskoro su prekinuli jer, prema njezinim riječima, Gwyneth nije bila spremna. “Bio je predobar za mene”, kazala je 1997. godine o još jednom Pittovu ljubavnom brodolomu.

Ubrzo, agent mu je dogovorio “spoj naslijepo” s Jennifer Aniston u koju se odmah zaljubio. Par se zaručio, a zatim i vjenčao 2000. godine u Malibuu. Brad i Jen bili su toliko slavan par da su 2004. njihove voštane figure osvanule u muzeju “Madame Tussaud” u Londonu. No tijekom sedam godina duge veze pojavile su se pukotine, a onda je koncem 2004. na snimanju filma “Gospodin i gospođa Smith” upoznao Angelinu Jolie.

Premda su nijekali da između njih postoji išta više od prijateljstva, Aniston i Pitt objavili su da se razvode u siječnju 2005. godine. Prepreka više nije bilo, pa je otpočela priča o “Brangelini”, koja se javnosti tijekom 12 godina njihova zajedničkog života činila poput kakve bajke. Dio te bajke bilo je i njihovo šestero, biološke i posvojene, djece, pa je 2016. poput bombe odjeknula vijest o bračnom krahu, a kao razlozi navode se Bradov alkoholizam, pušenje marihuane, agresivnost, preljub i loše ponašanje prema djeci.

Razvod od Angeline slomio je Bradovo srce pa je prekid čak uspoređivao sa smrću, no u samoći je vidio priliku da se usredotoči na sebe, i prema pisanju The Suna, odlučio se za dobrovoljni celibat od godinu dana. “Veći dio svoga života Brad je bio u vezama, pa se sada, kada je ostao sam, posvetio sebi i stvarima koje prije nije mogao činiti”, kazao je izvor. Nakon razvoda 54-godišnji glumac redovito pohađa terapiju za odvikavanje od alkohola, a pauziranjem od veza navodno kani razbistriti misli.