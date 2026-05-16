Marija Šerifović bez zadrške o srpskim predstavnicima na Euroviziji: 'Ta pjesma uznemirava ljude'

Srpska pjevačica Marija Šerifović (41), koja je Srbiji 2007. godine donijela pobjedu na Euroviziji, osvrnula se na ovogodišnje predstavnike Srbije, grupu Lavina. Komentirajući njihov nastup i glazbeni izričaj, priznala je da razumije kako takav stil nije blizak svima te da ga dio publike doživljava vrlo intenzivno. "Dobro, ta muzika nije njima bliska", rekla je Marija, a zatim se osvrnula na snažne reakcije koje izaziva energičan nastup grupe Lavina. Otkrila je kako su joj se nakon nastupa javile prijateljice koje inače slušaju mirniju glazbu te priznale da ih je pjesma prilično uznemirila. "To uznemirava ljude. Imam prijateljice koje slušaju neku soft glazbu. Jedna mi je napisala: ‘Mene prestravljuje ova pjesma, doslovno mi pozli’", ispričala je Šerifović za Radio S. Dodala je kako svatko glazbu doživljava na drukčiji način te da je nemoguće napraviti pjesmu koja će se svidjeti baš svima. "Netko ne može slušati ni operu jer mu je previše dramatična, netko ne može slušati mene jer sam mu preglasna. Ne možemo mijenjati glazbeni pravac", poručila je pjevačica.

Podsjetimo, Marija Šerifović oglasila se i neposredno prije prvog polufinala Eurovizije, u kojem je Srbiju predstavljala grupa Lavina. Tada im je putem društvenih mreža pružila javnu podršku i izrazila uvjerenje da će izboriti plasman u finale. "Večeras će Srbija lagano ući u finale. Hrabrost se ne mjeri godinama, nego srcem", napisala je Marija. Srbija je u konačnici izborila finale 70. izdanja Eurovizije te večeras nastupa pod rednim brojem 9 s pjesmom "Kraj mene". Naše Lelekice nastupaju pod rednim brojem 13. i svakako jedva čekamo njihov nastup! Sretno Hrvatska!