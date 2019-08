Naša pjevačica odgovorila na kritike: 'Nikad neću dati da mi itko diktira što da mislim ili govorim'

Društvene su mreže u posljednje vrijeme, čini se, postale pravo bojište.

Nakon Ecije Ivušić koja je svoje mišljenje o rekaciji javnosti na nedavnu izjavu odlučila pojasniti uz tekst ispod kratkog videa na Instagramu, isto to odlučila je napraviti i pjevačica Lana Jurčević. Naime, Lana je nedavno objavila fotografiju kojom je dečku Filipu čestitala godišnjicu veze.

Foto: Instagram

Fotografjia, koju su mnogi pozdravili s oduševljenjem, na kojoj ona i dečko zajedno vrše nuždu, a koju je Lana opisala kao fotografiju koja "najpreciznije prikazuje da sve u životu rade - zajedno", neki ipak ne smatraju primjerenom.

- Drago mi je kad slika kao moja od neki dan, uvijek pokaže više kakvi su drugi ljudi nego onaj tko je na njoj. Naravno da će se ta manjina opet buniti protiv ove moje konstatacije, jer njima je u krvi - da se bune. Ne mora se svakome sviđati što radim ja, njegova susjeda, muž od sestre, prolaznik ili osoba iz medija. Poanta je kako ljudi reagiraju na to - to je odraz njihove osobnosti. Dobre ili loše. Tolerantne ili pune predrasuda. Dobronamjerne ili zlonamjerne. Uvijek imate opciju ‘okrenuti list’ i nastaviti dalje sa svojim ispunjenim i moralnim životima - napisala je Lana.

- Uvijek će mi biti draže biti okružena ljudima koji ne vide prijetnju u banalnoj slici, postavljenoj u sreći i veselju, smijehu i situaciji gdje nije bilo druge opcije nego te koja je prikazana (nije ničije dvoriste i ne, nije bilo wc-a). Od milijun drugih slika, odabrala sam tu jer je kako je netko u komentaru napisao: ‘Bizarno, ali opet toliko ljudski’. Drago mi je što mi ‘piškenje’ nije tabu tema, što mi objavljivanje istog nije tabu. Za sve one koji BRINU, evo, recimo Amazonska prašuma koja su dobar dio ‘pluća Zemlje’, gori već 20 dana, ako brinete - donirajte. Možete i drugdje, uvijek ima onih kojima treba pomoći - pjevačica je objasnila i dodala da se tako osvrnu na bitnije teme.

Foto: Instagram screenshot

- Tko je vulgaran u svojim mislima, sigurno će vidjeti vulgarnost. Tko je ograničen u svojim mislima, sigurno će vidjeti nešto neprikladno. Ne kaže se uzalud - oči vide što žele vidjeti. Moje su vidjele ljubav i povezanost, rijetke situacije koje se događaju, ali prihvatiš ih jer nemaš druge opcije i onda im se i nasmiješ. Izgleda da su kroz povijest ljudi bili liberalniji nego vi danas u 21.stoljeću. Cijelu povijest je obilježila umjetnost, od slikarske do kiparske, obilježila ih je seksualnost, golotinja, odnosi, hetero & homoseksualizam, prikazane su scene od onih ‘normalnih’ do turbo eksplicitnih, od antičkog doba do slikara poput Picassa, Klimta, Dalia, Rembrandta itd. Zamislite koliko bi se nervirali da ste živjeli u to doba. Nikad, ali nikad neću dati da mi itko diktira što da mislim ili govorim, samo da bih društvu išla ‘niz dlaku’, pogotovo ako nekim postupkom nisam ugrozila nekog drugog. Hvala većini koja zna o čemu pričam i koja je i dalje tu - napisala je Lana.

I ova je objava izazvala rekacije, pretežito one u kojima Lanu podržavaju te joj savjetuju da se ne zamara lošim komentarima kao i da nije dužna pojašnjavati drugima svoja djela.