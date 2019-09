YouTuber iz Srbije kojeg obožavaju i u Hrvatskoj priznao: Izgubio sam prijatelja zbog novca

Najpopularniji YouTuber regije i najveći idol današnje mladeži poznat kao Baka Prase, proslavio je 23. rođendan.

Bogdan Ilić, YouTuber iz Srbije zahvaljujući objavama na Instagramu i YouTubeu stekao je zavidno bogatstvo, pa posjeduje Porsche, Rolex i cijeli niz brendiranih tenisica, no svoj je rođendan obilježio emotivnom porukom na Instagramu u kojoj piše o lošim stranama bogatstva zbog kojeg je izgubio ono najvrjednije.

- U ovoj godini sam naučio najviše o životu. Izgubio sam se u pravljenju novca jer sam mislio da je to glavna stvar, zaboravio sam zbog čega sam počeo snimati. Izgubio sam najboljeg prijatelja zbog istog tog novca, što me je natjeralo da shvatim što je zapravo bitno u životu. U tim najtežim trenucima sam vidio tko mi je zapravo prijatelj. Pored bola koji još uvijek držim u sebi, nastavio sam biti pozitivan - napisao je Ilić. Ipak, bol koju je osjetio nije ga obeshrabrila.

Foto: screenshot/youtube/ilustracija

- Zbog tog istog bola se nisam zatvorio za ljude i nisam im prestao vjerovati i voljeti ih. To mi je omogućilo da upoznam ljude koji su mi promijenili život na bolje, i to nastavljaju raditi. U isto vrijeme sam suzio i proširio krug ljudi oko sebe. Ali zato što sam vjerovao ljudima, opet su me izdali, pored svega što sam učinio za njih, ali ovaj put, to me nije dotaklo. Nastavit ću pomagati koliko mogu, a tko me zaj***, njemu na dušu - objasnio je Ilić koji nije propustio priliku da se zahvali svojim pratiteljima bez kojih ništa ne bi bilo isto.

- Iako sam mlad, i realno još uvijek, klinac, prolazim kroz mnogo stvari i učim mnogo. Sve to me dovodi do jednog bitnog zaključka... Ja volim usrećivati ljude, volim kada nekog nasmijem, volim vidjeti kada je nekome lijepo jer sam mu pomogao. I zato sam krenuo s YouTube-om. Jer kad vidim nekoga od vas da mi prilazi s osmjehom na licu, ovo sve dobiva malo više smisla. Hvala vam što ste bili uz mene u ovoj godini kada mi je to bilo najpotrebnije - zahvalan je Bogdan.

Baka Prase je već s 14 godina počeo profesionalno igrati poznatu videoigru League Of Legends, a isprva je na YouTubeu i počeo objavljivati gejmerske videe. Kasnije je prešao na objave dogodovština iz svakodnevnog života i snimanje pjesama. Najgledaniji video mu je “Balkanska scena”, koji je dosad pogledan više od 16 milijuna puta. Samo na YouTubeu prati ga 1,2 milijuna ljudi, a zarađuje više od 2000 eura mjesečno.