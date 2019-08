Za razvod ne krivi nevjeru! Pjevačica u pratnji nove djevojke stigla na dodjelu nagrada

Za 26-godišnju pjevačicu Miley Cyrus dodjela MTV-jevih nagrada je bila posebno emotivna večer.

Miley je prvi put javno nastupila nakon što je potvrđeno da se razvodi od supruga, 29-godišnjeg glumca, Liama Hemswortha. Na dodjeli MTV Video Music Awards izvela je svoju novu pjesmu 'Slide away'.

Foto: Doug Peters/Press Association/PIXSELL

Ono što su mogi primijetili, osim vrlo emotivnog nastupa, bila je i nova tetovaža sa stihovima 'My head was feeling scared, but My heart was feeling free'/U glavi sam se bojala, ali moje srce se osjećalo slobodno, stihove pjesme 'The Thing' američkog benda Pixies.

Uz nju je bila i 30-godišnja Kaitlynn Carter, djevojka s kojom je Miley viđena kako se ljubi neposredno prije potvrde da su se ona i Liam razišli. Kaitlynn se držala po strani, a prema stranim medijima, na dodjeli je pao i poljubac između djevojaka. Nova djevojka Miley Cyrus je poznata po vezi koju je imala s Brodyjem Jennerom. Zabavu su nastavile u jednom klubu na Manhattanu, piše Daily mail.

Nakon brojnih špekulacija o razlogu prekida nedavno se oglasila i Miley koja je jasno dala do znanja da nevjera nije razlog njihovog prekida. - Jednom kada smo se Liam i ja pomirili, mislila sam to i bila sam odana. Ovdje nema tajni koje treba otkrivati. Naučila sam iz svakog iskustva u životu. Nisam savršena, ne želim biti, dosadno je. Odrasla sam pred vama, ali suština je da, ODRASLA SAM - napisala je.

- Mogu priznati puno stvari, ali odbijam priznati da je moj brak završio zbog varanja. Liam i ja smo zajedno jedno desetljeće. Rekla sam to prije i to ostaje istina, volim Liama ​​i uvijek hoću - objasnila je Miley.