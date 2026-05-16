Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KOMENTAR NJENIH PRIJATELJICA

Marija Šerifović bez zadrške o srpskim predstavnicima na Euroviziji: 'Ta pjesma uznemirava ljude'

Foto: YouTube screenshot
1/10
VL
Autor
Vecernji.hr
16.05.2026.
u 22:00

Komentirajući njihov nastup i glazbeni izričaj, priznala je da razumije kako takav stil nije blizak svima te da ga dio publike doživljava vrlo intenzivno.

Srpska pjevačica Marija Šerifović (41), koja je Srbiji 2007. godine donijela pobjedu na Euroviziji, osvrnula se na ovogodišnje predstavnike Srbije, grupu Lavina. Komentirajući njihov nastup i glazbeni izričaj, priznala je da razumije kako takav stil nije blizak svima te da ga dio publike doživljava vrlo intenzivno. "Dobro, ta muzika nije njima bliska", rekla je Marija, a zatim se osvrnula na snažne reakcije koje izaziva energičan nastup grupe Lavina. Otkrila je kako su joj se nakon nastupa javile prijateljice koje inače slušaju mirniju glazbu te priznale da ih je pjesma prilično uznemirila. "To uznemirava ljude. Imam prijateljice koje slušaju neku soft glazbu. Jedna mi je napisala: ‘Mene prestravljuje ova pjesma, doslovno mi pozli’", ispričala je Šerifović za Radio S. Dodala je kako svatko glazbu doživljava na drukčiji način te da je nemoguće napraviti pjesmu koja će se svidjeti baš svima. "Netko ne može slušati ni operu jer mu je previše dramatična, netko ne može slušati mene jer sam mu preglasna. Ne možemo mijenjati glazbeni pravac", poručila je pjevačica.

Podsjetimo, Marija Šerifović oglasila se i neposredno prije prvog polufinala Eurovizije, u kojem je Srbiju predstavljala grupa Lavina. Tada im je putem društvenih mreža pružila javnu podršku i izrazila uvjerenje da će izboriti plasman u finale. "Večeras će Srbija lagano ući u finale. Hrabrost se ne mjeri godinama, nego srcem", napisala je Marija. Srbija je u konačnici izborila finale 70. izdanja Eurovizije te večeras nastupa pod rednim brojem 9 s pjesmom "Kraj mene". Naše Lelekice nastupaju pod rednim brojem 13. i svakako jedva čekamo njihov nastup! Sretno Hrvatska!

UŽIVO Uskoro kreće finale Eurosonga, Hrvatska nastupa 13. po redu
1/37

Ključne riječi
Eurovizija Eurosong lavina Marija Šerifović showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!