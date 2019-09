Rafo ugostio Škoru u emisiji, a mi smo se prisjetili njihovog nastupa iz 2003. godine: 'Ostao si mi isti'

U jesenskoj shemi Laudato TV-a na male ekrane vratila se emisija 'Blagoslovljen tek' koju vodi bivši pobjednik 'Story Super Nove' Rafael Dropulić. Riječ je o jednoj od najdugovječnijih i najprepoznatljivijih emisija Laudato TV-a, a u jednoj od njih pojavio se i glazbenik te aktualan predsjednički kandidat Miroslav Škoro.

- Većina nas pozna Miroslava Škoru kao čovjeka iz naroda, ali on je puno više od toga. On je intelektualac i poznavatelj, vrijedan čovjek, toliko širok da bi u njega moglo stati ne jedan čovjek nego deset ljudi. Iz prve ruke upoznao sam i njega i suprugu Kim točno onakve kakvi su u stvarnom životu i oduševili su me tako da se nadam da ćemo moja supruga i ja jednog dana s 50 i više godina živjeti ovako kako oni žive. Toliko fino i drago, odnos pun ljubavi, prema djeci, životu, imaju ispravan stav prema Bogu, radu, vjeri, precima. Znao sam Miroslava iz neke druge priče, ali nisam znao stvari koje sam vidio tijekom snimanja ove emisije – izjavio je voditelj Rafael Dropulić koji se Škori u emisiji jako obradovao.

- Baš mi je drago da se nakon toliko godina vidimo i da si mi u emisiji. Tko bi rekao da ću imati emisiju i još više da ćeš mi biti gost u emisiji - kazao je Dropulić na što se Škoro nadovezao rekavši 'da je Rafo ostao gotovo pa isti'.

Zanimljivo je i da ovaj dvojac iza sebe ima i zajednički nastup. Rafo je pjevao na Škorinom koncertu u Domu sportova 2003. godine nakon showa Story Super Nova u kojoj je Škoro bio u žiriju. Tada su pjevali pjesmu 'Dvorište'.đ

Video možete pogledati od 33:19 minute OVDJE.