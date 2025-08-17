Vruća fotka! Lidija Bačić pozirala u minijaturnom bikiniju koji je istaknuo njene zanosne obline, komentari ne staju

Naši Portali
VL
Autor
Vecernji.hr
17.08.2025.
u 06:57

Na fotografiji koja je zapalila Instagram, Lidija pozira na grubim, suncem okupanim stijenama, dok se iza nje prostire beskrajno plavetnilo Jadranskog mora. Odjevena u minijaturni, tirkizno plavi bikini, pjevačica je u prvi plan stavila svoje zanosne obline koje su s godinama postale njezin zaštitni znak.

Poznata splitska pjevačica Lidija Bačić Lille, poznata po svom moćnom vokalu i stasu koji redovito ostavlja bez daha, ponovno je uzburkala duhove na društvenim mrežama. Na blagdan Velike Gospe, 15. kolovoza, dok se ostatak Hrvatske odmarao, Lille je odlučila podići temperaturu na maksimum, objavivši fotografiju koja je u trenu podigla prašinu.

Na fotografiji koja je zapalila Instagram, Lidija pozira na grubim, suncem okupanim stijenama, dok se iza nje prostire beskrajno plavetnilo Jadranskog mora. Odjevena u minijaturni, tirkizno plavi bikini, pjevačica je u prvi plan stavila svoje zanosne obline koje su s godinama postale njezin zaštitni znak.

Bikini, čija boja savršeno komplementira morskoj pozadini, jedva obuzdava njezino bujno poprsje, dok donji dio s tankim vezicama dodatno naglašava njezinu besprijekornu figuru. Ležerno zavaljena na kamen, s jednom rukom oslonjenom iza sebe, a drugom opuštenom uz tijelo, Lidija odaje dojam potpune opuštenosti i samopouzdanja. Njezina duga, valovita kosa, prošarana sunčanim pramenovima, slobodno pada niz leđa, a vjetar joj se poigrava s pramenovima, dajući cijeloj sceni notu spontanosti i prirodne ljepote. 

Reakcije njezinih obožavatelja, kao i uvijek, bile su brze i eksplozivne. U samo nekoliko sati, objava je prikupila desetke tisuća lajkova, a prostor za komentare pretvorio se u virtualni oltar posvećen njezinoj ljepoti. Obožavatelji iz Hrvatske, regije, ali i cijelog svijeta, nisu štedjeli na komplimentima. Poruke poput "I love you", "My love" i "Malena" samo su neke od nježnosti kojima su je obasuli. Mnogi su isticali kako izgleda "savršeno" i "nestvarno", a jedan od komentara, "You look sooo cute. I lovely you post", simpatično pokazuje kako njezina popularnost prelazi jezične barijere.

